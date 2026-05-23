Najjednostavniji kolač s jagodama: Recept na čaše koji uspijeva svaki put

Ovaj osvježavajući kolač savršeno pristaje uz kavu, čaj ili kuglicu sladoleda od vanilije. Jednostavan, brz i nevjerojatno ukusan, postat će stalni gost na vašem proljetnom stolu

Sezona jagoda idealno je vrijeme za brze i jednostavne slastice. Kada vas uhvati želja za nečim slatkim, a nemate puno vremena, nema boljeg rješenja od sočnog biskvit-kolača. Donosimo vam provjereni recept za koji vam ne treba vaga jer se tajna njegove jednostavnosti krije u mjerenju sastojaka na čaše od jogurta.

Sastojci - sve na jednu čašu

Zaboravite na precizno vaganje. Za ovaj recept, glavna mjerna jedinica je prazna čaša od jogurta, zapremnine oko 200 ml, što pripremu čini nevjerojatno brzom i idealnom za početnike, ali i za sve koji cijene praktičnost.

dva jaja

jedna čaša šećera

jedna vrećica vanilin šećera

jedna čaša tekućeg jogurta

pola čaše ulja

dvije čaše glatkog brašna

jedna vrećica praška za pecivo

oko 400 grama svježih jagoda

prstohvat soli

Korak po korak do savršene slastice

Priprema je toliko jednostavna da je kolač gotov dok se pećnica grije. Zagrijte je na 180 °C, a lim za pečenje, dimenzija otprilike 20x30 cm, namastite i pobrašnite ili obložite papirom za pečenje. Jagode operite, očistite od peteljki i narežite na polovice ili deblje ploške.

U većoj posudi pjenasto umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok smjesa ne postane svijetla i gusta. Potom dodajte tekuće sastojke: jogurt i ulje, pa sve kratko promiješajte mikserom na najmanjoj brzini. U zasebnoj posudi sjedinite suhe sastojke - brašno, prašak za pecivo i prstohvat soli. Prosijte ih u smjesu s jajima te lagano umiješajte špatulom tek toliko da se sve poveže u glatku masu bez grudica. Važno je ne miješati predugo kako bi biskvit ostao mekan i prozračan.

Dobivenu smjesu izlijte u pripremljeni lim i poravnajte. Po vrhu tijesta gusto posložite narezane jagode. Smjesa je dovoljno gusta pa voće neće propasti na dno tijekom pečenja.

Pečenje i savjeti za još bolji okus

Kolač pecite u zagrijanoj pećnici oko 35 do 40 minuta. Je li gotov, najlakše ćete provjeriti testom čačkalicom: ako nakon što je zabodete u sredinu izađe čista, kolač je pečen. Trebao bi dobiti lijepu zlatnožutu boju i početi se odvajati od rubova lima.

Želite li dodatno obogatiti okus, u biskvitnu smjesu možete dodati i komadiće nasjeckane tamne čokolade. A kako jagode ne bi potonule tijekom pečenja, prije slaganja na tijesto možete ih lagano uvaljati u žlicu brašna ili griza. To je odličan trik koji osigurava ravnomjernu raspoređenost voća kroz cijeli biskvit.

Nakon pečenja, pustite kolač da se desetak minuta ohladi prije rezanja. Poslužite ga toplog ili hladnog, posutog šećerom u prahu.