Koliko pravih prijatelja čovjek zapravo može imati? Odgovor bi vas mogao iznenaditi

Povodom Međunarodnog dana prijateljstva, koji se obilježava 30. srpnja, prisjećamo se koliko su važni ljudi koje biramo imati uz sebe i koliko prava prijateljstva mogu utjecati na naš život. Iako danas imamo više načina za povezivanje nego ikad prije, pitanje ostaje isto - koliko ljudi možemo nazvati svojim istinskim prijateljima?

Imamo stotine kontakata na društvenim mrežama, desetke ljudi koje pozdravljamo u prolazu i brojne poznanike s kojima dijelimo trenutke iz svakodnevice. No kada bismo se našli u problemu, koliko bismo ljudi zaista mogli nazvati i znati da će biti uz nas?

Odgovor možda nije velik koliko mislimo. Prema istraživanjima o ljudskim odnosima, čovjek tijekom života može održavati velik broj društvenih kontakata, ali broj istinski bliskih prijateljstava ipak je ograničen.

Ne možemo biti bliski sa svima

Britanski antropolog Robin Dunbar još je devedesetih godina predložio teoriju prema kojoj ljudi mogu održavati stabilne odnose s otprilike 150 osoba. Taj se broj često naziva "Dunbarov broj". No unutar tog kruga postoje različite razine bliskosti.

Na samom vrhu nalazi se mali krug ljudi - oni kojima se obraćamo kada nam treba podrška, savjet ili jednostavno osoba koja nas razumije bez puno objašnjavanja. Prema Dunbarovoj teoriji, taj najbliži krug obično čini tek nekoliko ljudi, često oko pet osoba. To su prijatelji s kojima dijelimo najdublje razgovore, najveće životne trenutke i osjećaj potpunog povjerenja.

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Kvaliteta važnija od broja

Iako mnogi danas imaju stotine ili tisuće pratitelja na društvenim mrežama, broj prijatelja ne znači nužno i veću povezanost. Stručnjaci ističu da prava prijateljstva zahtijevaju vrijeme, pažnju i zajedničke iskustva. Pravi prijatelj nije samo osoba koja će vam lajkati fotografiju ili poslati kratku poruku. To je osoba koja pamti važne detalje, koja se javlja i kada nema nikakav razlog osim želje da provjeri kako ste, te koja ostaje uz vas i kada stvari nisu idealne.

Zašto je teško imati mnogo bliskih prijatelja?

Jedan od razloga je jednostavan - vrijeme. Svaki blizak odnos zahtijeva ulaganje. Potrebni su razgovori, zajednički trenuci i emocionalna energija. Kako odrastamo, mijenjaju se i naši prioriteti. Posao, obitelj i svakodnevne obveze često ostavljaju manje prostora za održavanje velikog broja dubokih odnosa. Zato se mnogi ljudi u odrasloj dobi vraćaju manjem, ali kvalitetnijem krugu prijatelja.

Nekoliko pravih ljudi vrijedi više od stotina poznanika

Stručnjaci se slažu u jednom - nije važno koliko ljudi imate u imeniku, nego koliko njih možete nazvati svojim osloncem. Ponekad je dovoljno imati jednu osobu koja vas poznaje u najboljim i najgorim trenucima. Nekoliko iskrenih prijateljstava može imati veći utjecaj na sreću i zadovoljstvo životom nego velik broj površnih odnosa. Možda zato Međunarodni dan prijateljstva nije podsjetnik da skupimo što više prijatelja, nego da se sjetimo onih nekoliko koji su zaista važni - i da im to pokažemo.

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