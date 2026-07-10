Kraljica čokoladnih torti: Slasna ledena torta idealna za ljubitelje slatkog

Iako zvuči kao komplicirana slastičarska kreacija, ova fantastična ledena torta iznenađujuće je jednostavna za pripremu. Savršena je za rođendane, proslave ili jednostavno kao raskošna poslastica za vruće ljetne dane

Prije nego što zasučete rukave, važno je pripremiti sve potrebne sastojke. Iako se popis može činiti dugačkim, većinu toga vjerojatno već imate u svojoj kuhinji. Ključ savršeno sočnog biskvita leži u jednom neočekivanom dodatku koji pojačava okus čokolade do neslućenih razmjera.

Za sočan čokoladni biskvit

250 g glatkog brašna

300 g šećera

90 g nezaslađenog kakaa u prahu

Jedna i pol čajna žličica sode bikarbone

Jedna čajna žličica praška za pecivo

Prstohvat soli

Dva velika jaja, sobne temperature

200 ml mlaćenice (ili jogurta)

120 ml biljnog ulja

Dvije čajne žličice ekstrakta vanilije

200 ml vruće crne kave

Za kremasto punjenje

1,5 litra omiljenog sladoleda od vanilije

Za bogatu čokoladnu glazuru

200 ml slatkog vrhnja (s minimalno 36 posto mliječne masti)

200 g tamne čokolade za kuhanje (minimalno 50 posto kakaa), nasjeckane

Postupak pripreme korak po korak

Izrada ove torte sastoji se od tri ključna dijela: pečenja biskvita, slaganja torte i pripreme glazure. Najbolje je započeti s pripremom dan ranije kako bi se torta imala dovoljno vremena stegnuti u zamrzivaču.

Pečenje biskvita koji se topi u ustima

Zagrijte pećnicu na 175 °C. Pripremite dva okrugla kalupa za tortu promjera 23 cm - namastite ih i dno obložite papirom za pečenje. U velikoj zdjeli pomiješajte suhe sastojke: brašno, šećer, kakao, sodu bikarbonu, prašak za pecivo i sol. U drugoj, manjoj posudi, lagano umutite jaja pa im dodajte mlaćenicu, ulje i ekstrakt vanilije. Mokre sastojke ulijte u suhe i miješajte tek toliko da se povežu. Smjesa će u ovoj fazi biti vrlo gusta. Sada dolazi ključan korak: polako ulijevajte vruću kavu, neprestano miješajući pjenjačom dok ne dobijete glatku i prilično rijetku smjesu. Kava neće dati okus kave, ali će intenzivirati aromu čokolade. Ravnomjerno rasporedite smjesu u pripremljene kalupe i pecite 25 do 30 minuta. Provjerite čačkalicom je li biskvit pečen; trebala bi izaći s nekoliko vlažnih mrvica. Ostavite biskvite da se potpuno ohlade prije daljnjih koraka.

Slaganje ledene poslastice

Nakon što su biskviti potpuno ohlađeni, vrijeme je za slaganje. Izvadite sladoled iz zamrzivača petnaestak minuta prije korištenja kako bi malo omekšao i postao maziv. Jedan od ohlađenih biskvita položite na tanjur za posluživanje. Ako imate, oko njega čvrsto stegnite podesivi obruč za torte obložen acetatnom folijom; to će vam znatno olakšati posao i osigurati savršeno ravan oblik. Ako nemate obruč, tortu možete slagati i u jednom od kalupa u kojem se pekla, a koji ste prethodno obložili prozirnom folijom. Na prvi biskvit ravnomjerno rasporedite sav omekšali sladoled. Nježno poklopite drugim biskvitom, lagano ga pritisnite i poravnajte. Cijelu tortu pažljivo zamotajte u prozirnu foliju i stavite u zamrzivač na najmanje osam sati, a idealno preko noći.

Finalni dodir i savršena kriška

Prije posluživanja pripremite glazuru. Slatko vrhnje zagrijte u lončiću do točke vrenja. Maknite s vatre i odmah prelijte preko nasjeckane čokolade. Pustite da odstoji minutu-dvije bez miješanja, a zatim pjenjačom miješajte dok ne dobijete potpuno glatku i sjajnu emulziju. Ostavite glazuru da se malo ohladi, oko 10 do 15 minuta. Izvadite tortu iz zamrzivača, uklonite obruč i foliju te je prelijte prohlađenom glazurom. Ukrasite po želji - mrvicama čokolade, svježim voćem ili jednostavno pustite da elegantna glazura govori sama za sebe. Za lakše rezanje, veliki, oštar nož uronite u vruću vodu, obrišite ga i zatim prerežite tortu. Ponavljajte postupak za svaku krišku.

Ovaj tip domaće ledene slastice otvara bezbroj mogućnosti. Poigrajte se okusima - umjesto vanilije, koristite sladoled od čokolade, lješnjaka ili karamele. U sladoled možete dodati i komadiće keksa, sjeckane orašaste plodove ili karamel preljev za dodatnu teksturu.

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