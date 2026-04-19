Kremasta tjestenina s piletinom: Ručak na stolu za manje od pola sata

U užurbanoj svakodnevici, pronalazak vremena za pripremu ukusnog i hranjivog obiteljskog obroka može se činiti kao nemoguća misija. Ipak, postoje jela koja spajaju najbolje od oba svijeta: bogat okus i munjevitu pripremu. Jedno od takvih jela je kremasta tjestenina s piletinom, klasik koji se može pripremiti za manje od 30 minuta, a zadovoljit će i najzahtjevnija nepca. Zaboravite na dostavu i komplicirane recepte; ovo je sve što vam treba za savršenu večeru tijekom tjedna.

Sastojci za četiri osobe

jedna veća pileća prsa (oko 400 g)

300 g suhe tjestenine (penne, fusilli ili tagliatelle)

jedan veći luk

tri češnja češnjaka

jedna šalica (250 ml) pilećeg temeljca

jedna šalica (250 ml) vrhnja za kuhanje

pola šalice (50 g) naribanog parmezana

dvije žlice maslinovog ulja

sol i svježe mljeveni papar po ukusu

jedna čajna žličica sušenog origana

svježi peršin ili bosiljak za posluživanje

Postupak pripreme korak po korak

1. Započnite tako da u veliki lonac stavite grijati posoljenu vodu za tjesteninu. Dok čekate da voda proključa, pripremite piletinu. Narežite je na kockice veličine zalogaja te je obilno začinite solju i paprom.

2. Kada voda proključa, ubacite tjesteninu i kuhajte je minutu do dvije kraće nego što piše na uputama na pakiranju, kako bi ostala al dente. U međuvremenu, u velikoj tavi na srednje jakoj vatri zagrijte maslinovo ulje. Dodajte sitno sjeckani luk i pirjajte ga oko tri minute, dok ne omekša.

3. Luku dodajte pripremljenu piletinu i pržite je pet do sedam minuta, povremeno miješajući, dok sa svih strana ne dobije lijepu zlatnosmeđu boju. Pred sam kraj prženja, dodajte sitno sjeckani češnjak i origano te pržite još oko minutu dok češnjak ne zamiriše.

4. U tavu ulijte pileći temeljac, koristeći drvenu kuhaču da ostružete sve ukusne, zapečene komadiće s dna posude. Pustite da temeljac lagano krčka oko dvije minute, a zatim smanjite vatru i umiješajte vrhnje za kuhanje.

5. U umak dodajte naribani parmezan i miješajte dok se potpuno ne otopi i umak ne postane gladak i kremast. Procijedite kuhanu tjesteninu i odmah je dodajte u tavu s umakom. Sve dobro promiješajte kako bi se tjestenina ravnomjerno obložila. Ostavite da sve zajedno lagano krčka još minutu-dvije kako bi se okusi proželi, a umak dodatno zgusnuo.

Savjeti za još bolji okus

Ovo jelo je vrlo prilagodljivo. Za dodatnu svježinu i hranjivost, pred kraj kuhanja možete dodati povrće poput brokule, šparoga, špinata ili nasjeckanih paprika. Ako je umak pregust, možete ga razrijediti s malo vode u kojoj se kuhala tjestenina - škrob iz vode pomoći će da umak ostane kremast.