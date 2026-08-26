Žena u crvenom, ali na zagrebački način: Ova haljina je prava modna senzacija
Zagrebačka špica i tijekom kolovoza donosi pregršt modne inspiracije, a posebno se istaknula dama u upečatljivom crvenom izdanju. Njezin outfit koji je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf, dokaz je da i jednostavna silueta može izgledati glamurozno kada se odabere pravi kroj i boja.
Glavna zvijezda kombinacije bila je asimetrična svilena midi haljina u intenzivnoj 'cherry-red' nijansi. Riječ je o asimetričnom modelu brenda COS, izrađenom od lepršave svile, koji karakterizira elegantan V-izrez, asimetrični kroj i široke trake u struku koje se mogu vezati u efektan čvor ili mašnu.
Crvena boja koja privlači poglede
Crvena je jedna od onih boja koja nikada ne prolazi nezapaženo, a posebno dolazi do izražaja tijekom ljeta kada naglašava preplanuli ten i daje dozu samopouzdanja svakom outfitu. Ova kombinacija posebno je zanimljiva jer je cijeli look građen oko jedne boje. Crvena marama prebačena preko ramena, torba u istoj nijansi i elegantne slingback cipele s mašnom stvorile su efekt monokromatskog izdanja koje izgleda promišljeno i vrlo chic.
Haljina koja spaja udobnost i eleganciju
Osim upečatljive boje, najveća prednost ovog modela je njegova nosivost. Lepršavi materijal i opušteniji kroj čine ga idealnim za ljetne dane, dok detalji poput naglašenog struka daju mu dovoljno elegancije za svečanije prilike. Upravo takvi modeli dokaz su da jedna dobra haljina može pokriti više prilika: od gradske šetnje i večere na odmoru do ljetnog vjenčanja ili posebnog događanja.
Pronašli smo sličan model za manje od 100 eura
Ako vas je osvojila ova crvena elegancija, pronašli smo i sličan model u trgovini & Other Stories. Njihova crvena wrap-front midi haljina donosi sličan efekt ženstvenog kroja i idealna je za sve koje žele unijeti malo boje u ljetnu garderobu.
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