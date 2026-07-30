Spektakl u Veloj Luci: Više od 30 tisuća ljudi odalo počast Oliveru Dragojeviću

Srijeda, 29. srpnja, u Veloj Luci nije bila tek običan ljetni dan. Bio je to vrhunac osmog izdanja manifestacije "Trag u beskraju", večer kada se cijelo mjesto pretvorilo u pozornicu sjećanja na Olivera Dragojevića. Više od 30 tisuća ljudi ispunilo je rivu, brodice i ulice, ujedinjeni u pjesmi i emociji.

Glazbena elita na plutajućoj pozornici

Legendarna plutajuća pozornica ugostila je impresivan niz Oliverovih prijatelja i kolega. Pod glazbenim vodstvom producenta Ante Gele i dirigenta Alana Bjelinskog, bezvremenske hitove izveli su Petar Grašo, Zorica Kondža, Nina Badrić, Matija Cvek, Ivica Sikirić Ićo, Marko Tolja, Iva Ajduković, Ines Tričković, Jakov Jozinović i Klapa Ošjak. Koncert je otvorio je Petar Grašo pjesmom "Moje prvo pijanstvo". Već s prvim stihovima upaljene su baklje, a tisuće glasova stopile su se u jedan, najavljujući večer ispunjenu dubokim osjećajima. Program su vodili Iva Šulentić i Duško Ćurlić, a nakon prijenosa nastupio je Ante Gelo Band.

Suze, pjesma i hodočašće sjećanja

Ono što "Trag u beskraju" čini jedinstvenim nije samo produkcija, već atmosfera koja se ne može replicirati. To je, kako mnogi kažu, višednevno hodočašće u čast čovjeku čija glazba nadilazi generacije. "Ovdje sam već šestu godinu, dolazim zbog Olivera, ali sve više i zbog Vele Luke", rekao je Đorđe iz Beograda, jedan od tisuća vjernih posjetitelja koji su popunili sve smještajne kapacitete. Emocije su bile opipljive, a Oliverova supruga Vesna Dragojević primijetila je kako mnogi prilaze sa suzama, kao da je on još uvijek tu. Ta je kolektivna emocija dosegla vrhunac tijekom zajedničke izvedbe pjesme "Dobar dan", kada su se iskusnim glazbenicima na pozornici pridružili i mladi izvođači.

Manifestacija je i ove godine potvrdila svoj status ne samo kao glazbeni događaj, već kao ritual koji čuva uspomenu na jednog od najvećih. To je tradicija, kako je poručio Ante Gelo, stvorena iz ljubavi prema prijatelju, prilika da se svi okupe i osjete njegovu energiju. Vela Luka je još jednom pokazala da Oliverov trag doista jest u beskraju, upisan u more, ljude i pjesme koje će živjeti zauvijek.

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