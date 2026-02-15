403 Forbidden

Gastro
OMILJENA KOMBINACIJA

Recept Mary Berry za zapečenu tjesteninu bolognese idealan je za zaposlene obitelji

Ana Ivančić
15. veljače 2026.
Recept Mary Berry za zapečenu tjesteninu bolognese idealan je za zaposlene obitelji
Shutterstock
Ovakva su jela jednostavna, izdašna i nevjerojatno laka za pripremu, a njezin bolognese je klasik savršen za cijelu obitelji

Zapečena tjestenina s bolognese umakom prema receptu slavne britanske kulinarske autorice Mary Berry može se pripremiti i do šest sati prije večere, što je čini idealnim rješenjem za zaposlene obitelji u potrazi za jednostavnim, ali ukusnim obrocima tijekom tjedna.

Mary Berry tijekom godina predstavila je bezbroj recepata, a jela sa zapečenom tjesteninom zauzimaju posebno mjesto u njezinoj kuharici. Ovakva su jela jednostavna, izdašna i nevjerojatno laka za pripremu, a njezin bolognese je klasik savršen za cijelu obitelji. Može se pripremiti unaprijed i staviti u pećnicu neposredno prije obroka. Legendarna kuharica također je napomenula da ovaj recept nije pogodan za zamrzavanje.

Tajna jela koje se priprema unaprijed

Prema uputama u receptu, ovo jelo može se složiti ranije i biti spremno za pečenje. "Moja metoda prženja gljiva osigurava da ostanu čvrste i pune okusa, a ne mekane i vodenaste", istaknula je Berry. Donosimo detaljn recept za savršeni obiteljski ručak.

Sastojci za bogati bolognese

  • 1 žlica maslinovog ulja
  • 2 glavice luka, nasjeckane
  • 2 stabljike celera, sitno nasjeckane
  • 675 g mljevene junetine
  • 2 režnja češnjaka, zgnječena
  • 2 žlice koncentrata rajčice
  • 2 konzerve sjeckanih rajčica (od 400 g)
  • 350-500 ml goveđeg temeljca
  • 2 žličice Worcestershire umaka
  • 2 žličice džema od crvenog ribiza
  • 1 žlica maslaca
  • 250 g smeđih šampinjona, narezanih
  • 1 žlica nasjeckanih listića svježeg timijana
  • 225 g penne tjestenine
  • 50 g naribanog cheddara
  • 30 g naribanog parmezana
  • Sol i svježe mljeveni crni papar
  • Zelena salata ili salata od rajčice za posluživanje

Priprema umaka

Zagrijte ulje u dubokoj tavi ili široj vatrostalnoj posudi. Dodajte luk i celer te ih pržite na jakoj vatri tri minute. Ubacite mljeveno meso i kuhajte dok ne dobije lijepu smeđu boju, a tijekom kuhanja ga usitnite drvenom kuhačom. Umiješajte češnjak i koncentrat rajčice te kuhajte samo nekoliko sekundi. Zatim dodajte sjeckane rajčice, Worcestershire umak i džem od crvenog ribiza.

Ulijte temeljac u posudu, prilagođavajući količinu veličini posude, te začinite prstohvatom soli i papra. Pustite da se umak lagano krčka na niskoj temperaturi otprilike 30 do 35 minuta.

Priprema gljiva i tjestenine

Zagrijte pećnicu na 200°C (ili 180°C s ventilatorom). U tavi s poklopcem otopite maslac. Ubacite gljive i kratko ih pržite na jakoj vatri jednu minutu. Poklopite tavu i pustite da se kuhaju još dvije minute. Uklonite poklopac i nastavite pržiti na jakoj vatri još dvije minute dok sva tekućina ne ispari. Ovako pripremljene gljive i timijan dodajte u umak s mesom te dobro promiješajte.

Skuhajte tjesteninu u posoljenoj vodi dok ne bude al dente. Temeljito je ocijedite i isperite pod hladnom vodom.

Sastavljanje i pečenje

Umiješajte tjesteninu u umak s mesom, provjeravajući pritom začinjenost. Prebacite smjesu u veliku, plitku vatrostalnu posudu, a zatim je pospite sirevima. Stavite jelo u pećnicu na 25 do 30 minuta, odnosno dok ne poprimi zlatnu boju i ne počne ključati na rubovima. Jelo poslužite vruće, idealno uz svježu zelenu salatu ili osvježavajuću salatu od rajčice. Dobar tek!

