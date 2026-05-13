Najfinija piletina u kremastom umaku od šampinjona i bijelog vina

Kada želite pripremiti nešto fino, zasitno i bez previše kompliciranja, kremasta piletina sa šampinjonima uvijek je odličan izbor. Sočni komadi mesa u bogatom umaku od gljiva, češnjaka i vrhnja stvaraju kombinaciju kojoj je teško odoljeti, a cijelo jelo možete pripremiti za manje od sat vremena

Postoje jela koja nas uvijek iznova tješe i oduševljavaju svojom jednostavnošću i bogatstvom okusa. Piletina u umaku od šampinjona bez sumnje je jedan od tih klasika. Riječ je o jelu koje se doima otmjeno i kao da je stiglo iz kuhinje vrhunskog restorana, a zapravo je iznenađujuće lako za pripremu i gotovo za manje od 45 minuta. Savršen je izbor za brzi ručak tijekom radnog tjedna, ali i dovoljno elegantan da ga poslužite gostima za večeru.

Sočni komadi piletine obavijeni baršunastim, kremastim umakom s zemljanim notama gljiva, češnjaka i bijelog vina jelo je koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca.

Tajna je u pripremi i dobrim sastojcima

Iako je recept jednostavan, nekoliko ključnih koraka osigurat će da vaša piletina bude nevjerojatno sočna, a umak pun okusa. Prvi korak prema uspjehu je priprema mesa. Najbolje je koristiti pileća prsa koja ste istukli batom za meso na ravnomjernu debljinu ili ih prerezali horizontalno kako biste dobili tanje odreske. Time se osigurava da se piletina ispeče brzo i ravnomjerno, bez isušivanja tanjih dijelova.

Drugi važan trik je pečenje piletine na vrućoj tavi dok ne dobije duboku zlatnosmeđu koricu. Nemojte pretrpavati tavu; radije pecite meso u serijama. Upravo ta korica, odnosno karamelizirani ostaci na dnu tave, temelj su bogatog umaka. Kada kasnije dodate tekućinu poput bijelog vina ili temeljca, svakako drvenom kuhačom ostružite te ukusne komadiće s dna. Taj se postupak naziva deglaziranje i ključan je za slojevitost okusa.

Recept za kremastu piletinu sa šampinjonima

Ovaj recept spaja najbolje tehnike kako bi se dobilo jelo restoranske kvalitete koje možete lako pripremiti kod kuće.

Sastojci:

500 g pilećih prsa bez kosti i kože

Sol i svježe mljeveni crni papar

1 žličica slatke paprike

3-4 žlice glatkog brašna (za valjanje piletine)

2 žlice maslinovog ili suncokretovog ulja

2 žlice maslaca

350 g smeđih šampinjona (cremini), narezanih na listiće

1 veća glavica luka, sitno nasjeckana

3-4 režnja češnjaka, sitno nasjeckana

80 ml suhog bijelog vina (npr. graševina ili pinot grigio)

250 ml pilećeg temeljca

150 ml vrhnja za kuhanje

1 žličica dijon senfa (po želji)

Svježi timijan ili peršin za ukras

Pexels

Postupak:

1. Pileća prsa pripremite tako da ih istučete na debljinu od otprilike jednog centimetra. Posolite ih, popaprite i pospite slatkom paprikom s obje strane. Zatim svaki komad lagano uvaljajte u brašno i otresite višak.

2. U velikoj tavi na srednje jakoj vatri zagrijte ulje. Kada se ulje zagrije, dodajte piletinu i pecite je 2-4 minute sa svake strane, dok ne dobije lijepu zlatnosmeđu boju. Piletina ne mora biti potpuno kuhana. Izvadite je iz tave i stavite na tanjur sa strane.

3. Smanjite vatru, u istu tavu dodajte maslac i pustite da se otopi. Dodajte narezane šampinjone i pržite ih, povremeno miješajući, dok ne omekšaju i ne puste svoju tekućinu, koja zatim treba ispariti. Nakon toga dodajte sitno sjeckani luk i pržite dok ne postane staklast.

4. Dodajte češnjak i pržite još otprilike 30 sekundi, samo dok ne zamiriše.

5. Ulijte bijelo vino kako biste deglazirali tavu, stružući sve zapečene komadiće s dna. Kuhajte minutu-dvije dok alkohol ne ispari.

6. Polako ulijevajte pileći temeljac i vrhnje za kuhanje. Dodajte i dijon senf ako ga koristite te grančicu timijana. Pustite da umak lagano proključa, a zatim smanjite vatru i kuhajte pet do osam minuta, dok se malo ne zgusne. Kušajte i po potrebi dodatno posolite i popaprite.

7. Vratite piletinu (i sokove koje je pustila na tanjuru) natrag u tavu s umakom. Kuhajte sve zajedno još pet do deset minuta na laganoj vatri, dok piletina ne bude potpuno kuhana, a umak se lijepo ne zgusne.

8. Prije posluživanja izvadite grančicu timijana i jelo pospite svježe sjeckanim peršinom.

Uz što poslužiti

Ovo jelo ima bogat umak koji jednostavno traži prilog koji će ga upiti. Odlično se slaže s kremastim pire krumpirom, kuhanom rižom, tjesteninom poput širokih rezanaca ili njokima. Za potpun obrok, poslužite ga uz povrće kuhano na pari poput brokule, šparoga ili mahuna. Ne zaboravite ni komad hrskavog kruha za umakanje u slasni umak do zadnje kapi.