7 recepata za savršenu krumpir salatu: Od laganog klasika do zasitnog obroka

Bilo da se odlučite za laganu proljetnu verziju ili bogatu salatu koja zamjenjuje obrok, krumpir vam nudi bezbroj mogućnosti. Isprobajte ove recepte, poigrajte se sastojcima i dopustite da vas ovaj skromni gomolj još jednom iznenadi svojom svestranošću

Krumpir je namirnica koju gotovo svatko od nas ima u svojoj kuhinji. Skroman, svestran i cjenovno pristupačan, temelj je brojnih jela koja nas prate kroz život. Ipak, s dolaskom proljeća i toplijih dana, jedna njegova uloga dolazi u prvi plan, ona u obliku omiljene krumpir salate. Iako je često doživljavamo kao jednostavan prilog mesu s roštilja, krumpir salata može biti puno više. Ona je jelo s bezbroj lica, sposobno prilagoditi se svakoj prilici, od laganog proljetnog ručka do zasitnog samostalnog obroka.

Zaboravite na jednoličnu salatu koju ste navikli jesti. Donosimo sedam provjerenih recepata koji će vas potaknuti da isprobate nove kombinacije i otkrijete koliko kreativna i ukusna može biti ova kulinarska zvijezda.

Klasik na proljetni način: Salata s rotkvicama i mladim lukom

Kad priroda oživi, naša nepca traže lagane i osvježavajuće okuse. Upravo takva je ova verzija krumpir salate, idealna za prve tople dane, a njezina tajna leži u jednostavnosti i svježini sastojaka.

Sastojci:

1 kg krumpira (po mogućnosti sorta za salatu)

1 vezica rotkvica

1 vezica mladog luka

4 žlice maslinovog ulja

2 žlice jabučnog octa

sol i svježe mljeveni papar

svježi vlasac (po želji)

Priprema:

1. Krumpir skuhajte u ljusci. Ogulite ga dok je još topao i narežite na kockice ili ploške.

2. Rotkvice operite i narežite na tanke ploške, a mladi luk na kolutiće.

3. U velikoj zdjeli nježno pomiješajte topli krumpir, rotkvice i mladi luk.

4. U manjoj posudi pripremite preljev od maslinovog ulja, jabučnog octa, soli i papra. Dobro promiješajte.

5. Prelijte salatu pripremljenim preljevom i lagano sve sjedinite. Po želji, prije posluživanja pospite sitno sjeckanim svježim vlascem.

Bogata salata s kuhanim jajima

Ova kremasta salata podsjeća na djetinjstvo i obiteljska okupljanja. Tvrdo kuhana jaja daju joj bogatstvo i čine je dovoljno zasitnom da bude i samostalan lagani obrok.

Sastojci:

1 kg krumpira

4-5 tvrdo kuhanih jaja

1 manja glavica luka (ili mladi luk)

4-5 kiselih krastavaca

svježi peršin za ukrašavanje

Za preljev: 4 žlice majoneze, 2 žlice kiselog vrhnja, 1 žličica senfa, sol, svježe mljeveni papar

Priprema:

1. Skuhajte krumpir u ljusci. Pustite da se malo ohladi, zatim ga ogulite i narežite na kockice.

2. Tvrdo kuhana jaja i kisele krastavce narežite na kockice, a luk sitno nasjeckajte.

3. U velikoj zdjeli nježno pomiješajte krumpir, jaja, krastavce i luk.

4. U manjoj posudi pripremite preljev: sjedinite majonezu, kiselo vrhnje, senf, sol i papar. Dobro promiješajte.

5. Prelijte salatu pripremljenim preljevom i lagano sve sjedinite. Najbolje je da odstoji u hladnjaku barem sat vremena prije posluživanja kako bi se okusi proželi. Ukrasite svježim peršinom.

Zasitna salata s pancetom

Za sve ljubitelje konkretnih okusa, ova topla salata s hrskavom pancetom pun je pogodak. Topli preljev na bazi masnoće od pancete i octa savršeno se upija u krumpir i stvara neodoljivu kombinaciju.

Sastojci:

1 kg krumpira

150 g pancete ili mesnate slanine

1 glavica crvenog luka

svježi vlasac ili peršin

Za topli preljev: 3 žlice jabučnog octa, 1 žlica krupnog senfa, 4 žlice maslinovog ulja, sol, papa

Priprema:

1. Krumpir skuhajte u ljusci. Ogulite ga dok je još topao i narežite na deblje ploške.

2. Pancetu narežite na kockice i prepržite je na tavi dok ne postane hrskava. Izvadite je sa strane, a masnoću sačuvajte u tavi.

3. Na masnoći od pancete kratko popržite sitno sjeckani crveni luk dok ne postane staklast.

4. Maknite tavu s vatre. U tavu s lukom dodajte ocat, senf, maslinovo ulje, sol i papar. Snažno promiješajte kako biste stvorili topli preljev.

5. Topli krumpir prelijte pripremljenim toplim preljevom, dodajte hrskavu pancetu i sitno sjeckani vlasac. Nježno promiješajte i poslužite odmah.

Bavarski specijalitet bez majoneze

Ako ste ljubitelj kremastih salata, ali želite izbjeći majonezu, bavarska krumpir salata pravo je otkriće. Njena jedinstvenost krije se u pripremi preljeva od vrućeg temeljca.

Sastojci:

1 kg krumpira

150 ml vrućeg povrtnog ili mesnog temeljca

1 glavica crvenog luka

4-5 žlica alkoholnog ili jabučnog octa

1 žlica senfa

1 manji svježi krastavac

sol i papar

Priprema:

1. Krumpir skuhajte u ljusci, ogulite ga i narežite na ploške dok je još vruć.

2. Crveni luk sitno nasjeckajte. U lončiću zagrijte temeljac s octom, soli i paprom te dodajte sjeckani luk da malo omekša. Na kraju umiješajte senf.

3. Vrućim preljevom odmah prelijte topli krumpir i lagano promiješajte.

4. Ostavite salatu da odstoji barem pola sata na sobnoj temperaturi kako bi krumpir upio tekućinu i kako bi se okusi proželi.

5. Netom prije posluživanja, umiješajte svježi krastavac narezan na tanke ploške. Ova njemačka varijanta poslužuje se mlaka i sjajno se slaže s kobasicama.

Mediteranski okusi na tanjuru

Preselite se na obalu Mediterana uz pomoć ove aromatične i bogate salate koja lako može postati glavni obrok.

Sastojci:

1 kg kuhanog krumpira

100 g crnih i zelenih maslina bez koštica

2 žlice kapara

50 g na suncu sušenih rajčica u ulju

1 manja glavica ljubičastog luka

svježi peršin

Za preljev: 5 žlica ekstradjevičanskog maslinovog ulja, sok 1 limuna, sol, papar, prstohvat sušenih čili pahuljica

Po želji: 150 g feta sira, šaka rikule

Priprema:

1. Kuhani i ohlađeni krumpir narežite na veće kocke.

2. Krumpiru dodajte masline, isprane kapare, na trakice narezane sušene rajčice i na tanke polumjesece narezan ljubičasti luk.

3. Sve obilno pospite sitno sjeckanim svježim peršinom.

4. U posebnoj posudici pripremite preljev miješajući maslinovo ulje, limunov sok, sol, papar i čili pahuljice.

5. Prelijte salatu, nježno promiješajte i po želji prije posluživanja umiješajte kockice feta sira i svježu rikulu.

Lagana i zdrava verzija s jogurtom

Za sve koji paze na kalorije ili jednostavno preferiraju lakše obroke, verzija s jogurtom izvrstan je izbor. Čvrsti grčki jogurt savršeno zamjenjuje majonezu, dajući salati željenu kremoznost.

Sastojci:

1 kg kuhanog krumpira

200 g grčkog jogurta

100 g kuhanog graška

1 veća kuhana mrkva

100 g kukuruza šećerca (iz konzerve)

3-4 kisela krastavca

2-3 tvrdo kuhana jaja

1 žličica senfa

sok pola limuna

sol i papar

Priprema:

1. Kuhani krumpir potpuno ohladite i narežite na kockice.

2. Tvrdo kuhana jaja i kuhanu mrkvu također narežite na kockice, a kisele krastavce sitno nasjeckajte.

3. U velikoj zdjeli pomiješajte krumpir, grašak, kukuruz, mrkvu, kisele krastavce i jaja.

4. Pripremite preljev: pomiješajte grčki jogurt, senf, limunov sok, sol i papar dok ne dobijete glatku smjesu.

5. Prelijte preljev preko sastojaka u zdjeli i lagano sve sjedinite. Ohladite u hladnjaku barem 30 minuta prije posluživanja.

Zasitna salata s grahom i celerom za kompletan obrok

Ponekad nam je potrebna salata koja je više od priloga – jelo koje će nas nahraniti i pružiti energiju za ostatak dana.

Sastojci:

800 g kuhanog krumpira

1 konzerva (cca 400 g) crvenog ili bijelog graha

2-3 stabljike celera

1 manja glavica crvenog luka

2-3 kisela krastavca

Za preljev: 3 žlice majoneze, 3 žlice kiselog vrhnja, 1 žličica senfa, sol, papar

Priprema:

1. Ohlađeni kuhani krumpir narežite na kocke. Grah iz konzerve dobro isperite pod mlazom vode i ocijedite.

2. Stabljike celera narežite na tanke ploškice, a crveni luk i kisele krastavce sitno nasjeckajte.

3. U velikoj zdjeli pomiješajte krumpir, grah, celer, luk i kisele krastavce.

4. U posebnoj posudi sjedinite majonezu, kiselo vrhnje, senf, sol i papar. Dobro izmiješajte kako biste dobili kremasti preljev.

5. Preljev dodajte salati i sve nježno povežite. Najbolja je ako odstoji barem pola sata u hladnjaku prije posluživanja.