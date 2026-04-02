Idealan desert za Uskrs: Priča o baskijskoj torti od sira i recept koji je osvojio svijet

Baskijska torta nudi jedinstven gastronomski doživljaj. Ona je dokaz kako se u jednoj maloj regiji mogu roditi ideje koje osvajaju nepca diljem svijeta, spajajući snagu tradicije s hrabrošću inovacije

Baskija, autonomna zajednica smještena na razmeđi Španjolske i Francuske, s pravom nosi titulu jedne od svjetskih gastronomskih prijestolnica. No, osim po avangardnim restoranima i slavnim pintxosima, ova regija svijetu je podarila i dva iznimna deserta koja, iako dijele ime, pričaju potpuno različite priče. Kad netko spomene baskijsku tortu, misli na jedno od dva remek-djela: tradicionalni Gâteau Basque ili moderni, globalno obožavani "izgoreni" cheesecake.

Etxeko Biskotxa: Kolač koji čuva tradiciju

Priča o originalnoj baskijskoj torti, poznatoj kao Gâteau Basqu* ili na baskijskom Etxeko Biskotxa (kolač iz kuće), seže sve do 18. stoljeća u francuskom dijelu Baskije. U početku je to bio jednostavan kolač, nalik kruhu, koji su ribari nosili na more. S vremenom se razvio u složeniji desert koji danas poznajemo: prhko, putrasto tijesto koje podsjeća na pitu, a skriva bogato punjenje.

Tradicija nalaže dva klasična nadjeva. Stariji je onaj od džema od crnih trešanja, za koji se koriste isključivo autohtone xapata trešnje iz doline rijeke Nivelle. Drugi, inspiriran francuskim slastičarstvom, jest bogata slastičarska krema, često aromatizirana rumom ili vanilijom. Postoji i nepisano pravilo za raspoznavanje: ako je površina torte ukrašena rešetkastim uzorkom, unutra je krema. Ako nosi baskijski križ (lauburu), simbol vječnosti i blagostanja, punjena je trešnjama. Ovaj je kolač toliko ukorijenjen u lokalnu kulturu da mu je posvećen muzej i godišnji festival u selu Cambo-les-Bains.

Revolucija iz San Sebastiána: Kako je nastala 'izgorena' torta

I dok Gâteau Basque predstavlja stoljetnu tradiciju, torta koja je posljednjih godina zaludila svijet znatno je mlađa. Čuvena Basque Burnt Cheesecake, ili na španjolskom Tarta de Queso, nastala je tek 1990. godine u baru La Viña u San Sebastiánu. Vlasnik Santiago Rivera godinama je eksperimentirao tražeći savršenu tortu od sira, a rezultat je bio posve nekonvencionalan desert koji prkosi svim pravilima.

Za razliku od klasičnog njujorškog cheesecakea, ova verzija nema podlogu od keksa. Peče se na iznimno visokoj temperaturi, zbog čega joj površina potamni i gotovo izgori, stvarajući duboku, karameliziranu koricu gorko-slatkog okusa. Ispod te dramatične vanjštine krije se nevjerojatno kremasta i lagana unutrašnjost koja se topi u ustima. Upravo je taj kontrast tekstura i okusa ono što ju je učinilo globalnim fenomenom.

Recept za savršenu baskijsku tortu od sira

Ova je verzija, zahvaljujući svojoj jednostavnosti i spektakularnom rezultatu, idealna za pripremu kod kuće. Tajna leži u kvalitetnim sastojcima i poštovanju nekoliko ključnih koraka.

Sastojci:

600 g krem sira, sobne temperature

210 g šećera

4 jaja, sobne temperature

380 ml slatkog vrhnja (za šlag)

45 g glatkog brašna

jedna žličica ekstrakta vanilije

prstohvat soli

Priprema korak po korak:

1. Zagrijte pećnicu na 200 do 220 °C. Okrugli kalup za torte promjera 24 cm obložite s dva sloja papira za pečenje, pazeći da papir znatno prelazi rubove kalupa. Torta će tijekom pečenja narasti, pa će joj papir služiti kao potpora.

2. U velikoj zdjeli mikserom sjedinite krem sir i šećer. Miješajte dok ne dobijete potpuno glatku, kremastu smjesu bez ijedne grudice. Ovo je najvažniji korak za finalnu teksturu. Zatim dodajte jedno po jedno jaje, lagano miksajući nakon svakog dodavanja tek toliko da se sjedini sa smjesom.

3. U smjesu prosijte brašno i sol, dodajte ekstrakt vanilije i na samom kraju lagano ulijte slatko vrhnje. Miješajte na najnižoj brzini samo dok se sastojci ne povežu. Važno je ne pretjerati s miješanjem kako u smjesu ne biste unijeli previše zraka.

4. Pripremljenu smjesu ulijte u kalup i pecite 50 do 55 minuta. Ne brinite ako površina postane tamnosmeđa, gotovo crna – to je karamelizirani šećer koji daje specifičan okus. Torta je gotova kada su rubovi čvrsti, a sredina se još uvijek lagano trese poput pudinga kada protresete kalup.

5. Izvadite tortu iz pećnice i ostavite je da se potpuno ohladi na sobnoj temperaturi. Tijekom hlađenja će se sredina spustiti i učvrstiti. Najbolji okus i teksturu postiže nakon što odstoji nekoliko sati, ili idealno preko noći, u hladnjaku.