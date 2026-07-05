Najfiniji složenac od tjestenine, sira i blitve: Kremast, sočan i gotov bez puno muke

Zapečena tjestenina sa sirom i blitvom je klasik koji spaja jednostavnost pripreme s bogatstvom okusa. Riječ je o vrhunskoj 'comfort food' hrani koja ne zahtijeva egzotične namirnice ni komplicirane kulinarske tehnike, a rezultat je uvijek sočan, kremast i neodoljivo primamljiv obrok koji vole sve generacije

Ovaj složenac savršen je odabir za ručak tijekom tjedna kada nemate previše vremena, ali i za ležerne vikend gozbe. Njegova ljepota leži u svestranosti; lako se prilagođava sastojcima koje imate pri ruci, a dodatak blitve ne samo da obogaćuje jelo nutrijentima, već mu daje i divnu zemljanu notu koja savršeno balansira kremoznost sira. Tajna se krije u nekoliko ključnih detalja koji ovo naizgled obično jelo pretvaraju u pravu gastronomsku rapsodiju.

Ključ je u pažljivom odabiru namirnica

Iako je recept jednostavan, kvaliteta sastojaka igra presudnu ulogu. Krenimo od tjestenine. Najbolji odabir su cjevasti ili zavijeni oblici poput penna, rigatona ili fusilla jer se umak i komadići sira savršeno hvataju za njihove nabore i unutrašnjost. Važno je skuhati je nekoliko minuta kraće od uputa na pakiranju, odnosno "al dente". Budući da će se nastaviti kuhati u pećnici, ovaj korak osigurava da se tjestenina neće raskuhati i pretvoriti u kašu, već će zadržati savršenu teksturu.

Zvijezda jela je, naravno, blitva. Ovo hranjivo lisnato povrće jelu daje boju, svježinu i blagu gorčinu koja se izvrsno slaže sa sirom. Možete koristiti i listove i stabljike, no stabljike je potrebno sitnije nasjeckati i termički obraditi malo dulje kako bi potpuno omekšale. Kombinacija sireva također otvara vrata kreativnosti. Dok svježi kravlji sir ili ricotta daju divnu kremoznost i vlažnost, dodatak fete unosi slanu notu, a naribani tvrdi sir poput parmezana ili gaude stvara onu neodoljivu, hrskavu zlatnožutu koricu na vrhu.

Sastojci:

400 g tjestenine po izboru (penne, rigatoni)

500 g svježe blitve

1 veći luk

dva do tri režnja češnjaka

300 g svježeg kravljeg sira ili ricotte

150 g feta sira (po želji)

1 jaje

200 ml kiselog vrhnja ili vrhnja za kuhanje

100 g tvrdog sira za posipanje (parmezan, gauda)

maslinovo ulje

sol i svježe mljeveni papar

prstohvat muškatnog oraščića

Postupak pripreme korak po korak

1. Zagrijte pećnicu na 200°C. Vatrostalnu posudu premažite s malo maslinovog ulja ili maslaca. U velikom loncu zakuhajte obilno posoljenu vodu. Voda bi trebala biti "slana kao more", jer je to temelj za ukusnu tjesteninu. Skuhajte tjesteninu prema uputama, ali je izvadite dvije do tri minute ranije nego što je navedeno. Ocijedite je, ali sačuvajte šalicu vode od kuhanja.

2. Dok se tjestenina kuha, pripremite blitvu. Dobro je operite pod mlazom vode. Odvojite listove od stabljika. Stabljike sitno nasjeckajte, a listove narežite na šire trake. U velikoj tavi na malo maslinovog ulja najprije prodinstajte sitno sjeckani luk dok ne postane staklast. Dodajte nasjeckane stabljike blitve i dinstajte desetak minuta dok ne omekšaju. Pred kraj dodajte sitno sjeckani češnjak i kratko ga popržite samo da zamiriše.

3. U tavu sada dodajte i narezane listove blitve. Miješajte nekoliko minuta dok listovi ne povenu i smanje volumen. Ako je potrebno, dodajte žlicu-dvije vode kako bi se lakše skuhali na pari. Posolite, popaprite i maknite s vatre da se smjesa malo prohladi.

4. U velikoj zdjeli pripremite nadjev od sira. Pomiješajte svježi sir ili ricottu, razmućeno jaje, kiselo vrhnje (ili vrhnje za kuhanje) te izmrvljenu fetu, ako je koristite. Začinite prstohvatom muškatnog oraščića koji će divno naglasiti okuse. U ovu smjesu umiješajte pripremljenu i prohlađenu blitvu s lukom.

5. Smjesi od sira i blitve pažljivo dodajte ocijeđenu tjesteninu. Sve lagano promiješajte kako bi se sastojci ravnomjerno rasporedili i kako bi svaka tjestenina bila obložena kremastim umakom. Ako vam se smjesa čini pregusta, dodajte malo sačuvane vode od kuhanja tjestenine kako biste postigli željenu konzistenciju. Brojne varijacije ovog jela poigravaju se s različitim vrstama sireva, pa se slobodno poigrajte i dodajte, primjerice, malo Gruyèrea za orašastu notu.

6. Pripremljenu smjesu prebacite u namašćenu vatrostalnu posudu i ravnomjerno je rasporedite. Vrh obilno pospite naribanim tvrdim sirom. Upravo će taj sloj tijekom pečenja stvoriti slasnu, hrskavu koricu.

7. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici oko 20 do 25 minuta, ili dok površina ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju, a umak ne počne ključati uz rubove posude. Prije posluživanja, ostavite složenac da odstoji pet do deset minuta. To će omogućiti da se okusi prožmu i da se jelo malo stisne, što će olakšati rezanje i posluživanje.

Ovaj zapečeni složenac idealan je samostalan obrok, a odlično se slaže i uz veliku zdjelu svježe sezonske salate. Izdašan je, ukusan i dokaz da ponekad najjednostavnije stvari donose najviše zadovoljstva. Dobar tek!