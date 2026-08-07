Recept za hrskave polpete od tikvica i feta sira: Tajna je samo u jednom koraku

Ovo jednostavno, a opet profinjeno jelo dokaz je da od nekoliko osnovnih ljetnih namirnica možete stvoriti obrok u kojem će uživati cijela obitelj. Poslužite ih tople, uz umak i krišku svježeg kruha, i prepustite se okusima Mediterana

Ljeto na tanjuru često ima okus i miris tikvica. Kada vrtovi i tržnice obiluju ovim svestranim povrćem, pravo je vrijeme da isprobate jelo koje spaja jednostavnost pripreme s bogatstvom mediteranskih aroma. Polpete, ili popečci, od tikvica i slanog feta sira hrskave su izvana, a nevjerojatno mekane i sočne iznutra, što ih čini idealnim izborom za lagani ručak, brzu večeru ili kao ukusno predjelo za goste.

Okusi Grčke na vašem stolu

Iako su polpete od povrća prisutne u mnogim kuhinjama, kombinacija tikvica i fete svoje korijene vuče iz Grčke, gdje su poznate pod imenom kolokithokeftedes. Zvuči komplicirano, no sama riječ jednostavno znači "popečci od tikvica". One su jedno od najomiljenijih ljetnih jela i nezaobilazan dio svakog grčkog stola s mezama. Upravo ta kombinacija svježe naribane tikvice, aromatičnog začinskog bilja poput metvice i kopra te slane, kremaste fete daje im autentičan okus koji priziva sunce i more. Srećom, priprema ovog tradicionalnog grčkog recepta znatno je lakša od izgovora njegova imena.

Sastojci:

oko 500 g svježih, srednje velikih tikvica

200 g feta sira

2 jaja

nekoliko žlica glatkog ili punozrnatog brašna

1 mladi luk

šaka svježeg začinskog bilja (metvica, peršin, kopar ili bosiljak)

sol i svježe mljeveni papar

češnjak po želji

ulje za prženje

Priprema:

Sama priprema je brza i ne zahtijeva posebne kulinarske vještine, no postoji jedan korak koji nikako ne smijete preskočiti ako želite postići savršenu, hrskavu teksturu.

Ključan korak: cijeđenje tikvica. Tikvice su povrće s visokim udjelom vode. Ako tu vodu ne uklonite, polpete će biti gnjecave. Zato naribane tikvice obavezno posolite i ostavite da odstoje petnaestak minuta u cjedilu. Nakon toga slijedi najvažniji dio: tikvice dobro ocijedite. Najbolje je to učiniti rukama, stišćući ih malo po malo, ili ih zamotati u čistu kuhinjsku krpu i snažno stisnuti dok ne ispuste svu suvišnu vodu. Što ih bolje ocijedite, polpete će biti hrskavije.

Miješanje smjese. Ocijeđene tikvice prebacite u veću zdjelu. Dodajte im izmrvljeni feta sir, lagano razmućena jaja, nasjeckani mladi luk i začinsko bilje.

Začinjavanje i povezivanje. Začinite paprom, a sol dodajte oprezno jer je feta sir već slan. Na kraju postepeno umiješajte brašno kako biste povezali smjesu u kompaktno tijesto.

Oblikovanje i prženje. Žlicom vadite smjesu, oblikujte male polpete i lagano ih spljoštite. Pržite ih u dobro zagrijanom ulju nekoliko minuta sa svake strane, dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu boju.

Završetak. Pečene polpete odložite na tanjur obložen papirnatim ručnikom koji će upiti višak masnoće.

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Umak koji čini razliku

Iako su slasne i same za sebe, polpete od tikvica i fete postaju potpuni obrok uz osvježavajući umak. Najbolji odabir je umak na bazi grčkog jogurta, poput tzatzikija. Pripremit ćete ga vrlo jednostavno: u gusti grčki jogurt umiješajte sitno naribani i ocijeđeni svježi krastavac, jedan zgnječeni režanj češnjaka, malo maslinovog ulja, sok od limuna te prstohvat soli, papra i svježeg kopra. Hladni, kremasti umak savršen je kontrast toplim i hrskavim polpetama.

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