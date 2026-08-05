Kolač od keksa i pudinga koji uvijek uspijeva: Tajna je u dodatku koji mijenja sve

Kad temperature porastu, posljednje što želimo je uključivati pećnicu. Zato su kolači bez pečenja pravi ljetni spas, a ovaj spoj keksa i pudinga toliko je kremast da će nestati sa stola u trenu

Tijekom ljetnih vrućina, paljenje pećnice zadnje je na pameti. Ipak, želja za slatkim ne jenjava. Tada na scenu stupa bezvremenski klasik: kolač od keksa i pudinga. Jednostavan za pripremu i bez pečenja, ovaj je desert idealno rješenje. Njegova čar leži u harmoniji mekih keksa i bogate kreme, a donosimo vam recept s trikom koji ga čini još kremastijim.

Sastojci

Za kolač:

400 g Petit Beurre keksa

4 vrećice pudinga od vanilije

1 l mlijeka

8 žlica šećera

100 g maslaca

180 g kiselog vrhnja ili milerama

Po želji:

2 banane ili šaka malina

200 ml slatkog vrhnja za šlag

Za čokoladni ganaš:

80 g tamne čokolade

80 ml slatkog vrhnja

Priprema

1. Pripremite puding.

Odvojite oko 200 ml mlijeka i u njemu razmutite puding i šećer. Ostatak mlijeka zakuhajte pa, kada zavrije, ulijte pripremljenu smjesu i kuhajte uz stalno miješanje dok se puding ne zgusne.

2. Dodajte tajni sastojak.

Maknite puding s vatre pa odmah umiješajte maslac. Kada se otopi, dodajte kiselo vrhnje ili mileram i dobro promiješajte dok ne dobijete glatku, svilenkastu kremu.

3. Posložite prvi sloj.

Na dno pravokutnog lima (oko 30 x 20 cm) složite red keksa. Nije ih potrebno umakati jer će omekšati od tople kreme.

4. Dodajte kremu.

Preko keksa rasporedite polovicu vruće kreme. Ako želite, sada dodajte narezane banane ili maline.

5. Složite drugi sloj.

Preko kreme posložite još jedan red keksa pa ih lagano pritisnite. Zatim rasporedite ostatak kreme i poravnajte površinu.

6. Ohladite kolač.

Ostavite ga da se ohladi na sobnoj temperaturi, a potom ga stavite u hladnjak na najmanje četiri sata, još bolje preko noći.

7. Završite po želji.

Ohlađeni kolač premažite tučenim šlagom i pospite naribanom čokoladom ili ga prelijte čokoladnim ganašem. Ganaš pripremite tako da zagrijete slatko vrhnje do vrenja, prelijete ga preko nasjeckane čokolade i miješate dok ne dobijete glatku, sjajnu smjesu.

Ovaj kolač možete pripremiti i s drugim okusima pudinga, a odlično mu pristaju jagode, breskve, borovnice ili maline. Jednostavan je, ne peče se i toliko je kremast da će lako postati jedan od omiljenih ljetnih deserata.

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