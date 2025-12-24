Hlače sa šljokicama za blagdanske i novogodišnje izlaske: Najbolji high street komadi

Hlače sa šljokicama ove su se sezone nametnule kao efektan, ali iznenađujuće svestran komad. Od svečanih kombinacija do stilskih dnevnih outfita, nude glamur bez pretjerivanja i potvrđuju da blagdanski sjaj više nije rezerviran isključivo za haljine

Šljokice su već desetljećima sinonim za glamur, slavlje i posebne prigode, a upravo u blagdansko vrijeme dolaze do punog izražaja. Bez obzira pojavljuju li se diskretno kao detalj ili dominiraju cijelim outfitom, šljokice unose dozu svečanosti i podižu svaki look. Ovih blagdana ponovno su u središtu pažnje, ali na suvremen i nosiv način, prilagođen i dnevnim i večernjim prigodama.

Među komadima koji se ove sezone posebno ističu nalaze se hlače sa šljokicama. Idealan su izbor za večernje izlaske i doček Nove godine, a njihova najveća prednost leži u tome što su iznimno efektne. Istovremeno mogu biti iznenađujuće prilagodljive različitim stilovima i prilikama i upravo zato su postale su jedan od ključnih party komada aktualne sezone.

Hlače sa šljokicama lako se uklapaju u elegantne, ali i opuštenije kombinacije. U večernjim izdanjima odlično funkcioniraju uz jednostavne topove, svilene bluze ili minimalističke sakoe, gdje dolaze do izražaja kao glavna zvijezda outfita. Za dnevne ili ležernije varijante mogu se kombinirati s pletivom, oversized puloverima ili klasičnim košuljama, čime se stvara zanimljiv kontrast između sjaja i svakodnevnih komada. Ključ je u ravnoteži, jer upravo jednostavni krojevi i neutralni materijali dopuštaju šljokicama da zablistaju bez pretjerivanja.

Paleta boja dodatno doprinosi njihovoj popularnosti. Osim klasičnih srebrnih i zlatnih modela, koji su vječni izbor za blagdansko razdoblje, ove sezone posebno su tražene hlače u bordo i crnoj boji.

Trendi modeli mogu se pronaći u ponudi brojnih high street brendova, u različitim krojevima i nijansama, a neke od naših favorita donosimo u nastavku.

H&M - 39,99 €

H&M - 39,99 €

H&M - 39,99 €

H&M - 39,99 €

H&M - 39,99 €

H&M - 39,99 €

Mango - 59,99 €

Pull and Bear - 29,99 €

Bershka - 49,99 €

Bershka - 49,99 €

Zara - 39,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 39,95 €