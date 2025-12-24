Horoskop za srijedu: Djevice mogu pobijediti nemir, vodenjaci trebaju pomoći slabijima

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu srijedu

Ovan

LJUBAV: Mala unutrašnja previranja neće ugroziti vašu stabilnu vezu. Oni koji su još sami neka ne odustaju od udvaranja. POSAO: Uslijedit će vrlo dobar razvoj događaja povezanih sa stranim firmama ili partnerima izvana. ZDRAVLJE&SAVJET: Čuvajte se vlastite grubosti.

Bik

LJUBAV: Kako dan bude odmicao, vi ćete sve više uviđati da stvari potpuno sjedaju na svoje mjesto. To će vas usrećiti. POSAO: Današnji financijski planovi mogli bi osujetiti suradnju s mladim kolegama na poslu. Nađite kompromis. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete stabilno i dobro.

Blizanci

LJUBAV: Svim očekivanjima svog partnera vi ćete spremno udovoljiti i tako svoju ćete vezu još više stabilizirati. POSAO: Vaša poslovna komunikacija danas će se razvijati odlično. Dobit ćete jasne odgovore i poticaje. ZDRAVLJE&SAVJET: Mali nemiri u dogovaranjima.

Rak

LJUBAV: Ako vam se učini da vam nedostaje strasti u osobnim odnosima, samo se prepustite partneru. On će to nadoknaditi. POSAO: Mogući su financijski izdaci na koje niste računali. Ne brinite zbog toga, sve će se brzo povratiti na drugoj strani. ZDRAVLJE&SAVJET: Više se krećite.

Lav

LJUBAV: Mnogi od vas danas će shvatiti da su pravi sretnici i da im se u ljubavi sada ostvaruju mnoge želje. Čuvajte to. POSAO: Većina vas danas će uspješno povezati kreativnost, intuiciju, standardne poslove i opušten pristup istim. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete sretni.

Djevica

LJUBAV: Bez obzira na male unutrašnje nemire, vi ćete danas toliko blistati da će to prelaziti na sve oko vas. Sretni ste. POSAO: Zanemarit ćete analize prethodnog razdoblja koje još nisu potpuno gotove i sa sigurnošću se posvetiti današnjim zadacima. ZDRAVLJE&SAVJET: Vi ste jači od nemira.

Vaga

LJUBAV: Nastavit ćete se zabavljati kao da nema nikakvih problema. Uspjet ćete pobjeći od svega i nasmijati se. POSAO: U poslovima s mladima iznjedrit ćete inventivne ideje koje će cijelu stvar pomaknuti korak naprijed. ZDRAVLJE&SAVJET: Dobar je dan za sportaše.

Škorpion

LJUBAV: Voljenu osobu danas ćete vjerojatno ugodno iznenaditi nekom kuhinjskom delicijom. POSAO: Vaši kolege danas će postići dogovor s vašim šefovima bez da se vas puno pita. Ipak, to će biti i u vašu korist. ZDRAVLJE&SAVJET: Nemiri i nervoze.

Strijelac

LJUBAV: Mnogi će imati potrebu izaći, prošetati, sresti neke zanimljive likove i s njima podijeliti ono što im leži na srcu. POSAO: U poslovima gdje postoji slobodna razmjena ideje, danas biste mogli briljirati. Sve uhodane djelatnosti bit će vam dosadne. ZDRAVLJE&SAVJET: Bavite se onim što volite.

Jarac

LJUBAV: U ljubavnim pitanjima neka vas danas vodi vaša intuicija. Uz njenu pomoć sve će biti bolje i lakše. POSAO: Mnogima od vas danas se neće dati raditi. Raspoloženje će vas voditi u neistražena područja i hobije. ZDRAVLJE&SAVJET: Nađite zlatnu sredinu.

Vodenjak

LJUBAV: Nedostajat će vam emotivnog ispunjenja, ali i senzacionalizma kojim obično prazninu popunjavate. POSAO: Novim "stručnim" planovima i potezima mogla bi biti ugrožena neka prava vaših kolega. ZDRAVLJE&SAVJET: Pomozite slabijima.

Ribe

LJUBAV: Morat ćete se malo pomučiti kako bi osvojili nečije srce. Ako vam je to prezahtjevno, pričekajte. POSAO: Pokušat ćete se sabrati i jasno izraziti svoje namjere. Bit će to korak naprijed u raščišćavanju jednog posla. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite određeni.