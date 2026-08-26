Zara ima balerinke za svaki stil: Ovo su modeli koje želimo nositi ove jeseni

Balerinke se s dolaskom prijelaznog perioda ponovno vraćaju među najpoželjnije modele obuće. Ove jeseni dolaze u brojnim verzijama, od minimalističkih kožnih modela do Mary Jane silueta i efektnih modela u boji, a Zara ima odličan izbor za svaki stil

S dolaskom prijelaznog perioda i prvih jesenskih dana balerinke ponovno dolaze u fokus. Nakon što su se posljednjih sezona vratile među najpoželjnije modele obuće, i ove će jeseni biti jedan od ključnih komada. Dobra je vijest da su trendovi raznoliki pa će svatko lako pronaći model za sebe.

Od klasičnih kožnih balerinki minimalističkog dizajna, koje će se lako uklopiti u baš svaku garderobu, do sve popularnijih Mary Jane modela, ponuda za novu sezonu donosi brojne zanimljive opcije. Tu su i efektnije balerinke u upečatljivim bojama, modeli s remenčićima, metalnim detaljima, ukrasima i drugim detaljima koji će jednostavan jesenski outfit učiniti zanimljivijim.

Zara

Posebno raznolik izbor ove sezone donosi Zara. U aktualnoj ponudi pronaći ćete sve od bezvremenskih kožnih modela u crnoj i smeđoj boji do trendi balerinki koje će biti odličan izbor za one koji vole nešto odvažniju obuću. Balerinke će se pritom odlično uklopiti u različite jesenske kombinacije – nosit ćemo ih uz traperice i pletene komade, elegantne hlače, suknje i haljine.

Ako ste u potrazi za novim parom za prijelazno razdoblje, Zara ima modele za gotovo svaki stil i priliku. U nastavku donosimo naše favorite za jesen iz aktualne Zarine ponude.

Zara - 45,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 35,95 €

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160"! Nova epizoda čeka te svakog petka na Voyo!