Volite trešnje? Napravite ovaj sočni kolač s grizom koji svi obožavaju

Malo je kombinacija koje tako savršeno spajaju osvježavajuću voćnu notu i kremastu slatkoću kao trešnje i griz. Rezultat je sočan kolač nježne teksture koji miriše na ljeto i podsjeća na najbolje domaće recepte

Sezona trešanja, premda kratka i često praćena visokim cijenama, budi u nama najljepše uspomene na djetinjstvo. Penjanje na drveće i uživanje u sočnim plodovima ravno s grane dio je kolektivnog sjećanja. Upravo zato, deserti s trešnjama imaju posebno mjesto u našim kuharicama. Oni su način da se dragocjeni okus ljeta sačuva još koji trenutak, a jedan od najdražih klasika svakako je onaj s grizom - sočan, mekan i vrlo jednostavan za pripremu.

Starinski desert s daškom elegancije

Iako postoji bezbroj recepata za kolače od trešanja, od onih bakinih do modernih verzija s čokoladom, varijanta s grizom se izdvaja. Pšenična krupica, odnosno griz, daje mu specifičnu, istovremeno zrnatu i kremastu teksturu te nevjerojatnu sočnost koja se ne može postići samo s brašnom. Upija vlagu iz voća i kiselog vrhnja, stvarajući biskvit koji se doslovno topi u ustima. Njegova blaga aroma savršeno se spaja sa slatko-kiselkastim okusom zrelih trešanja, čineći ga idealnom podlogom za ljetno voće.

Sastojci za savršenu sočnost

Osnova ovog kolača su jednostavni sastojci, no njihov omjer je ključan za krajnji rezultat. Kiselo vrhnje daje mu potrebnu masnoću i vlažnost, dok griz osigurava strukturu koja je čvrsta, a opet iznimno nježna. Potrebno je:

400 g pšeničnog griza (krupice)

400 ml kiselog vrhnja (20 % m.m.)

200 g šećera

jedna vrećica vanilin šećera

pet jaja

500-600 g svježih trešanja (ili višanja)

prstohvat praška za pecivo

malo soli

Priprema korak po korak: tajna je u prozračnosti

Ključ savršene teksture ovog kolača leži u načinu na koji se spajaju sastojci, posebno u pažljivom dodavanju snijega od bjelanjaka koji biskvitu daje onu željenu, pjenastu lakoću.

1. Trešnje operite, očistite od peteljki i po želji izvadite koštice. Ostavite ih u cjedilu da se dobro ocijede kako višak vode ne bi nepotrebno razrijedio smjesu. Pećnicu zagrijte na 180 °C, a kalup za pečenje (dimenzija otprilike 30x20 cm) namastite i pobrašnite ili obložite papirom za pečenje.

2. Pažljivo odvojite bjelanjke od žumanjaka. U bjelanjke dodajte prstohvat soli i mikserom ih istucite u čvrst i sjajan snijeg. Ovo je ključan korak za lakoću kolača.

3. U drugoj, većoj posudi pjenasto izmiksajte žumanjke sa šećerom i vanilin šećerom dok smjesa ne postane blijeda i kremasta.

4. U smjesu žumanjaka redom dodajte kiselo vrhnje, griz i prstohvat praška za pecivo. Sve dobro sjedinite mikserom dok ne dobijete homogenu, gustu smjesu.

5. Sada slijedi onaj "tajni" korak iz naslova. Špatulom, ne mikserom, lagano u nekoliko navrata umiješajte snijeg od bjelanjaka u smjesu s grizom. Miješajte strpljivo i polaganim pokretima odozdo prema gore kako biste sačuvali sav zrak i postigli nevjerojatnu prozračnost biskvita.

6. Gotovu smjesu izlijte u pripremljeni kalup i nježno poravnajte površinu. Po vrhu ravnomjerno rasporedite ocijeđene trešnje. Nije ih potrebno utiskivati; one će tijekom pečenja same pronaći svoje mjesto i lagano potonuti.

7. Kolač pecite u zagrijanoj pećnici otprilike 35 do 40 minuta. Najbolja provjera je stari trik s čačkalicom – ako iz sredine kolača izađe suha i čista, gotov je.

Savjeti za posluživanje

Iako je izvrstan i kad se potpuno ohladi, ovaj kolač od trešanja i griza doživljava svoju punu rapsodiju okusa ako ga poslužite još toplog. Tada do izražaja dolazi fantastičan kontrast između blago karameliziranih, hrskavih rubova i mekane, tople i sočne unutrašnjosti ispunjene voćem. Za dašak dekadencije, poslužite ga s kuglicom sladoleda od vanilije ili s malo tučenog slatkog vrhnja.

Pečeni kolač ostavite da se malo prohladi prije rezanja, a zatim ga po želji obilato pospite šećerom u prahu. Ovaj jednostavan, a opet tako bogat i aromatičan desert podsjetnik je da se najveća čarolija često krije u najjednostavnijim receptima, donoseći okus ljeta i toplih uspomena na svaki stol.

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