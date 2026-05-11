Recept za savršenu Cezar salatu: Više od običnog obroka
Cezar salata je klasik koji nikada ne izlazi iz mode. Bogata, zasitna i puna okusa, odavno je prerasla status običnog priloga i postala kompletan obrok u kojem uživaju milijuni ljudi diljem svijeta. Iako je nezaobilazan dio jelovnika brojnih restorana, njezina prava čarolija krije se u domaćoj pripremi. Zaboravite na bezukusne verzije s gotovim preljevima; donosimo vam sve tajne za pripremu najbolje Cezar salate koja će postati zvijezda vašeg stola i idealan obrok za ponijeti na posao.
Kratka povijest legendarne salate
Priča o Cezar salati jednako je sočna kao i ona sama. Suprotno uvriježenom mišljenju, njezino ime nema nikakve veze s rimskim carem. Stvorio ju je Caesar Cardini, talijanski imigrant koji je dvadesetih godina prošlog stoljeća vodio restoran u Tijuani u Meksiku. Prema legendi, salata je nastala iz nužde tijekom jednog posebno prometnog vikenda, kada je Cardini morao improvizirati s namirnicama koje su mu preostale u kuhinji. Rezultat je bila genijalna kombinacija jednostavnih sastojaka koja je oduševila goste i upisala se u povijest gastronomije.
Recept za savršenu Cezar salatu
Prava Cezar salata zbroj je svojih savršeno pripremljenih dijelova. Svaki sastojak ima svoju ulogu, a ključ uspjeha leži u kvaliteti i pažljivoj pripremi.
Sastojci (za 2-3 osobe)
Za salatu i piletinu:
- 1 velika glavica rimske salate
- 2 komada pilećih prsa (oko 400 g)
- začini za piletinu: sol, papar, 1 žličica češnjaka u prahu, 1 žličica dimljene paprike
- maslinovo ulje za pečenje
Za domaće krutone:
- 2-3 deblje kriške starog kruha (sourdough ili baguette)
- 2 žlice maslinovog ulja
- 1 režanj češnjaka
- prstohvat soli
Za kremasti dresing:
- 100 g kvalitetne majoneze (ili 1 sirovi žumanjak za klasičnu verziju)
- 50 g svježe naribanog parmezana (+ dodatno za posipanje)
- sok polovice limuna
- 2-3 fileta slanih inćuna (ili 1 žličica paste od inćuna)
- 1 režanj češnjaka, sitno sjeckan ili protisnut
- 1 žličica Dijon senfa
- svježe mljeveni crni papar
Priprema:
Priprema hrskavih krutona: Pećnicu zagrijte na 180 °C. Kruh narežite na kockice veličine zalogaja. Za poseban doživljaj, protisnite češnjak kroz cjediljku u maslinovo ulje i tim uljem prelijte kruh – tako ćete dobiti bogatu aromu bez rizika da češnjak zagori. Posolite, dobro promiješajte, rasporedite na lim za pečenje i pecite 10-15 minuta, dok ne postanu zlatni i hrskavi.
Priprema sočne piletine: Pileća prsa natrljajte mješavinom soli, papra, češnjaka u prahu i dimljene paprike. Na zagrijanoj grill tavi s malo maslinovog ulja pecite piletinu sa svake strane 6-8 minuta, dok ne bude pečena i zlatno-smeđa. Pustite meso da odmori nekoliko minuta prije rezanja kako bi zadržalo sočnost, a zatim ga narežite na trake.
Priprema dresinga koji mijenja sve: U manjoj zdjeli vilicom dobro usitnite filete inćuna i protisnuti češnjak dok ne dobijete jednoličnu pastu. Inćuni su ključni jer daju prepoznatljiv "umami" okus i dubinu. Dodajte majonezu, naribani parmezan, limunov sok, Dijon senf i papar. Sve dobro sjedinite pjenjačom dok ne dobijete kremasti umak. Kušajte i po potrebi dodatno začinite.
Slaganje salate: Listove rimske salate operite, dobro osušite i natrgajte na veće komade. U velikoj zdjeli nježno pomiješajte salatu s dresingom – cilj je da svaki list bude tek blago obložen, a ne natopljen. Zatim dodajte narezanu piletinu i lagano promiješajte.
Savjeti za posluživanje i pripremu unaprijed
Krutone i svježe naribani parmezan uvijek dodajte na samom kraju, neposredno prije posluživanja, kako bi ostali hrskavi. Ako salatu pripremate unaprijed, sve komponente čuvajte odvojeno. Dresing može stajati u hladnjaku do tjedan dana, piletina i oprana salata nekoliko dana, a krutone je najbolje držati u hermetički zatvorenoj posudi na sobnoj temperaturi. Tako ćete u svakom trenutku moći složiti svježu i ukusnu salatu za samo nekoliko minuta. Bilo da je poslužujete kao elegantnu večeru ili praktičan ručak za posao, domaća Cezar salata jelo je koje uvijek impresionira.