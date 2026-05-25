Snaga i hrabrost: 20 imena za djevojčice i dječake s moćnim značenjem

Odabir imena za dijete jedan je od najslađih, ali i najizazovnijih roditeljskih zadataka. Mnogi se pri toj odluci vode ne samo zvukom i ljepotom imena, već i njegovim dubljim značenjem. Uvriježeno je vjerovanje, sažeto u staroj latinskoj poslovici "Nomen est omen" ili "ime je znak", da ime može suptilno oblikovati djetetov identitet i pratiti ga kao simbol kroz život. U potrazi za imenom koje nosi posebnu poruku, donosimo dvadeset prijedloga za djevojčice i dječake čija značenja odišu snagom, hrabrošću i pobjedom.

Imena za djevojčice koja odišu snagom

Aurora

Ovo ime latinskog porijekla znači "zora", a u rimskoj mitologiji nosila ga je božica svitanja, simbolizirajući svjetlost i novi početak.

Helena

Ime grčkog korijena koje znači "sunčeva svjetlost" ili "blistava". Kroz povijest su ga nosile brojne moćne žene, od Helene Trojanske do omiljenih hrvatskih kraljica.

Katarina

Dolazi od grčke riječi za "čista", simbolizirajući moralnu snagu, čistoću i vrlinu.

Klara

Ime potječe od latinske riječi "clarus", što znači "svijetla" i "čuvena", a popularizirala ga je sveta Klara Asiška.

Ines

Latinski je oblik grčkog imena Hagne koje znači "čista" i "sveta", dok u arapskom jeziku znači "druželjubiva".

Nika

Kratko i snažno ime koje pripada grčkoj božici pobjede i nosi simboliku trijumfa.

Veronika

Također grčkog podrijetla, ovo ime znači "ona koja donosi pobjedu".

Laura

Ime je izvedeno od latinske riječi za "lovor", biljku čiji je vijenac u antičko doba bio simbol trijumfa i časti.

Petra

Ženski je oblik imena koje znači "stijena", a utjelovljuje snagu i stabilnost.

Valentina

Potječe od latinske riječi za "jaka" i "zdrava", simbolizirajući snagu i vitalnost.

Imena za dječake koja nose poruku hrabrosti

Lav

Slavenska inačica imena Leon, izravno simbolizira kralja životinja, a time i ponos, neustrašivost i moć.

Roko

Ime starogermanskog porijekla koje nosi poruku hrabrosti i snage, a znači "jak" i "snažan".

Borna

Tradicionalno hrvatsko ime koje znači "borac", a nosio ga je knez Primorske Hrvatske u devetom stoljeću.

Zvonimir

Složenica riječi "zvoniti" i "mir", bilo je ime jednog od najuspješnijih hrvatskih kraljeva i nosi povijesnu težinu.

Viktor

Ime s pobjedničkim duhom koje na latinskom jednostavno znači "pobjednik".

Šimun

Hebrejsko ime sa značenjem "Bog je uslišio", a nosio ga je i apostol Petar.

David

Ovo hebrejsko ime znači "voljen", a pripada slavnom biblijskom kralju, simbolu hrabrosti i vodstva.

Dominik

Latinsko ime koje znači "gospodski", a popularizirao ga je sveti Dominik, osnivač dominikanskog reda.

Donat

Ime dolazi od latinske riječi za "darovan" i često se tumači kao "dar od Boga".

Tristan

Ime legendarnog viteza keltskog je porijekla i simbolizira hrabrost, a poznato je iz srednjovjekovne legende o Tristanu i Izoldi.