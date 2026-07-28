Bogate čokoladne kocke za koje vam ne treba pećnica, a ključ je u jednom sastojku

Ovaj desert osvaja svojom bogatom i kremastom teksturom koja će zadovoljiti i najzahtjevnije ljubitelje čokolade. Tajna leži u slojevima koji se savršeno nadopunjuju, stvarajući harmoničnu cjelinu okusa

Tijekom ljeta posljednje što želimo je paliti pećnicu. Ipak, želja za slatkim ne jenjava. Srećom, postoje slastice koje spajaju neodoljiv okus i jednostavnu pripremu bez pečenja. Otkrivamo recept za desert koji je savršeno rješenje za ljetne dane, a kombinira najbolje od brownija, fudgea i moussea, sve to na hrskavoj podlozi od keksa. Priprema je brza, a rezultat luksuzan.

Desert koji spaja najbolje od tri svijeta

Ovaj desert osvaja svojom bogatom i kremastom teksturom koja će zadovoljiti i najzahtjevnije ljubitelje čokolade. Tajna leži u slojevima koji se savršeno nadopunjuju, stvarajući harmoničnu cjelinu okusa. Hrskava podloga od keksa, dekadentno bogata čokoladna krema i sjajna ganache glazura na vrhu čine ga vizualno privlačnim i neodoljivo ukusnim.

Ključni koraci do savršene teksture

Uspjeh ovog kolača krije se u nekoliko ključnih tehnika. Za čvrstu i postojanu podlogu koriste se mljeveni čokoladni keksi, poput Oreosa pomiješani s otopljenim maslacem. Smjesa se zatim čvrsto pritisne na dno kalupa i stavlja u zamrzivač na petnaestak minuta. Ovaj jednostavan, ali presudan korak osigurava da podloga ostane kompaktna i da se kolač ne mrvi prilikom rezanja.

Glavni adut deserta je njegova gusta, kremasta sredina koja se topi u ustima. Za nju se koristi tamna čokolada s visokim udjelom kakaa, oko 70 posto, što daje intenzivan i pomalo gorak okus koji savršeno uravnotežuje slatkoću. No, ključni sastojak koji omogućuje tu specifičnu, gustu teksturu bez pečenja je zaslađeno kondenzirano mlijeko. Njegova svojstva omogućuju da se krema stisne hlađenjem, stvarajući teksturu koja podsjeća na najfiniji fudge. Dodatak instant kave u prahu ne daje okus kave, već suptilno pojačava voćne note čokolade, dok prstohvat soli i vanilija zaokružuju okus.

Recept: Bogate čokoladne kocke bez pečenja

Za pripremu ovih kocki bit će vam potreban kvadratni kalup dimenzija otprilike 20x20 centimetara.

Sastojci:

Za podlogu:

255 g čokoladnih keksa

115 g otopljenog neslanog maslaca

1 žlica šećera

prstohvat soli

Za kremu:

255 g nasjeckane tamne čokolade (70% kakaa)

60 g neslanog maslaca

1 konzerva (oko 400 g) zaslađenog kondenziranog mlijeka

2 žličice instant kave u prahu

2 žličice ekstrakta vanilije

pola žličice soli

Za glazuru:

85 g nasjeckane tamne čokolade (70% kakaa)

55 g neslanog maslaca

Za ukrašavanje:

krupna morska sol

Priprema korak po korak: Kalup obložite papirom za pečenje tako da papir visi preko dva ruba, što će olakšati vađenje. Za podlogu, u sjeckalici usitnite kekse te ih pomiješajte s otopljenim maslacem (115 g), šećerom i soli. Smjesu čvrsto utisnite po dnu kalupa i stavite u zamrzivač na 15 minuta.

Dok se podloga hladi, pripremite kremu. U velikoj zdjeli otopite 255 g čokolade s polovicom preostalog maslaca (oko 60 g). Zagrijavajte u mikrovalnoj pećnici u intervalima, miješajući dok smjesa ne postane glatka. Umiješajte zaslađeno kondenzirano mlijeko, instant kavu, vaniliju i sol. Prelijte smjesu preko ohlađene podloge i poravnajte. Stavite u hladnjak na otprilike jedan sat.

Za glazuru, otopite preostalih 85 g čokolade s drugom polovicom maslaca dok ne dobijete glatku smjesu. Prelijte je preko stisnute čokoladne kreme i ravnomjerno rasporedite. Vratite u hladnjak na još 30 minuta da se sve stisne.

Prije posluživanja, kolač pospite s malo krupne morske soli za savršen kontrast slatkog i slanog. Pomoću papira za pečenje izvadite ga iz kalupa na dasku za rezanje. Za savršeno uredne rezove, oštar nož uronite u toplu vodu i obrišite prije svakog reza. Ove bogate čokoladne kocke mogu se čuvati u zatvorenoj posudi u hladnjaku do tjedan dana, a odlično podnose i zamrzavanje. Savršen su izgovor da ne palite pećnicu i uživate u vrhunskoj čokoladnoj slastici.

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