Što jesti na putovanju: Praktične ideje za ukusne obroke u pokretu

Donosimo praktične savjete kako organizirati hranu za putovanja, što spakirati i kako osigurati da obroci ostanu svježi tijekom cijelog puta

Bilo da krećete na vikend-izlet automobilom ili duže putovanje, planiranje obroka ključan je dio svakog putovanja. Umjesto da se oslanjate na brzu hranu s benzinskih postaja i usputnih odmorišta, uz malo planiranja možete imati ukusne, praktične i povoljnije obroke pri ruci. Osim što ćete uštedjeti novac, izbjeći ćete nepotreban stres i uvijek imati nešto fino za pojesti kada ogladnite. A dobra vijest je da hrana za putovanje danas ne mora značiti suhe sendviče i otopljene grickalice.

Što ponijeti na put i kako sve pametno organizirati?

Dobra organizacija pola je uspjeha kada je riječ o hrani za putovanje. Ako nosite prijenosni hladnjak, važno je znati da on ne hladi sam od sebe, već zadržava postojeću hladnoću. Zato ga je dobro rashladiti večer prije puta, primjerice vrećicom leda ili nekoliko zaleđenih boca vode. Ujutro ih zamijenite svježim ledom kako bi hrana što dulje ostala na sigurnoj temperaturi.

Jednako je važno i kako ćete složiti namirnice. Na dno, uz led, stavite hranu koja treba najviše hladnoće, poput mliječnih proizvoda ili pripremljenih obroka. Na vrhu držite voće, pića i grickalice koje ćete najčešće uzimati. Tako ćete izbjeći stalno prekopavanje po hladnjaku i zadržati hladnoću unutra. Korisno je imati i zasebnu torbu za grickalice tijekom vožnje, kako ne biste svaki put otvarali glavni hladnjak.

Ne zaboravite ni sitnice koje često spašavaju stvar na putu: papirnate ručnike, vlažne maramice, vrećice za smeće, mali nož i dasku za rezanje.

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Zdrava hrana kao gorivo za putovanje

Duga putovanja lako nas navedu da posegnemo za čipsom, slatkišima i drugim brzim rješenjima. Ipak, nutritivno bogate namirnice pružit će vam više energije i pomoći da se osjećate bolje tijekom vožnje.

Jabuke, grožđe i banane odličan su izbor jer ih je lako ponijeti i jesti u pokretu. Isto vrijedi za štapiće mrkve, celera ili paprike, koji su praktični i osvježavajući. Tvrdo kuhana jaja također su izvrstan međuobrok bogat proteinima.

Ako želite nešto konkretnije, salate u staklenkama vrlo su praktično rješenje. Dovoljno je na dno staviti preljev, zatim tvrđe povrće, žitarice ili tjesteninu, proteine poput slanutka ili piletine te na vrh lisnato povrće. Tako će sve ostati svježe do trenutka kada poželite jesti. Domaće energetske pločice od zobenih pahuljica, orašastih plodova i suhog voća ili slani muffini također su odlični saveznici na putu.

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Sendvič za putovanje: klasik koji uvijek prolazi

Sendvič je i dalje jedan od najpraktičnijih obroka za putovanje, ali nitko ne voli gnjecav kruh i natopljene sastojke. Srećom, nekoliko jednostavnih trikova može napraviti veliku razliku.

Unutarnju stranu kruha možete premazati tankim slojem maslaca, krem sira ili humusa kako biste stvorili zaštitni sloj koji sprječava upijanje vlage. Dobar trik je i staviti list salate između kruha i vlažnijih sastojaka poput rajčice.

Za duža putovanja možda je još praktičnije sastojke spremiti odvojeno i sendviče složiti neposredno prije jela. Tako će kruh ostati svjež, a obrok puno ukusniji. Osim klasičnih sendviča, odličan izbor su i tortilje koje su jednostavne za pakiranje i manje se mrve tijekom jela.

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Putovanje s djecom: kako izbjeći nervozu zbog gladi

Kada putujete s djecom, dobra priprema postaje još važnija. Gladni mališani mogu vrlo brzo pokvariti raspoloženje u automobilu, pa je najbolje unaprijed pripremiti dovoljno raznovrsnih grickalica.

Birajte namirnice koje su praktične i ne stvaraju previše nereda. Komadići sira, kriške jabuke, grožđe, štapići mrkve ili suho voće uvijek su dobar izbor. Za manju djecu vrlo su praktične voćne kašice u vrećicama, dok će stariji rado posegnuti za domaćim muffinima ili energetskim zalogajima od zobenih pahuljica.

Grickalice rasporedite u manje posudice ili vrećice kako bi bile lako dostupne tijekom vožnje. Naravno, ne zaboravite ni dovoljno vode i drugih napitaka, osobito tijekom toplih ljetnih dana kada je hidratacija posebno važna.