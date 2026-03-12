7 recepata za savršenu krumpir salatu: Od laganog klasika do zasitnog obroka
Krumpir je namirnica koju gotovo svatko od nas ima u svojoj kuhinji. Skroman, svestran i cjenovno pristupačan, temelj je brojnih jela koja nas prate kroz život. Ipak, s dolaskom proljeća i toplijih dana, jedna njegova uloga dolazi u prvi plan, ona u obliku omiljene krumpir salate. Iako je često doživljavamo kao jednostavan prilog mesu s roštilja, krumpir salata može biti puno više. Ona je jelo s bezbroj lica, sposobno prilagoditi se svakoj prilici, od laganog proljetnog ručka do zasitnog samostalnog obroka.
Zaboravite na jednoličnu salatu koju ste navikli jesti. Donosimo sedam provjerenih recepata koji će vas potaknuti da isprobate nove kombinacije i otkrijete koliko kreativna i ukusna može biti ova kulinarska zvijezda.
Klasik na proljetni način: Salata s rotkvicama i mladim lukom
Kad priroda oživi, naša nepca traže lagane i osvježavajuće okuse. Upravo takva je ova verzija krumpir salate, idealna za prve tople dane, a njezina tajna leži u jednostavnosti i svježini sastojaka.
Sastojci:
- 1 kg krumpira (po mogućnosti sorta za salatu)
- 1 vezica rotkvica
- 1 vezica mladog luka
- 4 žlice maslinovog ulja
- 2 žlice jabučnog octa
- sol i svježe mljeveni papar
- svježi vlasac (po želji)
Priprema:
1. Krumpir skuhajte u ljusci. Ogulite ga dok je još topao i narežite na kockice ili ploške.
2. Rotkvice operite i narežite na tanke ploške, a mladi luk na kolutiće.
3. U velikoj zdjeli nježno pomiješajte topli krumpir, rotkvice i mladi luk.
4. U manjoj posudi pripremite preljev od maslinovog ulja, jabučnog octa, soli i papra. Dobro promiješajte.
5. Prelijte salatu pripremljenim preljevom i lagano sve sjedinite. Po želji, prije posluživanja pospite sitno sjeckanim svježim vlascem.
Bogata salata s kuhanim jajima
Ova kremasta salata podsjeća na djetinjstvo i obiteljska okupljanja. Tvrdo kuhana jaja daju joj bogatstvo i čine je dovoljno zasitnom da bude i samostalan lagani obrok.
Sastojci:
- 1 kg krumpira
- 4-5 tvrdo kuhanih jaja
- 1 manja glavica luka (ili mladi luk)
- 4-5 kiselih krastavaca
- svježi peršin za ukrašavanje
Za preljev: 4 žlice majoneze, 2 žlice kiselog vrhnja, 1 žličica senfa, sol, svježe mljeveni papar
Priprema:
1. Skuhajte krumpir u ljusci. Pustite da se malo ohladi, zatim ga ogulite i narežite na kockice.
2. Tvrdo kuhana jaja i kisele krastavce narežite na kockice, a luk sitno nasjeckajte.
3. U velikoj zdjeli nježno pomiješajte krumpir, jaja, krastavce i luk.
4. U manjoj posudi pripremite preljev: sjedinite majonezu, kiselo vrhnje, senf, sol i papar. Dobro promiješajte.
5. Prelijte salatu pripremljenim preljevom i lagano sve sjedinite. Najbolje je da odstoji u hladnjaku barem sat vremena prije posluživanja kako bi se okusi proželi. Ukrasite svježim peršinom.
Zasitna salata s pancetom
Za sve ljubitelje konkretnih okusa, ova topla salata s hrskavom pancetom pun je pogodak. Topli preljev na bazi masnoće od pancete i octa savršeno se upija u krumpir i stvara neodoljivu kombinaciju.
Sastojci:
- 1 kg krumpira
- 150 g pancete ili mesnate slanine
- 1 glavica crvenog luka
- svježi vlasac ili peršin
Za topli preljev: 3 žlice jabučnog octa, 1 žlica krupnog senfa, 4 žlice maslinovog ulja, sol, papa
Priprema:
1. Krumpir skuhajte u ljusci. Ogulite ga dok je još topao i narežite na deblje ploške.
2. Pancetu narežite na kockice i prepržite je na tavi dok ne postane hrskava. Izvadite je sa strane, a masnoću sačuvajte u tavi.
3. Na masnoći od pancete kratko popržite sitno sjeckani crveni luk dok ne postane staklast.
4. Maknite tavu s vatre. U tavu s lukom dodajte ocat, senf, maslinovo ulje, sol i papar. Snažno promiješajte kako biste stvorili topli preljev.
5. Topli krumpir prelijte pripremljenim toplim preljevom, dodajte hrskavu pancetu i sitno sjeckani vlasac. Nježno promiješajte i poslužite odmah.
Bavarski specijalitet bez majoneze
Ako ste ljubitelj kremastih salata, ali želite izbjeći majonezu, bavarska krumpir salata pravo je otkriće. Njena jedinstvenost krije se u pripremi preljeva od vrućeg temeljca.
Sastojci:
- 1 kg krumpira
- 150 ml vrućeg povrtnog ili mesnog temeljca
- 1 glavica crvenog luka
- 4-5 žlica alkoholnog ili jabučnog octa
- 1 žlica senfa
- 1 manji svježi krastavac
- sol i papar
Priprema:
1. Krumpir skuhajte u ljusci, ogulite ga i narežite na ploške dok je još vruć.
2. Crveni luk sitno nasjeckajte. U lončiću zagrijte temeljac s octom, soli i paprom te dodajte sjeckani luk da malo omekša. Na kraju umiješajte senf.
3. Vrućim preljevom odmah prelijte topli krumpir i lagano promiješajte.
4. Ostavite salatu da odstoji barem pola sata na sobnoj temperaturi kako bi krumpir upio tekućinu i kako bi se okusi proželi.
5. Netom prije posluživanja, umiješajte svježi krastavac narezan na tanke ploške. Ova njemačka varijanta poslužuje se mlaka i sjajno se slaže s kobasicama.
Mediteranski okusi na tanjuru
Preselite se na obalu Mediterana uz pomoć ove aromatične i bogate salate koja lako može postati glavni obrok.
Sastojci:
- 1 kg kuhanog krumpira
- 100 g crnih i zelenih maslina bez koštica
- 2 žlice kapara
- 50 g na suncu sušenih rajčica u ulju
- 1 manja glavica ljubičastog luka
- svježi peršin
Za preljev: 5 žlica ekstradjevičanskog maslinovog ulja, sok 1 limuna, sol, papar, prstohvat sušenih čili pahuljica
Po želji: 150 g feta sira, šaka rikule
Priprema:
1. Kuhani i ohlađeni krumpir narežite na veće kocke.
2. Krumpiru dodajte masline, isprane kapare, na trakice narezane sušene rajčice i na tanke polumjesece narezan ljubičasti luk.
3. Sve obilno pospite sitno sjeckanim svježim peršinom.
4. U posebnoj posudici pripremite preljev miješajući maslinovo ulje, limunov sok, sol, papar i čili pahuljice.
5. Prelijte salatu, nježno promiješajte i po želji prije posluživanja umiješajte kockice feta sira i svježu rikulu.
Lagana i zdrava verzija s jogurtom
Za sve koji paze na kalorije ili jednostavno preferiraju lakše obroke, verzija s jogurtom izvrstan je izbor. Čvrsti grčki jogurt savršeno zamjenjuje majonezu, dajući salati željenu kremoznost.
Sastojci:
- 1 kg kuhanog krumpira
- 200 g grčkog jogurta
- 100 g kuhanog graška
- 1 veća kuhana mrkva
- 100 g kukuruza šećerca (iz konzerve)
- 3-4 kisela krastavca
- 2-3 tvrdo kuhana jaja
- 1 žličica senfa
- sok pola limuna
- sol i papar
Priprema:
1. Kuhani krumpir potpuno ohladite i narežite na kockice.
2. Tvrdo kuhana jaja i kuhanu mrkvu također narežite na kockice, a kisele krastavce sitno nasjeckajte.
3. U velikoj zdjeli pomiješajte krumpir, grašak, kukuruz, mrkvu, kisele krastavce i jaja.
4. Pripremite preljev: pomiješajte grčki jogurt, senf, limunov sok, sol i papar dok ne dobijete glatku smjesu.
5. Prelijte preljev preko sastojaka u zdjeli i lagano sve sjedinite. Ohladite u hladnjaku barem 30 minuta prije posluživanja.
Zasitna salata s grahom i celerom za kompletan obrok
Ponekad nam je potrebna salata koja je više od priloga – jelo koje će nas nahraniti i pružiti energiju za ostatak dana.
Sastojci:
- 800 g kuhanog krumpira
- 1 konzerva (cca 400 g) crvenog ili bijelog graha
- 2-3 stabljike celera
- 1 manja glavica crvenog luka
- 2-3 kisela krastavca
Za preljev: 3 žlice majoneze, 3 žlice kiselog vrhnja, 1 žličica senfa, sol, papar
Priprema:
1. Ohlađeni kuhani krumpir narežite na kocke. Grah iz konzerve dobro isperite pod mlazom vode i ocijedite.
2. Stabljike celera narežite na tanke ploškice, a crveni luk i kisele krastavce sitno nasjeckajte.
3. U velikoj zdjeli pomiješajte krumpir, grah, celer, luk i kisele krastavce.
4. U posebnoj posudi sjedinite majonezu, kiselo vrhnje, senf, sol i papar. Dobro izmiješajte kako biste dobili kremasti preljev.
5. Preljev dodajte salati i sve nježno povežite. Najbolja je ako odstoji barem pola sata u hladnjaku prije posluživanja.