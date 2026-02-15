Recept Mary Berry za zapečenu tjesteninu bolognese idealan je za zaposlene obitelji

Ovakva su jela jednostavna, izdašna i nevjerojatno laka za pripremu, a njezin bolognese je klasik savršen za cijelu obitelji

Zapečena tjestenina s bolognese umakom prema receptu slavne britanske kulinarske autorice Mary Berry može se pripremiti i do šest sati prije večere, što je čini idealnim rješenjem za zaposlene obitelji u potrazi za jednostavnim, ali ukusnim obrocima tijekom tjedna.

Mary Berry tijekom godina predstavila je bezbroj recepata, a jela sa zapečenom tjesteninom zauzimaju posebno mjesto u njezinoj kuharici. Ovakva su jela jednostavna, izdašna i nevjerojatno laka za pripremu, a njezin bolognese je klasik savršen za cijelu obitelji. Može se pripremiti unaprijed i staviti u pećnicu neposredno prije obroka. Legendarna kuharica također je napomenula da ovaj recept nije pogodan za zamrzavanje.

Tajna jela koje se priprema unaprijed

Prema uputama u receptu, ovo jelo može se složiti ranije i biti spremno za pečenje. "Moja metoda prženja gljiva osigurava da ostanu čvrste i pune okusa, a ne mekane i vodenaste", istaknula je Berry. Donosimo detaljn recept za savršeni obiteljski ručak.

Sastojci za bogati bolognese

1 žlica maslinovog ulja

2 glavice luka, nasjeckane

2 stabljike celera, sitno nasjeckane

675 g mljevene junetine

2 režnja češnjaka, zgnječena

2 žlice koncentrata rajčice

2 konzerve sjeckanih rajčica (od 400 g)

350-500 ml goveđeg temeljca

2 žličice Worcestershire umaka

2 žličice džema od crvenog ribiza

1 žlica maslaca

250 g smeđih šampinjona, narezanih

1 žlica nasjeckanih listića svježeg timijana

225 g penne tjestenine

50 g naribanog cheddara

30 g naribanog parmezana

Sol i svježe mljeveni crni papar

Zelena salata ili salata od rajčice za posluživanje

Priprema umaka

Zagrijte ulje u dubokoj tavi ili široj vatrostalnoj posudi. Dodajte luk i celer te ih pržite na jakoj vatri tri minute. Ubacite mljeveno meso i kuhajte dok ne dobije lijepu smeđu boju, a tijekom kuhanja ga usitnite drvenom kuhačom. Umiješajte češnjak i koncentrat rajčice te kuhajte samo nekoliko sekundi. Zatim dodajte sjeckane rajčice, Worcestershire umak i džem od crvenog ribiza.

Ulijte temeljac u posudu, prilagođavajući količinu veličini posude, te začinite prstohvatom soli i papra. Pustite da se umak lagano krčka na niskoj temperaturi otprilike 30 do 35 minuta.

Priprema gljiva i tjestenine

Zagrijte pećnicu na 200°C (ili 180°C s ventilatorom). U tavi s poklopcem otopite maslac. Ubacite gljive i kratko ih pržite na jakoj vatri jednu minutu. Poklopite tavu i pustite da se kuhaju još dvije minute. Uklonite poklopac i nastavite pržiti na jakoj vatri još dvije minute dok sva tekućina ne ispari. Ovako pripremljene gljive i timijan dodajte u umak s mesom te dobro promiješajte.

Skuhajte tjesteninu u posoljenoj vodi dok ne bude al dente. Temeljito je ocijedite i isperite pod hladnom vodom.

Sastavljanje i pečenje

Umiješajte tjesteninu u umak s mesom, provjeravajući pritom začinjenost. Prebacite smjesu u veliku, plitku vatrostalnu posudu, a zatim je pospite sirevima. Stavite jelo u pećnicu na 25 do 30 minuta, odnosno dok ne poprimi zlatnu boju i ne počne ključati na rubovima. Jelo poslužite vruće, idealno uz svježu zelenu salatu ili osvježavajuću salatu od rajčice. Dobar tek!