Najbolji domaći sok od bazge: Recept za mirisno ljetno osvježenje

Miris bazge vjesnik je toplijih dana, a priprema domaćeg soka od bazge omiljena je proljetna tradicija. Ovaj aromatični napitak ne samo da pruža osvježenje, već u sebi čuva esenciju sunčanih livada koju možete sačuvati za cijelu godinu.

Izrada soka od bazge nije komplicirana, no ipak zahtijeva vrijeme i pažnju jer neki koraci odlučuju o samom okusu i kakvoći soka. Ovo je vodič za najbolji sok od bazge.

Potraga za savršenim cvijetom

Kvaliteta soka ovisi o cvjetovima. U potragu krenite za sunčanog i suhog dana, idealno prijepodne, jer kiša ispire dragocjeni pelud, nositelj arome. Birajte potpuno rascvjetane, krupne i mirisne cvjetove kremasto bijele boje, izbjegavajući pupoljke. Najbolja mjesta za berbu su livade i rubovi šuma, daleko od prometnica. Nježno protresite svaki cvijet kako biste uklonili kukce. Važno je zapamtiti da se cvjetovi ne peru, kako bi se sačuvao njihov mirisni pelud.

Recept za 15 litara soka

Ovaj recept namijenjen je za pripremu veće količine sirupa, otprilike 15 litara.

Sastojci:

100 velikih cvjetova bazge

10 litara vode

6 do 10 kg šećera

10 organskih limuna

100 grama limunske kiseline

Priprema:

Postupak započinje potapanjem cvjetova u veliku posudu s deset litara vode. Dodajte limune narezane na ploške i ostavite da odstoji 24 sata na hladnom i tamnom mjestu. Nakon toga tekućinu pažljivo procijedite kroz gustu gazu.

U procijeđenu tekućinu dodajte šećer i limunsku kiselinu. Slijedi najvažniji dio: povremeno miješajte sirup dok se šećer potpuno ne otopi, što može potrajati i do 24 sata. Neki proces ubrzavaju laganim zagrijavanjem, no pazite da sirup ne proključa jer toplina uništava arome. Kada smjesa postane bistra, sirup je spreman za punjenje.

Kako čuvati sok od bazge

Kako bi vaš trud bio dugovječan, ključno je pravilno sterilizirati boce. Najjednostavnija metoda je u pećnici: čiste staklene boce stavite u hladnu pećnicu i zagrijte je na 100 do 130 stupnjeva. Ostavite ih unutra 20 minuta, dok metalne čepove možete prokuhati. Vrući sirup ulijevajte u vruće boce i dobro ih zatvorite. Zahvaljujući šećeru i limunskoj kiselini, koji djeluju kao konzervansi, ovako pripremljen sok možete čuvati do godinu dana na hladnom i tamnom mjestu. Nakon otvaranja, bocu držite u hladnjaku. Sirup možete i zamrznuti.

Zašto je sok od bazge zdrav

Osim što je ukusan, sok od bazge nudi i brojne zdravstvene prednosti. Cvjetovi bazge bogati su flavonoidima, snažnim antioksidansima koji štite stanice tijela od oštećenja, te vitaminima A, B i C. Zbog visokog udjela vitamina C, sirup se tradicionalno koristi za jačanje imuniteta te kao pomoć kod prehlade i gripe. Djeluje protuupalno, pomaže u ublažavanju simptoma respiratornih infekcija poput kašlja i upale sinusa te potiče znojenje, što je korisno za snižavanje povišene temperature. Iako neki kažu da sok nije zdrav zbog količine šećera, drugi se slažu da je mnogo zdraviji od kupovnih sokova punih konzervansa i umjetnih bojila.