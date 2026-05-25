Trenerica iz 'Života na vagi' otkrila zašto ne možemo smršaviti nakon 35.: 'Nije stvar u disciplini'

Fitness trenerica Mirna Čužić, lice poznato i s malih ekrana iz popularnog RTL-ovog reality showa 'Život na vagi', često na svom Instagramu progovara o zdravlju i tjelesnoj aktivnosti. Često govori iz vlastitog iskustva i pratitelji se mogu s njom poistovjetiti, zbog čega je skupila priličnu svitu obožavatelja, a u posljednje vrijeme posebno se istaknula njezina objava o vježbanju i prehrani za žene starije od 35 godina. U seriji fotografija poručila je svojim pratiteljicama da popularna mantra "jedi manje, vježbaj više" nakon određenih godina ne samo da ne donosi rezultate, već može raditi protiv njih, a uzrok leži u promjenama koje mnoge žene osjećaju, ali ih često ne razumiju - hormonima.

Njezina objava na jednostavan način objašnjava frustraciju s kojom se suočavaju mnoge žene.

"Godinama si radila sve ‘kako treba’ - a tijelo jednostavno ne reagira kao prije", započinje Čužić. Kroz seriju grafika, ona vodi pratitelje kroz biološke promjene koje nastupaju s godinama.

Kad hormoni preuzmu glavnu ulogu

Mirna je objasnila da ključ problema leži u hormonalnoj slici koja se mijenja nakon 35. godine. Ističe pad estrogena, koji dovodi do toga da se masno tkivo počinje skladištiti prvenstveno na području trbuha, umjesto na bokovima kao ranije. No, kako navodi, estrogen nije jedini krivac. Drugi važan faktor je kortizol, poznat kao hormon stresa.

"Stres 'lijepi' masno tkivo na trbuh", piše u objavi, pojašnjavajući da u trbušnoj masti postoji više receptora za kortizol, što znači da kronični stres može potaknuti nakupljanje kilograma na tom području, čak i ako ste u kalorijskom deficitu. Zbog toga, objašnjava Čužić, agresivne dijete i pretjerano intenzivni treninzi (HIIT) mogu imati suprotan učinak - povećati razinu stresa i kortizola, a time i masne naslage na trbuhu.

Umjesto zastarjelih metoda, trenerica nudi rješenje koje je u skladu sa suvremenim spoznajama o ženskom tijelu. Njezin recept za uspjeh uključuje četiri ključna elementa: unos proteina uz svaki obrok, davanje prednosti treningu snage umjesto iscrpljujućem kardiju, postavljanje sna kao prioriteta te fokus na smanjenje stresa, a ne na smanjenje unosa hrane. Da njezina poruka pogađa u srž problema, svjedoče brojni komentari ispod objave. Žene su masovno ostavljale ključnu riječ "RESET" kako bi u privatnoj poruci dobile besplatan vodič s detaljnim koracima, pokazujući koliko je ova tema aktualna i potrebna.

Od osobne borbe do misije

Ovakav pristup nije slučajan. Mirna Čužić, magistra ekonomije i certificirana trenerica s dugogodišnjim iskustvom, svoju je profesionalnu filozofiju izgradila na temelju vlastite zdravstvene borbe. Javnosti je poznato da se godinama borila s Hashimotovim tireoiditisom, autoimunom bolešću zbog koje se, unatoč strogom režimu treninga i prehrane, suočila s naglim debljanjem. To osobno iskustvo potaknulo ju je da se dublje posveti proučavanju utjecaja hormona i stresa na žensko tijelo.

Njezin rad odražava širi globalni trend u svijetu wellnessa, koji se sve više odmiče od univerzalnih rješenja i usmjerava na personalizirani pristup, osobito kada je riječ o hormonalnom zdravlju žena. Poruka koju Čužić šalje - da problem nije u nedostatku volje ili discipline, već u nerazumijevanju vlastite biologije - osnažuje žene i nudi im održiviji i zdraviji put prema ciljevima.