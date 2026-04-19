Kremasta tjestenina s piletinom: Ručak na stolu za manje od pola sata
U užurbanoj svakodnevici, pronalazak vremena za pripremu ukusnog i hranjivog obiteljskog obroka može se činiti kao nemoguća misija. Ipak, postoje jela koja spajaju najbolje od oba svijeta: bogat okus i munjevitu pripremu. Jedno od takvih jela je kremasta tjestenina s piletinom, klasik koji se može pripremiti za manje od 30 minuta, a zadovoljit će i najzahtjevnija nepca. Zaboravite na dostavu i komplicirane recepte; ovo je sve što vam treba za savršenu večeru tijekom tjedna.
Sastojci za četiri osobe
- jedna veća pileća prsa (oko 400 g)
- 300 g suhe tjestenine (penne, fusilli ili tagliatelle)
- jedan veći luk
- tri češnja češnjaka
- jedna šalica (250 ml) pilećeg temeljca
- jedna šalica (250 ml) vrhnja za kuhanje
- pola šalice (50 g) naribanog parmezana
- dvije žlice maslinovog ulja
- sol i svježe mljeveni papar po ukusu
- jedna čajna žličica sušenog origana
- svježi peršin ili bosiljak za posluživanje
Postupak pripreme korak po korak
1. Započnite tako da u veliki lonac stavite grijati posoljenu vodu za tjesteninu. Dok čekate da voda proključa, pripremite piletinu. Narežite je na kockice veličine zalogaja te je obilno začinite solju i paprom.
2. Kada voda proključa, ubacite tjesteninu i kuhajte je minutu do dvije kraće nego što piše na uputama na pakiranju, kako bi ostala al dente. U međuvremenu, u velikoj tavi na srednje jakoj vatri zagrijte maslinovo ulje. Dodajte sitno sjeckani luk i pirjajte ga oko tri minute, dok ne omekša.
3. Luku dodajte pripremljenu piletinu i pržite je pet do sedam minuta, povremeno miješajući, dok sa svih strana ne dobije lijepu zlatnosmeđu boju. Pred sam kraj prženja, dodajte sitno sjeckani češnjak i origano te pržite još oko minutu dok češnjak ne zamiriše.
4. U tavu ulijte pileći temeljac, koristeći drvenu kuhaču da ostružete sve ukusne, zapečene komadiće s dna posude. Pustite da temeljac lagano krčka oko dvije minute, a zatim smanjite vatru i umiješajte vrhnje za kuhanje.
5. U umak dodajte naribani parmezan i miješajte dok se potpuno ne otopi i umak ne postane gladak i kremast. Procijedite kuhanu tjesteninu i odmah je dodajte u tavu s umakom. Sve dobro promiješajte kako bi se tjestenina ravnomjerno obložila. Ostavite da sve zajedno lagano krčka još minutu-dvije kako bi se okusi proželi, a umak dodatno zgusnuo.
Savjeti za još bolji okus
Ovo jelo je vrlo prilagodljivo. Za dodatnu svježinu i hranjivost, pred kraj kuhanja možete dodati povrće poput brokule, šparoga, špinata ili nasjeckanih paprika. Ako je umak pregust, možete ga razrijediti s malo vode u kojoj se kuhala tjestenina - škrob iz vode pomoći će da umak ostane kremast.