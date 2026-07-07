Manje od 30 minuta: Jednostavna tjestenina Mary Berry idealna za sredinu tjedna

Ovaj recept nije samo uputa za kuhanje, već poziv da uživate u procesu stvaranja ukusnog obroka za svoje najmilije, bez stresa i pritiska. To je podsjetnik da dobra hrana ne mora biti komplicirana kako bi bila izvanredna.

U današnjem užurbanom svijetu, gdje je vrijeme postalo najvrjednija valuta, pronalazak recepta koji je istovremeno brz, jednostavan i ukusan može se činiti kao nemoguća misija. Ipak, rješenje često leži u povratku provjerenim klasicima i kulinarskim autoritetima čija filozofija nadilazi prolazne trendove. Jedna od takvih ikona je britanska TV kuharica Mary Berry, koja je i u svojim devedesetima i dalje nepresušan izvor inspiracije za sve one koji traže praktična rješenja za ukusne obiteljske obroke.

Njezina popularnost ne jenjava, a recepti koji se mogu pripremiti za manje od pola sata postali su ključni dio njezina opusa. Upravo jedan takav recept za tjesteninu s pršutom i pečenom paprikom savršen je odgovor na vječno pitanje: "Što danas kuhati za ručak?". Ovo jelo ne samo da štedi vrijeme, već donosi bogatstvo okusa na stol bez previše truda i kompliciranih koraka, dokazujući da vrhunska gastronomija može biti dostupna svima.

Filozofija koja osvaja generacije

Mary Berry izgradila je svoju karijeru na temeljima praktičnosti, pouzdanosti i dostupnosti. Njezina kulinarska filozofija temelji se na korištenju svježih i lako dobavljivih sastojaka te provjerenim metodama koje jamče uspjeh čak i manje iskusnim kuharima. Ona naglašava važnost izbjegavanja visoko prerađene hrane i korištenje kvalitetnih namirnica, što njezinim jelima daje autentičan domaći okus.

Upravo taj pristup, koji spaja potrebu za brzinom s težnjom prema kvaliteti, osigurao joj je status jedne od najcjenjenijih kulinarskih autorica. Njezini obroci, gotovi u trideset minuta, nisu samo nužnost za zaposlene obitelji, već i dokaz da se uz dobru organizaciju može uživati u zdravom i finom obroku svakoga dana. Recept koji slijedi savršen je primjer njezine genijalnosti u jednostavnosti.

Penne s pršutom i pečenom paprikom

Ovo jelo, puno okusa i tekstura, idealno je za brzi ručak ili večeru tijekom tjedna. Opisano kao "jednostavna tjestenina koja kombinira hrskavi pršut Parma, crvenu papriku i svježe začinsko bilje", dobilo je brojne pozitivne recenzije od svih koji su ga isprobali. Recept je predviđen za četiri osobe, a dodatna prednost je što ne sadrži jaja ni orašaste plodove. Hrskavi pršut daje jelu posebnu notu i slanost, dok pečena paprika i svježe začinsko bilje unose svježinu i dubinu okusa.

Sastojci:

275 g penne tjestenine

6 do 7 kriški pršuta Parma, narezanog na manje komade

1 žlica maslinovog ulja

4 mlada luka, sitno nasjeckana

150 g pečene crvene paprike iz staklenke (u ulju), ocijeđene i nasjeckane

1 veliki češanj češnjaka, zgnječen

200 g crème fraîche (ili kiselog vrhnja s većim udjelom masti)

1 paketić (oko 30 g) peršina ravnog lista, grubo nasjeckan

1 paketić (oko 30 g) bosiljka, grubo nasjeckan

30 g parmezana, sitno naribanog

sol i svježe mljeveni crni papar

Priprema:

Započnite kuhanjem tjestenine u velikom loncu posoljene kipuće vode, prema uputama na pakiranju. Kada je tjestenina kuhana, ocijedite je, ali svakako sačuvajte šalicu vode u kojoj se kuhala.

Dok se tjestenina kuha, zagrijte veliku tavu na jakoj vatri. Dodajte komadiće pršuta i pržite nekoliko minuta, povremeno miješajući, dok ne postane hrskav. Hrskavi pršut izvadite šupljikavom žlicom i stavite sa strane na tanjur.

U istu tavu dodajte maslinovo ulje, sitno sjeckani mladi luk, nasjeckanu pečenu papriku i zgnječeni češnjak. Pržite dvije minute uz povremeno miješanje, dok povrće malo ne omekša i ne pusti svoje arome.

Smanjite vatru, dodajte crème fraîche i pustite da umak proključa. Zatim u tavu dodajte ocijeđenu tjesteninu, polovicu hrskavog pršuta, većinu nasjeckanog začinskog bilja (peršin i bosiljak) te sol i papar po ukusu. Sve dobro promiješajte na vatri dok se sastojci ne sjedine i dok jelo ne postane vruće.

Na kraju umiješajte naribani parmezan. Ako vam se umak čini pregustim, dodajte malo sačuvane vode od kuhanja tjestenine kako biste postigli željenu kremoznost.

Jelo poslužite odmah, posuto ostatkom hrskavog pršuta i svježeg začinskog bilja.

Mali trikovi čine veliku razliku

Ljepota recepata Mary Berry leži u njihovoj prilagodljivosti. Ako niste ljubitelj pršuta Parma, autorica savjetuje da ga možete zamijeniti tankim ploškama mesnate slanine (pancete) ili šunke. Također, za dodatnu uštedu vremena, predlaže korištenje kuhinjskih škara za brzo sjeckanje mladog luka i začinskog bilja. To je jedan od onih jednostavnih trikova koji kuhanje čine lakšim i zabavnijim.