Zebra kolač je klasik koji oduševljava sve generacije, a priprema jednostavna

Podsjeća na popularni mramorni kolač, koji je također nastao miješanjem svijetle i tamne smjese, čime se stvara prepoznatljiv mramorni uzorak

Zebra kolač je ukusan, lagan i sočan kolač koji kombinira vanilija i čokoladni biskvit u prekrasnom uzorku koji podsjeća na zebrine pruge. Jednostavan za pripremu, ali vrlo impresivnog izgleda, savršen je za sve prilike kada želiš oduševiti goste slasticom. Zebra kolač je jedna od onih slastica koje oduševljavaju svojim brzim i jednostavnim načinom pripreme. Kolač je dobio ime zbog posebnosti, naizmjeničnih slojeva tamnog i svijetlog tijesta koji podsjećaju na zebrine pruge. Ovakav kolač idealno će se slagati uz popodnevnu kavu, a omiljen je među svim generacijama. Podsjeća na popularni mramorni kolač, koji je također nastao miješanjem svijetle i tamne smjese, čime se stvara prepoznatljiv mramorni uzorak.

Kao i za mramorni kolač, prvo trebaš pripremiti osnovno biskvitno tijesto koje ćeš podijeliti na dva dijela. Jedan dio je svjetliji, a drugom dodaješ kakao. Poseban izgled zebra kolača postiže se tako da naizmjenično izlijevamo svijetlo i tamno tijesto u kalup. Tijesto se prirodno širi i stvara prekrasne koncentrične linije koje podsjećaju na zebrin uzorak.

Sastojci:

50 ml suncokretovog ulja

250 g šećera

100 ml mlijeka

4 srednje velika jaja

1 čajna žličica ekstrakta od vanilije (arome)

300 g brašna

1 čajna žličica praška za pecivo

25 g kakaa u prahu

1 čajna žličica naribane korice naranče

ulje za podmazivanje kalupa

Priprema:

Zagrij pećnicu na 180°C. Okrugli kalup za tortu s odvojivim dnom premaži uljem. Dno kalupa obloži papirom za pečenje, koji također lagano premaži uljem.

U većoj zdjeli pomiješaj ulje, mlijeko, jaja, šećer i vaniliju. Najbolje je koristiti mikser, kako bi se smjesa dobro povezala, a da se ne unese previše zraka. Smjesu podijeli na dva dijela.

U jedan dio smjese prosijaj 175 g brašna. Dodaj pola čajne žličice praška za pecivo i sve dobro promiješaj u glatku smjesu bez grudica.

U drugi dio smjese prosijaj 125 g brašna i kakao u prahu. Dodaj još pola čajne žličice praška za pecivo i naribanu koricu naranče, te sve dobro promiješaj u glatku smjesu.

Na sredinu kalupa žlicom stavi dio svijetle smjese. Na sredinu te svijetle smjese stavi dio tamne smjese. Ponovi postupak sve dok ne iskoristiš obje smjese.

Kolač peci u prethodno zagrijanoj pećnici oko 35 minuta. Kolač je pečen kada je na površini zlatne boje, a na čačkalici koja se zabode u tijesto ne ostanu tragovi kada je izvučeš.

Kada je kolač pečen, izvadi ga iz pećnice i ostavi da se ohladi u kalupu nekoliko minuta. Zatim ga izvadi iz kalupa i potpuno ohladi na rešetki.

Dok je još topao ili potpuno ohlađen, posluži kolač na većem tanjuru i nareži na željene komade. Posluži uz kavu, a po želji uz kuglicu sladoleda, piše Okusno.je.