Trik za najhrskaviji pečeni krumpir krije se u jednom sastojku iz smočnice

Put do savršenog pečenog krumpira nije kompliciran. On leži u razumijevanju nekoliko ključnih koraka, od alkalne vodene kupke do pravilnog pečenja i pravovremenog začinjavanja

Svi vole savršeno hrskav pečeni krumpir, no postići idealnu zlatnu koricu i meku, pahuljastu unutrašnjost često je pravi kulinarski izazov. Iako postoji bezbroj metoda i tehnika koje kućni kuhari koriste, odabir prave sorte krumpira do korištenja pačje masti, jedan jednostavan dodatak tijekom kuhanja može jamčiti rezultate o kojima ste sanjali. Tajnu je otkrila popularna tiktokerica nakon savjeta koji je dobila od profesionalnog kuhara iz jednog puba.

Tajni sastojak za savršenu hrskavost

Kreatorica sadržaja o hrani, Emma, na TikToku poznatija kao Ems Foodie Fix, podijelila je s pratiteljima četiri ključna savjeta za pripremu vrhunskih pečenih krumpira. Kako je objasnila, sve što zna o ovoj temi naučila je od kuhara koji godinama usavršava recepturu. "Kuhar iz puba naučio me četiri tajne za ekstra hrskave pečene krumpire. Poslušajte samo to hrskanje", rekla je u videu koji je postao viralan.

#roastpotatoes #potato #easyrecipes ♬ Dracula (JENNIE Remix) - Tame Impala & JENNIE @emsfoodiefix A pub chef taught me 4 tips to make extra crispy roast potatoes 👀 Tip 1 Bicarb in the water- (creates all those crispy, golden edges that everyone fights over) Tip 2 A proper shake after parboiling. Tip 3 Turning them at least 4 times in the oven for crispy golden brown potatoes. Tip 4 Seasoning with salt + rosemary after they’re done. That’s it — nothing fancy, just small details that make a huge difference. Don’t forget to FOLLOW for more recipe like this! ❤️ #roast

Ključni korak događa se na samom početku, prije nego što krumpiri uopće dođu do pećnice. Prilikom kratkog kuhanja krumpira u vodi, potrebno je dodati jedan vrlo dostupan sastojak: sodu bikarbonu. Ova metoda nije samo prolazni internetski trend; koriste je i brojni svjetski kuhari. Primjerice, recept poznatog američkog chefa i pisca J. Kenji Lopez-Alta nalaže dodavanje pola čajne žličice sode bikarbone u otprilike dvije litre vode, što je dovoljno za kuhanje oko kilogram i pol krumpira.

Znanstveno objašnjenje iza trika

Kako točno soda bikarbona djeluje? Budući da je lužnata, njezino dodavanje u vodu stvara alkalno okruženje koje razgrađuje pektin na vanjskim rubovima krumpira. Taj proces dovodi do oslobađanja škroba na površinu, stvarajući tanku škrobnu kašu koja se tijekom pečenja pretvara u nevjerojatno hrskavu koricu. Upravo ta znanstvena pozadina objašnjava zašto je ovaj korak toliko učinkovit.

Nakon što su krumpiri kratko prokuhani, ocijedite ih i dobro protresite u cjedilu. Zahvaljujući sodi bikarboni, rubovi krumpira lakše će se razgraditi i postati hrapavi i neravni. Upravo ti hrapavi dijelovi "hvataju" masnoću u pećnici i postaju najhrskaviji dijelovi koje svi obožavamo.

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Pečenje i začinjavanje za konačni uspjeh

Kada krumpire stavite peći, Emma preporučuje da ih okrenete najmanje četiri puta. Time se osigurava da se sa svih strana ravnomjerno oblože masnoćom po izboru te da korica postane jednolično zlatnosmeđa i hrskava. Posljednji savjet odnosi se na začinjavanje, a tajna je u jednostavnosti.

Dovoljna je mješavina krupne soli i svježeg ružmarina kako bi krumpiri dobili bogat okus. Međutim, ključno je začine dodati tek nakon što su krumpiri pečeni. Na taj način izbjegava se da začinsko bilje izgori i postane gorko na visokoj temperaturi. Kako Emma kaže: "Želimo okus, a ne sitne izgorene grančice." Njezin video pregledan je više od 80.000 puta i prikupio je tisuće pozitivnih komentara, a mnogi su korisnici podijelili i vlastite trikove, poput dodavanja griza (pšenične krupice) nakon kuhanja za dodatnu teksturu.

Što kažu drugi stručnjaci?

Potraga za savršenom hrskavošću uklapa se u šire kulinarske trendove koji naglašavaju važnost teksture. Osim sode bikarbone, kuhari koriste i druge tehnike poput posipanja krumpira kukuruznim škrobom (gustinom) kako bi upio višak vlage, što je presudno za hrskavost. Važan je i odabir prave sorte krumpira; stručnjaci poput Jamieja Olivera preporučuju brašnaste sorte s visokim udjelom škroba, a u Hrvatskoj se kao odličan izbor ističe lički krumpir. Ne treba zanemariti ni važnost pečenja na vrućoj masnoći, poput pačje ili guščje masti, te pravilo da se lim za pečenje nikada ne pretrpava kako bi krumpiri imali dovoljno prostora da se peku, a ne pare.