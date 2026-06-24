Sezona je višanja: Zdrave su i ukusne, evo kako ih sve možete iskoristiti

Bilo da ih jedete svježe, koristite u kolačima ili pijete kao sok, višnje su ukusan i jednostavan način da obogatite prehranu i učinite nešto dobro za svoje zdravlje. Iskoristite njihovu kratku sezonu i uživajte u svim blagodatima koje ovo divno voće nudi

Stigla je sezona višanja, voća koje obožavamo zbog njihovog prepoznatljivog slatkasto-kiselog okusa i neodoljive tamnocrvene boje. Osim što su nezaobilazan sastojak brojnih ljetnih deserata, višnje su i prava mala nutritivna bomba, zbog čega se često nalaze na popisu supernamirnica. Ove sočne bobice kriju niz benefita za organizam, od pozitivnog utjecaja na srce pa sve do boljeg sna.

Višnje zdravstvene prednosti

Višnje su idealno voće za ljeto jer su lagane, osvježavajuće i niskokalorične. Porcija od otprilike 14 višanja sadrži manje od 40 kalorija, a pritom organizmu daje vlakna, vitamin C i kalij. No, ono po čemu se posebno ističu su vrijedni biljni spojevi, ponajviše antocijanini, snažni antioksidansi koji višnjama daju njihovu karakterističnu duboku crvenu boju i poznati su po protuupalnom djelovanju.

Brojna istraživanja pokazala su da redovita konzumacija višanja ili soka od višnje može imati niz pozitivnih učinaka na zdravlje. Zahvaljujući niskom glikemijskom indeksu, postupno otpuštaju šećer u krvotok, pa mogu biti dobar izbor i za osobe koje paze na razinu šećera u krvi. Neka istraživanja pokazala su i da sok od višnje može pomoći u regulaciji glukoze ako se pije natašte.

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Saveznik srca i mišića

Višnje mogu biti odličan saveznik i kada je riječ o zdravlju srca i krvnih žila. Bogate su kalijem i polifenolima koji mogu pomoći u održavanju zdravog krvnog tlaka, a određene studije pokazale su i da redovita konzumacija soka od višnje može pozitivno utjecati na smanjenje razine lošeg kolesterola.

Ako redovito vježbate, postoji još jedan razlog da ih uvrstite u prehranu. Sok od višnje već je dugo zanimljiv sportašima jer istraživanja pokazuju da može pomoći u bržem oporavku mišića nakon intenzivne aktivnosti. Zahvaljujući protuupalnim svojstvima, može ublažiti bolove u mišićima i ubrzati povratak u formu nakon napora.

Osim toga, višnje mogu pomoći i kod određenih upalnih stanja poput artritisa i gihta jer mogu utjecati na smanjenje razine mokraćne kiseline u krvi. Još jedna zanimljivost je da su višnje jedan od rijetkih prirodnih izvora melatonina, hormona koji regulira ciklus spavanja. Upravo zato čaša soka od višnje navečer može pridonijeti kvalitetnijem i mirnijem snu.

Recepti s višnjama

Sezona višanja savršena je prilika da ih iskoristite u omiljenim ljetnim kolačima, pitama, crumble desertima ili osvježavajućim napitcima. A najbolji dio? U njihovom okusu možete uživati odmah, ali ih i smrznuti za kasnije te sačuvati djelić ljeta za hladnije dane.

Jednostavan kompot od višanja

Sastojci:

jedan kilogram višanja

400 grama šećera

jedna litra vode

nekoliko kolutova limuna (po želji)

Priprema:

Višnje operite i po želji očistite od koštica.

Rasporedite ih u čiste staklenke, puneći ih do otprilike dvije trećine.

U loncu zakuhajte vodu sa šećerom dok se šećer potpuno ne otopi. Po želji dodajte limun za svježinu.

Vrućim sirupom prelijte višnje u staklenkama, pazeći da ostane oko centimetar praznog prostora do vrha.

Staklenke čvrsto zatvorite i posložite u veći lonac čije ste dno obložili kuhinjskom krpom.

Napunite lonac vodom do dvije trećine visine staklenki i kuhajte dvadeset minuta od trenutka vrenja.

Pažljivo izvadite staklenke i ostavite ih da se polako ohlade.

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Osvježavajući sirup od višanja

Sastojci:

jedna šalica očišćenih svježih ili smrznutih višanja

jedna šalica vode

pola šalice šećera

Priprema:

U srednje velikom loncu pomiješajte višnje i vodu.

Pustite da zavrije, a zatim smanjite vatru i kuhajte na laganoj vatri oko 15 minuta. Voće će omekšati i pustiti sok.

Procijedite tekućinu kroz gusto cjedilo u posudu, odvajajući krute dijelove.

Dok je tekućina još topla, umiješajte šećer dok se potpuno ne otopi.

Pustite da se sirup ohladi na sobnu temperaturu, a zatim ga pohranite u zatvorenoj boci u hladnjaku do dva tjedna. Idealan je za limunade, koktele ili kao preljev za sladoled.

Klasični kolač s višnjama

Sastojci:

tri jaja

180 grama šećera

jedan vanilin šećer

120 mililitara ulja

180 mililitara jogurta

250 grama glatkog brašna

jedan prašak za pecivo

prstohvat soli

oko 300 grama ocijeđenih višanja iz kompota ili svježih

Priprema:

Pjenasto umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom.

Postupno dodajte ulje i jogurt, kratko miksajući.

U drugoj posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo i sol.

Suhe sastojke lagano umiješajte u smjesu s jajima.

Smjesu izlijte u namašćen i pobrašnjen lim za pečenje.

Po vrhu ravnomjerno rasporedite višnje, koje možete prethodno uvaljati u malo brašna kako ne bi potonule na dno.

Pecite u pećnici zagrijanoj na 180 °C oko 35-40 minuta. Provjerite čačkalicom je li kolač pečen.

Ohlađeni kolač pospite šećerom u prahu i poslužite.

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Crumble s višnjama

Sastojci:

500 g svježih višanja (očišćenih od koštica)

80 g šećera

1 žlica gustina

1 žličica ekstrakta vanilije

Za crumble:

120 g glatkog brašna

80 g maslaca (hladnog, narezanog na kockice)

70 g smeđeg šećera

prstohvat soli

po želji malo zobenih pahuljica ili listića badema

Priprema: