Hranjivo, zasitno i ukusno: Proljetno varivo s pancetom, šparogama i graškom

Ovo jednostavno jelo je pravi podsjetnik da su najjednostavnije stvari često i najukusnije

Proljeće je stiglo na tržnice, a s njime i raskoš boja, mirisa i okusa. Štandovi se zelene od mladih šparoga, graška, poriluka i tikvica. Upravo je sada idealno vrijeme za pripremu laganog, hranjivog i nevjerojatno ukusnog jela koje slavi svu tu svježinu - proljetnog variva s povrćem.

Ljepota ovog jela leži u njegovoj prilagodljivosti. Recepti su tu da služe kao inspiracija, a ne strogo pravilo. Slobodno se poigrajte sastojcima koje pronađete na tržnici ili u vlastitom hladnjaku. Osnovu najčešće čine mladi krumpir, mrkva i luk, no pravi karakter varivu daju sezonske zvijezde.

Varivo s pancetom, šparogama i graškom

Kako bi vaše varivo bilo više od obične kuhane juhe od povrća, važno je posvetiti pažnju temeljima okusa. Ne preskačite ključne korake koji grade dubinu i aromu.

Svako dobro varivo započinje pirjanjem aromatičnog povrća. Na kvalitetnom maslinovom ulju polako pirjajte sitno sjeckani luk ili poriluk dok ne postane staklast i sladak. Tomu možete dodati mrkvu i celer kako biste stvorili klasičnu bazu okusa.

Povrće dodajte u lonac postepeno, ovisno o tome koliko mu vremena treba da se skuha. Tvrđe povrće poput krumpira i mrkve ide prvo. Kuhajte ih u temeljcu dok napola ne omekšaju, a tek onda dodajte osjetljivije namirnice. Šparogama i svježem grašku potrebno je svega nekoliko minuta da budu savršeno hrskavi i zadrže svoju vibrantnu zelenu boju. Predugim kuhanjem izgubit će i boju i teksturu.

Kockice pancete ili slanine dat će jelu divnu slanu i dimljenu notu.

Sastojci:

dvije žlice maslinovog ulja

100 g pancete narezane na kockice

jedan veći poriluk (samo bijeli i svjetlozeleni dio)

dvije mrkve

500 g mladog krumpira

1,5 l povrtnog ili pilećeg temeljca

sol i svježe mljeveni papar

jedan svežanj šparoga

200 g svježeg ili smrznutog graška

dvije mlade tikvice

svježi vlasac i peršin za posipanje.

Priprema:

1. U većem loncu zagrijte maslinovo ulje. Dodajte pancetu i pržite dok ne postane hrskava, oko tri do četiri minute.

2. Dodajte sitno narezani poriluk i mrkvu narezanu na kolutiće te pirjajte dok ne omekšaju.

3. Ubacite krumpir narezan na kockice, promiješajte i zalijte temeljcem.

4. Začinite solju i paprom. Kad zavrije, smanjite vatru i kuhajte poklopljeno petnaestak minuta, dok krumpir ne bude skoro kuhan.

5. Za to vrijeme pripremite ostatak povrća: šparogama odlomite tvrde donje dijelove i narežite ih na komade od dva do tri centimetra, a tikvice na kockice.

6. U lonac dodajte šparoge i grašak te kuhajte još otprilike pet minuta.

7. Na kraju dodajte tikvice i kuhajte još minutu-dvije, tek toliko da se ugriju, ali ostanu hrskave.

Poslužite varivo toplo, posuto obilnom količinom svježe nasjeckanog vlasca i peršina. Za dodatnu kremoznost, u svaki tanjur možete dodati žlicu kiselog vrhnja ili nekoliko kuglica svježe mozzarelle koje će se lagano otopiti u toplom varivu.