Tražite idealno osvježenje za vruće dane? Recepti za domaći ledeni čaj

Kad temperature porastu, svi tražimo načine kako se rashladiti, a ledeni čaj jedno je od omiljenih ljetnih osvježenja. Osim što je jednostavan za napraviti, domaći ledeni čaj možete u potpunosti prilagoditi vlastitom ukusu i uživati u bezbroj osvježavajućih kombinacija

Kad stignu ljetne vrućine, malo što može toliko osvježiti kao čaša dobro rashlađenog ledenog čaja. I dok su kupovne verzije praktično rješenje, često sadrže puno šećera, umjetne arome i sastojke koje zapravo ne želite u svom omiljenom ljetnom napitku. Upravo zato domaći ledeni čaj postaje sve popularniji izbor. Priprema je vrlo jednostavna, a najbolji dio je to što sami birate sastojke i možete ga prilagoditi vlastitom ukusu. Bez obzira volite li klasične okuse ili ste raspoloženi za voćne i biljne kombinacije, mogućnosti su gotovo neograničene.

Kako izbjeći najčešće pogreške kod pripreme domaćeg ledenog čaja?

Prije nego što krenete isprobavati recepte, dobro je znati nekoliko trikova koji mogu napraviti veliku razliku u konačnom okusu. Jedna od najčešćih pogrešaka je predugo namakanje čaja, zbog čega on može postati gorak i prejak. Kod crnog čaja preporučuje se namakanje do pet minuta, dok je zeleni čaj nešto osjetljiviji pa mu je dovoljno dvije do tri minute, uz vodu temperature do otprilike 80 °C.

Odličan trik za pripremu je kuhanje jačeg koncentrata s manjom količinom vode koji potom odmah prelijete preko leda. Na taj način čaj se brzo hladi, zadržava aromu i ostaje bistar, bez zamućenja koje se ponekad događa kod sporijeg hlađenja. Ako dodajete med, šećer ili neki drugi zaslađivač, najbolje ga je umiješati dok je čaj još topao kako bi se potpuno otopio i ravnomjerno spojio s ostatkom napitka.

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U nastavku donosimo nekoliko sjajnih recepata za domaći ledeni čaj.

Ledeni čaj s limunom i mentom

Ovo je vjerojatno prva asocijacija na ledeni čaj, i to s dobrim razlogom. Savršena ravnoteža odvažnog crnog čaja, kiselosti limuna i svježine mente čini ga idealnim za gašenje žeđi.

Sastojci

četiri vrećice crnog čaja (poput English Breakfast ili Assam)

jedna litra filtrirane vode

sok jednog svježeg limuna

nekoliko kriški limuna za ukras

šaka svježih listića mente

med ili šećer po ukusu

Priprema

Zagrijte 500 ml vode na otprilike 95 °C. Prelijte preko vrećica čaja i ostavite da odstoje točno pet minuta. Nemojte ih ostaviti dulje kako čaj ne bi postao gorak.

Izvadite vrećice čaja i umiješajte zaslađivač po želji dok se potpuno ne otopi.

Dodajte svježe iscijeđen sok limuna i preostalih 500 ml hladne vode. To će pomoći u bržem hlađenju.

U vrč stavite kriške limuna i listiće mente. Lagano ih pritisnite drvenom žlicom kako bi oslobodili arome.

Prelijte pripremljeni čaj u vrč i dobro ohladite u hladnjaku, najmanje dva sata. Poslužite u visokim čašama s puno leda.

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Ledeni čaj od breskve

Sladak i mirisan, ledeni čaj od breskve utjelovljenje je ljeta. Tajna bogatog okusa leži u domaćem sirupu od svježih, zrelih breskvi koji napitku daje autentičnu voćnu notu.

Sastojci

četiri vrećice crnog čaja

jedna litra vode

dvije do tri zrele breskve

100 grama šećera ili meda

sok polovice limuna

svježi listići mente (po želji)

Priprema

Prvo pripremite sirup od breskve. Dvije breskve narežite na sitne kockice, stavite ih u lonac s 200 ml vode i šećerom. Pustite da zavrije, a zatim smanjite vatru i kuhajte desetak minuta, povremeno miješajući i gnječeći breskve kako bi pustile što više soka.

Maknite s vatre, ostavite da se malo ohladi, a zatim procijedite sirup kroz gusto cjedilo. Ostatke breskvi možete iskoristiti kao dodatak zobenoj kaši ili sladoledu.

Za to vrijeme skuhajte čaj. Zakuhajte preostalih 800 ml vode, maknite s vatre i dodajte vrećice čaja. Ostavite da odstoje pet minuta, zatim ih izvadite.

U veliki vrč ulijte ohlađeni čaj, dodajte pripremljeni sirup od breskve i sok od limuna. Dobro promiješajte.

Preostalu svježu breskvu narežite na tanke kriške i dodajte u vrč. Stavite u hladnjak na nekoliko sati. Poslužite s ledom i ukrasite listićima mente.

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Ledeni čaj od hibiskusa s narančom i cimetom

Za one koji traže opciju bez kofeina, ovaj biljni ledeni čaj idealno je rješenje. Hibiskus mu daje prekrasnu crvenu boju i ugodan, blago kiselkasti okus koji podsjeća na brusnicu, dok naranča i cimet dodaju toplu, aromatičnu notu.

Sastojci

dvije žlice suhih cvjetova hibiskusa (ili četiri vrećice čaja)

jedna litra vode

jedna naranča

jedan štapić cimeta

med ili agavin sirup po ukusu

Priprema