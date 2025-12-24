Simbol blagdana: Trikovi uz koje će božićna zvijezda preživjeti zimu

Želiš li svoju crvenu ljepoticu održati na životu do idućih blagdana, onda se trebaš držati određenih pravila

Najpopularnija biljka koju viđamo u domovima i drugim interijerima tijekom prosinca zasigurno je božićna zvijezda. Zbog svog raskošnog izgleda i cvjetova u upečatljivoj boji, ova crvena ljepotica je omiljeni blagdanski ukras i jedan je od najpopularnijih simbola Božića. Izuzetno je elegantna pa će se lako uklopiti u svačiji dom te doprinijeti stvaranju čarobne blagdanske atmosfere.

Ipak, božićna zvijezda jedna je od onih biljaka koje iziskuju malo više pažnje i znanja pa ne uspijeva svima. Da bi dočekala sljedeću zimu, treba je držati u dobrim uvjetima. Božićna zvijezda poznata je i kao Poinsettia, a porijeklom je iz Srednje Amerike. Danas je radi svog simboličnog značenja rasprostranjena širom svijeta. Iako postoje i božićne zvijezde bijelih i ružičastih cvjetova, najpopularnija je ona s efektnim listovima u crvenoj boji.

Ova crvena ljepotica unijet će dozu božićnog duha u svaki dom, a želiš li je održati na životu, potrebno je držati se određenih pravila te izbjegavati neke od najčešćih pogrešaka kod njezinog uzgoja.

Osjetljiva je na niske temperature

Ova je biljka jako osjetljiva na hladnoću i na niske temperature, a ne voli niti propuh stoga je nemoj držati u blizini prozora ili vrata koja se često otvaraju. Izuzetno je osjetljiva i ne voli promjene pa joj je stresno kada je donosimo iz trgovine u svoj dom. Radi toga, kada je doneseš u kuću, ostavi je na sat ili dva u hodniku ili prostoriji gdje je temperatura malo niža. Nakon toga je smjesti negdje na toplo. Ne preporučuje se držati je na prozoru niti u hodnicima gdje su temperature niže, ali ne smije biti ni previše blizu izvora topline, poput radijatora ili peći.

Pexels

Voli svjetlost

Božićna zvijezda voli svjetlost, ali ne i direktno sunce. Smjesti je na jedno mjesto gdje će imati dovoljno svjetlosti i nemoj je stalno premještati po kući/stanu jer će se to loše odraziti na njezin izgled. Božićna zvijezda voli imati 'svoje mjesto'.

Unsplash

Treba je redovito zalijevati

Ova biljka vrlo je ćudljiva, a treba biti oprezan i kod zalijevanja. Jako voli vlagu, a ne voli suh zrak. Božićnu zvijezdu treba redovito zalijevati, a povremeno joj je dobro i pošpricati listove. Ipak, sa zalijevanjem nemoj pretjerivati. Zalijevaj je češće, ali s manje vode. Zemlja joj ne smije biti suha, ali biljka ne smije biti niti previše natopljena s vodom jer će to izazvati truljenje.

Unsplash

Trik za crvene listove

Budeš li se pravilno brinula o božićnoj zvijezdi i slijedila sva pravila, ona će ti zasigurno preživjeti zimu te možda i dočekati iduće blagdane. Želiš li da joj listovi opet pocrvene, biljku tijekom noći trebaš pokrivati kutijom, odnosno tijekom mraka treba biti na mračnom mjestu, a tijekom dana na svjetlosti. Budeš li se držala tog pravila, do Božića biljci će se listovi početi crvenjeti.