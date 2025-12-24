403 Forbidden

Lifestyle
ADVENT NA ŽENA.HR

Blagdansko darivanje na Žena.hr: Ovo je dobitnica četvrtog kruga

Žena.hr
24. prosinca 2025.
Blagdansko darivanje na Žena.hr: Ovo je dobitnica četvrtog kruga
Shutterstock


U sklopu kampanje Advent na Žena.hr stigli smo do dobitnice četvrtog kruga blagdanskog darivanja. Ovoga puta darovali smo poklon koji poziva na opuštanje, ravnotežu i brigu o sebi - set eteričnih ulja koje je pripremila Gifterija.

Dobitnica ovog mirisnog paketa, idealnog kao poklon pod bor, je Mia Mikšić, koja je nagradu osvojila za svoju mamu. U prijavi je istaknula koliko joj mama znači i koliko zaslužuje trenutke mira i predaha u svakodnevici, što je upravo ono što ovaj poklon simbolizira.




Set koji poziva na male rituale opuštanja

Set eteričnih ulja se sastoji se od tri pažljivo osmišljena ulja, svako sa svojom posebnom namjenom:

Buđenje - osvježavajuća mješavina idealna za početak dana, poticanje energije i dobrog raspoloženja

Pauza - ulje namijenjeno trenucima predaha, smirivanju misli i stvaranju osjećaja ravnoteže

Sanjaj - nježna, umirujuća kombinacija savršena za večernje opuštanje i pripremu za miran san

Riječ je o poklonu koji potiče stvaranje malih, ali vrijednih svakodnevnih rituala i podsjeća koliko je važno odvojiti vrijeme za sebe.




Božićno darivanje

Zahvaljujemo svim čitateljicama koje su sudjelovale u ovom krugu darivanja i podijelile svoje lijepe, iskrene priče. Svaka prijava još je jednom potvrdila koliko su blagdani pravo vrijeme za zahvalnost i pažnju.

Kampanja Advent na Žena.hr se nastavlja, a pred nama je još veliko božićno darivanje s najvrjednijom nagradom cijele kampanje - zato prati naše društvene mreže, portal Žena.hr i newsletter kako ne bi propustila završno adventsko iznenađenje.


Nikola Zoko
Pročitajte još o:
Advent
