Tiramisu u čaši: Omiljeni desert u verziji koja otkriva tajnu savršene kreme

Ovaj desert nije samo poslastica, već i doživljaj. Jednostavan za pripremu, a opet sofisticiran, tiramisu u čaši savršen je završetak svakog obroka i siguran put do oduševljenja vaših gostiju

Tiramisu, desert čije ime na talijanskom znači "podigni me", globalni je simbol talijanske kuhinje. Njegova klasična verzija ima svoje čari, no posluživanje u individualnim čašama donosi novu razinu elegancije. Ovaj pristup ne samo da izgleda impresivno, već je i vrlo praktičan. Idealan je za druženja jer se može pripremiti dan ranije, čime se smanjuje stres, a svaki gost dobiva svoju savršenu porciju.

Krema je srce svega: Sa sirovim jajima ili bez njih

Tajna vrhunskog tiramisua krije se u kremi, a tu se lome koplja i stvaraju dva tabora: tradicionalisti koji se kunu u bogatstvo sirovih žumanjaka i oni koji preferiraju jednostavniju verziju bez jaja. Autentični recept nalaže upotrebu svježih žumanjaka koji kremi daju iznimno bogatu, baršunastu teksturu. S druge strane, verzija bez jaja popularna je zbog svoje jednostavnosti, a temelji se na kombinaciji tučenog slatkog vrhnja i mascarponea. Oba pristupa imaju svoje prednosti, a u receptu koji slijedi pronaći ćete upute za obje varijante.

Odabir pravih sastojaka za autentičan okus

Osim kreme, za savršen tiramisu ključna su još tri elementa. Prvi su piškote. Tradicionalno se koriste talijanske piškote Savoiardi, čija je spužvasta struktura idealna za upijanje kave bez raspadanja. Mnogi recepti upozoravaju na "brzo uranjanje", no prekratko namakanje rezultira suhim keksom. Dopustite im da upiju tekućinu, ali ne toliko da postanu gnjecavi. Zanimljiva alternativa su tanje piškote Pavesini, koje desertu daju nježniju teksturu.

Drugi stup je kava. Potrebna vam je jaka, kvalitetna kava, po mogućnosti svježe skuhani espresso iz aparata ili talijanske moke. Mora biti potpuno ohlađena prije umakanja piškota. Treći, ali ne i manje važan sastojak, jest alkohol. Klasični izbor je slatko sicilijansko vino Marsala. Međutim, odlične zamjene su i konjak, tamni rum ili likeri poput Amaretta ili Frangelica. Za ljubitelje kave, Kahlúa je nepogrešiv izbor. Ako desert pripremate za djecu, jednostavno izostavite alkohol i koristite beskofeinsku kavu.

Recept:

Sastojci (za otprilike 6 čaša):

Za kremu (tradicionalna verzija): 4 svježa žumanjka, 100 g šećera, 500 g mascarpone sira.

Za kremu (verzija bez jaja): 400 ml slatkog vrhnja (s najmanje 36% mliječne masti), 80 g šećera u prahu, 500 g mascarpone sira, 1 čajna žličica ekstrakta vanilije.

Ostali sastojci: oko 200 g piškota (Savoiardi ili Pavesini), 300 ml jake i potpuno ohlađene kave, 2-3 žlice alkohola po izboru (Marsala, konjak, tamni rum, Amaretto), gorki kakao u prahu za posipanje.

Priprema:

1. Korak: Priprema kreme (odaberite verziju)

Tradicionalna verzija (s jajima): Svježe žumanjke pjenasto mutite sa šećerom dok smjesa ne postane blijeda, gusta i baršunasta. U nju potom lagano umiješajte mascarpone sir. Za one koji zaziru od sirovih jaja, rješenje je termička obrada na pari: žumanjci i šećer miješaju se u posudi iznad lagano kipuće vode dok smjesa ne dosegne temperaturu od oko 65 °C (šest do osam minuta). Ohladite smjesu prije dodavanja mascarponea.

Verzija bez jaja: Hladno slatko vrhnje istucite sa šećerom u prahu do mekših vrhova. U drugoj se posudi mascarpone kratko izmiješa s ekstraktom vanilije, a potom se lagano sjedini s tučenim vrhnjem. Ključ uspjeha je ne pretjerati s miksanjem jer se mascarpone lako može "razbiti" i postati zrnat.

2. Korak: Slaganje u čaše

Odaberite lijepe staklene čaše (za koktel, viski ili zdjelice).

Piškote po potrebi prepolovite. Umočite svaku polovicu u mješavinu ohlađene kave i alkohola te složite prvi red na dno čaše.

Prekrijte piškote izdašnim slojem pripremljene mascarpone kreme.

Ponavljajte postupak dok ne popunite čašu, pazeći da zadnji sloj bude krema. Ovisno o visini čaša, imat ćete dva ili tri sloja.

3. Korak: Hlađenje i posluživanje

Pripremljeni[tiramisu u čašama prekrijte prozirnom folijom i stavite u hladnjak na najmanje četiri sata. Ipak, najbolji okus postići ćete ako ga ostavite da odmara preko noći. Hlađenjem se okusi prožimaju, a desert dobiva savršenu teksturu.

Neposredno prije posluživanja, vrh obilno pospite kvalitetnim gorkim kakaom u prahu, koristeći malo cjedilo za ravnomjeran sloj.

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