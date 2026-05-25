Snaga i hrabrost: 20 imena za djevojčice i dječake s moćnim značenjem
Odabir imena za dijete jedan je od najslađih, ali i najizazovnijih roditeljskih zadataka. Mnogi se pri toj odluci vode ne samo zvukom i ljepotom imena, već i njegovim dubljim značenjem. Uvriježeno je vjerovanje, sažeto u staroj latinskoj poslovici "Nomen est omen" ili "ime je znak", da ime može suptilno oblikovati djetetov identitet i pratiti ga kao simbol kroz život. U potrazi za imenom koje nosi posebnu poruku, donosimo dvadeset prijedloga za djevojčice i dječake čija značenja odišu snagom, hrabrošću i pobjedom.
Imena za djevojčice koja odišu snagom
Aurora
Ovo ime latinskog porijekla znači "zora", a u rimskoj mitologiji nosila ga je božica svitanja, simbolizirajući svjetlost i novi početak.
Helena
Ime grčkog korijena koje znači "sunčeva svjetlost" ili "blistava". Kroz povijest su ga nosile brojne moćne žene, od Helene Trojanske do omiljenih hrvatskih kraljica.
Katarina
Dolazi od grčke riječi za "čista", simbolizirajući moralnu snagu, čistoću i vrlinu.
Klara
Ime potječe od latinske riječi "clarus", što znači "svijetla" i "čuvena", a popularizirala ga je sveta Klara Asiška.
Ines
Latinski je oblik grčkog imena Hagne koje znači "čista" i "sveta", dok u arapskom jeziku znači "druželjubiva".
Nika
Kratko i snažno ime koje pripada grčkoj božici pobjede i nosi simboliku trijumfa.
Veronika
Također grčkog podrijetla, ovo ime znači "ona koja donosi pobjedu".
Laura
Ime je izvedeno od latinske riječi za "lovor", biljku čiji je vijenac u antičko doba bio simbol trijumfa i časti.
Petra
Ženski je oblik imena koje znači "stijena", a utjelovljuje snagu i stabilnost.
Valentina
Potječe od latinske riječi za "jaka" i "zdrava", simbolizirajući snagu i vitalnost.
Imena za dječake koja nose poruku hrabrosti
Lav
Slavenska inačica imena Leon, izravno simbolizira kralja životinja, a time i ponos, neustrašivost i moć.
Roko
Ime starogermanskog porijekla koje nosi poruku hrabrosti i snage, a znači "jak" i "snažan".
Borna
Tradicionalno hrvatsko ime koje znači "borac", a nosio ga je knez Primorske Hrvatske u devetom stoljeću.
Zvonimir
Složenica riječi "zvoniti" i "mir", bilo je ime jednog od najuspješnijih hrvatskih kraljeva i nosi povijesnu težinu.
Viktor
Ime s pobjedničkim duhom koje na latinskom jednostavno znači "pobjednik".
Šimun
Hebrejsko ime sa značenjem "Bog je uslišio", a nosio ga je i apostol Petar.
David
Ovo hebrejsko ime znači "voljen", a pripada slavnom biblijskom kralju, simbolu hrabrosti i vodstva.
Dominik
Latinsko ime koje znači "gospodski", a popularizirao ga je sveti Dominik, osnivač dominikanskog reda.
Donat
Ime dolazi od latinske riječi za "darovan" i često se tumači kao "dar od Boga".
Tristan
Ime legendarnog viteza keltskog je porijekla i simbolizira hrabrost, a poznato je iz srednjovjekovne legende o Tristanu i Izoldi.