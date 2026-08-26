Sjećate li se ovog kolača iz djetinjstva? 'Jaje na oko' je klasik koji nikad ne razočara

Neki deserti nisu samo slatki zalogaji, već mali podsjetnici na obiteljska druženja i bezbrižne dane. Ovaj simpatični kolač već desetljećima osvaja generacije, a njegov neobičan izgled i savršena kombinacija okusa čine ga gostom kojeg svi rado vide na stolu

Kolač "Jaje na oko" jedna je od onih slastica koje nas trenutačno vraćaju u djetinjstvo. Svojim simpatičnim izgledom, koji doista podsjeća na jaje na oko, osvaja na prvi pogled, no prava čarolija krije se u savršenom spoju sočnog biskvita, bogate bijele kreme i voćne svježine marelica. Iako se naizgled čini vrlo jednostavan, postoji nekoliko trikova koji ovaj kolač pretvaraju iz dobrog u nezaboravan. Idealan je za sve prigode, od obiteljskih ručkova i dječjih rođendana do blagdanskih stolova, a njegova priprema ne zahtijeva veliko slastičarsko umijeće.

Recept koji jamči savršen rezultat

Ovaj provjereni recept objedinjuje najbolje prakse kako bi vaš kolač bio besprijekoran svaki put. Ključ je u omjerima i kvaliteti sastojaka, posebice jednom mliječnom proizvodu koji kremi daje posebnu teksturu.

Sastojci za biskvit:

4 jaja

12 žlica šećera

12 žlica ulja

12 žlica mlijeka

12 žlica oštrog brašna

1 prašak za pecivo

Sastojci za kremu:

600 ml mlijeka

2 vrećice pudinga od vanilije ili slatkog vrhnja

8 žlica šećera

400 g milerama (ili kiselog vrhnja s visokim udjelom mliječne masti)

I još:

1 veća konzerva kompota od marelica (oko 800 g)

2 vrećice prozirnog preljeva za torte

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Postupak pripreme korak po korak

1. Priprema biskvita: Započnite pjenastim mućenjem cijelih jaja sa šećerom dok smjesa ne postane svijetla i prozračna. Postupno, uz neprestano miksanje, dodajte ulje i mlijeko. Na kraju, lagano špatulom ili najmanjom brzinom miksera umiješajte brašno prethodno pomiješano s praškom za pecivo. Važno je ne premiksati smjesu kako bi biskvit ostao mekan.

2. Pečenje: Smjesu izlijte u namašćen i pobrašnjen lim za pečenje, dimenzija otprilike 32 x 22 cm. Pecite u pećnici prethodno zagrijanoj na 180 °C između 15 i 20 minuta. Najbolji test je onaj s čačkalicom - ako izađe čista, biskvit je gotov. Pustite ga da se potpuno ohladi u limu.

3. Priprema kreme: Od ukupne količine mlijeka odvojite otprilike jedan decilitar i u njemu razmutite prašak za puding i šećer tako da ne ostanu grudice. Ostatak mlijeka stavite kuhati. Kada mlijeko zavrije, smanjite vatru i umiješajte smjesu s pudingom. Kuhajte nekoliko minuta uz stalno miješanje pjenjačom dok se krema ne zgusne.

4. Ključni korak za kremoznost: Kuhanu kremu maknite s vatre. Ostavite je da se hladi desetak minuta, povremeno miješajući kako se na vrhu ne bi stvorila korica. U još uvijek mlaku, ali ne vruću kremu, mikserom umiješajte mileram. Upravo mileram, za razliku od običnog kiselog vrhnja, daje kremi onu posebnu, bogatu i svilenkastu teksturu bez kiselosti.

5. Slaganje kolača: Ohlađeni biskvit ravnomjerno natopite s otprilike 50 ml soka iz kompota od marelica. Ovo će mu dati dodatnu sočnost. Preko biskvita zatim ravnomjerno rasporedite pripremljenu kremu.

6. 'Žumanjci' na vrhu: Polovice marelica dobro ocijedite i posložite ih po kremi s prerezanom stranom prema dolje, stvarajući izgled "jaja na oko". Lagano ih utisnite u kremu.

7. Završni sjaj: Pripremite preljev za torte prema uputama na pakiranju. Za najbolji okus, umjesto vode koristite sok iz kompota. Ako nemate dovoljno soka, nadopunite ga vodom do potrebne količine. Topli preljev pažljivo prelijte preko marelica i cijele površine kolača.

8. Hlađenje: Kolač stavite u hladnjak na najmanje nekoliko sati, a idealno preko noći. Dobro ohlađen kolač lakše se reže, a okusi se savršeno prožimaju. Režite ga na kocke tako da svaka u sredini ima svoju marelicu.

Od njemačke tradicije do modernih inačica

Iako je u našim krajevima duboko ukorijenjen, ovaj kolač ima svog blizanca u njemačkoj kuhinji, gdje je poznat kao 'Spiegeleierkuchen'. Ondje je, kao i kod nas, čest gost na uskršnjem stolu zbog svoje simbolike jaja i sunčanog izgleda koji priziva proljeće. Danas postoje i brojne moderne veganske verzije koje umjesto klasičnih sastojaka koriste biljna mlijeka i kreme. Također, umjesto marelica slobodno se možete poigrati s polovicama breskvi ili čak mandarinama iz kompota za nešto drugačiji voćni doživljaj.

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