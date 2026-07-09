Bake su znale tajnu: Kako napraviti neodoljivo hrskave pohane tikvice i patlidžane

Pohane tikvice i patlidžani nezaobilazni su ljetni favoriti, ali samo nekoliko pogrešaka može ih pretvoriti iz hrskavog užitka u masan i mekan zalogaj. Otkrivamo jednostavne trikove i provjerene metode uz koje će vaša omiljena ljetna klasika svaki put imati savršeno zlatnu koricu i sočnu unutrašnjost

Pohane tikvice i patlidžani miris su i okus ljeta na tanjuru. No, put od svježeg povrća do zlatnog, hrskavog zalogaja često je popločan zamkama - od gnjecave teksture do viška ulja. Iako se čine jednostavnima za pripremu, ovi ljetni klasici zahtijevaju poznavanje nekoliko ključnih trikova. Otkrivamo provjerene metode i recepte s kojima ćete svaki put postići savršenu, hrskavu koricu i sočnu unutrašnjost, bez gorčine i suvišne masnoće.

Tajne savršeno hrskavih pohanih tikvica

Glavni "neprijatelj" hrskavosti kod tikvica je voda. Ovo povrće sadrži velik postotak vlage, koja se tijekom prženja otpušta i pretvara hrskavu koricu u mekani, često masni omotač. Ključni korak koji se nikada ne smije preskočiti jest soljenje. Nakon što narežete tikvice na ploške ili prutiće, obilno ih posolite i ostavite da odstoje barem dvadesetak minuta. Sol će izvući višak tekućine, a povrće će postati podatnije za paniranje i, što je najvažnije, znatno hrskavije nakon prženja. Nakon soljenja, ploške je nužno dobro osušiti papirnatim ručnikom prije nego što ih uronite u smjesu za pohanje.

Klasični recept za zlatne kolutiće

Za klasično pohanje, koje nas vraća u djetinjstvo, potrebna je standardna "linija" od tri tanjura: jedan s brašnom, drugi s razmućenim jajima i treći s krušnim mrvicama.

Sastojci:

2 do 3 veće tikvice

3 jaja

oštro brašno

krušne mrvice (za dodatnu hrskavost koristite panko mrvice)

sol i svježe mljeveni papar

ulje za prženje (suncokretovo ili drugo neutralno ulje)

Postupak:

1. Tikvice operite, narežite na kolutiće debljine oko pola centimetra, posolite i ostavite da puste vodu. Potom ih temeljito osušite.

2. U dubokom tanjuru razmutite jaja s prstohvatom soli i papra. U druga dva tanjura pripremite brašno i krušne mrvice.

3. Svaki kolutić tikvice prvo uvaljajte u brašno, otresite višak, zatim ga potpuno uronite u jaja i na kraju obložite krušnim mrvicama, lagano pritišćući da se dobro prime.

4. U široj tavi zagrijte ulje na srednje jakoj vatri. Ulje mora biti dovoljno vruće (oko 175°C) kako tikvice ne bi upile previše masnoće.

5. Pržite tikvice u serijama, pazeći da ne pretrpate tavu. Pecite ih nekoliko minuta sa svake strane, dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu boju.

6. Gotove tikvice vadite šupljikavom žlicom i stavljajte na metalnu rešetku da se ocijedi višak masnoće. Izbjegavajte papirnate ručnike jer se na njima donja strana može ovlažiti.

Patlidžan bez gorčine i masnoće

Slično kao i tikvice, patlidžani također zahtijevaju prethodnu pripremu soljenjem. Ovaj korak nije važan samo zbog uklanjanja viška vode, već i zbog izvlačenja gorkastih sokova koji su karakteristični za ovo povrće. Nakon soljenja i sušenja, patlidžan je spreman za pohanje, no postoji i alternativna, grčka metoda koja jamči iznimnu hrskavost. Ona uključuje pripremu tankog, tekućeg tijesta i jedan neobičan korak - umakanje u vodu neposredno prije prženja. Taj trik stvara barijeru koja sprječava upijanje ulja i rezultira laganim, hrskavim zalogajima.

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Grčki čips od patlidžana

Ova metoda odmiče od klasičnog paniranja s krušnim mrvicama i oslanja se na jednostavno tijesto od brašna i vode, obogaćeno mediteranskim začinima.

Sastojci:

2 srednja patlidžana

1 šalica višenamjenskog brašna

1/2 šalice kukuruznog brašna ili griza (za dodatnu hrskavost)

1 žlica sušenog origana

1 žličica slatke paprike

voda

sol i papar

ulje za prženje

Postupak:

1. Patlidžane narežite na vrlo tanke ploške, idealno mandolinom. Posolite ih i ostavite tridesetak minuta u cjedilu da puste gorki sok, a zatim ih dobro osušite.

2. U zdjeli pomiješajte brašno, kukuruzno brašno, origano, papriku i papar. Postupno dodajte vodu i miješajte dok ne dobijete tijesto gustoće smjese za palačinke, ali malo rjeđe.

3. U dubokoj tavi zagrijte ulje na 180°C.

4. Svaku suhu plošku patlidžana umočite u tijesto, dopustite da višak iscuri, te pažljivo spuštajte u vruće ulje.

5. Pržite kratko, minutu do dvije sa svake strane, dok ne postanu zlatne i hrskave.

6. Ocijedite ih na metalnoj rešetki i poslužite odmah, dok su još tople i hrskave.

Za gurmanski zaokret, pohane tikvice možete posuti svježe naribanim sirom Pecorino i koricom limuna, što će im dati nevjerojatnu svježinu. Obje vrste pohanog povrća savršeno se sljubljuju s umacima na bazi jogurta, poput grčkog tzatzikija, ili s jednostavnim umakom od rajčice. Bez obzira na to koji recept odabrali, ključ uspjeha leži u pripremi povrća i pravilnoj temperaturi ulja. S ovim savjetima, vaši ljetni klasici bit će bolji no ikad.

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