Tajna najboljeg variva od boba: Nekad sirotinjsko jelo, danas ga smatraju delicijom

Poslužite toplo, uz krišku domaćeg kruha koji je idealan za umakanje. Ovo jelo nije samo prilog, ono je cjelovit, krepak i iznimno ukusan obrok koji grije tijelo i dušu

Varivo od boba, jelo koje mnoge podsjeća na djetinjstvo i bakinu kuhinju, često je nepravedno zapostavljeno u modernoj gastronomiji. Smatra se skromnom, gotovo sirotinjskom hranom, no ovo hranjivo i krepko jelo "na žlicu" zapravo je pravi dragulj mediteranske prehrane. Njegova jednostavnost skriva bogatstvo okusa koje, uz nekoliko trikova, može oduševiti i najzahtjevnija nepca. Daleko od toga da je samo zasitno, varivo od boba može biti prava kulinarska svečanost, podsjetnik na vremena kada se od malo namirnica stvarala čista čarolija.

Skromni div iz mahune

Bob je jedna od najstarijih kultiviranih biljaka, važan dio europske prehrane još od antičkih vremena. Bogat proteinima, vlaknima i vitaminima, bio je temelj prehrane generacija. Ipak, danas ga se često zaobilazi u korist modernijih i egzotičnijih namirnica. No, sezona mladog boba, koja donosi svježa, zelena zrna puna slasti, idealna je prilika da se te predrasude razbiju. Smrznuti bob dostupan je tijekom cijele godine i predstavlja sasvim solidnu zamjenu, omogućujući nam da u ovom jelu uživamo kad god se zaželimo topline i okusa doma.

Tajna je u strpljenju i dimu

Kao i kod mnogih tradicionalnih jela, ključ uspjeha leži u strpljenju. Dok moderni recepti često predlažu kratko blanširanje kako bi se sačuvala jarka zelena boja i hrskavost, stari mediteranski pristup zagovara dugo i polagano kuhanje. Kada se bob kuha duže, on omekša, a njegova opna postaje nježna, dok se okusi svih sastojaka stapaju u bogatu i kompleksnu cjelinu.

Temelj svakog dobrog variva je kvalitetna baza. Polagano pirjanje sitno sjeckanog luka, mrkve i celera na maslinovom ulju stvara slatku i aromatičnu podlogu. Češnjak se dodaje kasnije, tek da zamiriše, kako ne bi postao gorak. No, pravi tajni sastojak koji ovo jelo pretvara iz običnog u izvanredno jest dodatak suhog ili dimljenog mesa. Komadići dimljene pancete, špeka ili suhih rebara, poprženi na početku kuhanja, otpuštaju svoju masnoću i slanoću, prožimajući cijelo jelo dubokim, neodoljivim dimnim okusom. Upravo taj detalj, ta strastvena španjolska i naša domaća ljubav prema suhomesnatim proizvodima, čini razliku.

Recept za varivo koje se pamti

Ovaj recept spaja dalmatinsku tradiciju s najboljim praksama mediteranskih kuhinja, rezultirajući jelom koje je istovremeno i rustikalno i elegantno.

Sastojci:

500 g boba (svježeg ili smrznutog)

150 g dimljene pancete ili špeka, narezane na kockice

jedna veća glavica luka

dvije mrkve

jedan korijen peršina

dva krumpira srednje veličine

tri češnja češnjaka

jedna žlica koncentrata rajčice

maslinovo ulje

sol i svježe mljeveni papar

jedna žličica slatke crvene paprike

svježe sjeckani peršin

voda ili povrtni temeljac

Priprema:

1. U širokom loncu na nekoliko žlica maslinovog ulja na umjerenoj vatri polako pržite kockice pancete. Kada postanu blago hrskave i puste masnoću, dodajte sitno sjeckani luk i pržite dok ne postane staklast i mekan, otprilike deset minuta.

2. Dodajte mrkvu i korijen peršina narezane na kolutiće ili kockice. Dinstajte sve zajedno još pet do sedam minuta, dok povrće malo ne omekša.

3. Dodajte krumpir narezan na kockice i bob (smrznuti nije potrebno prethodno odmrzavati). Sve dobro promiješajte pa dodajte protisnuti ili sitno sjeckani češnjak i crvenu papriku. Miješajte tridesetak sekundi, tek toliko da češnjak zamiriše.

4. Umiješajte koncentrat rajčice, a zatim sve podlijte vodom ili temeljcem tako da sastojci budu prekriveni. Posolite i popaprite.

5. Kada tekućina zavrije, smanjite vatru na najmanje, poklopite i pustite da se kuha polako, otprilike 40 do 50 minuta, ili dok sve povrće ne bude potpuno mekano. Povremeno promiješajte. Varivo treba biti gusto, ali i dalje "na žlicu".

6. Na samom kraju, umiješajte obilnu količinu svježe sjeckanog peršina. Kušajte i po potrebi dodatno začinite.