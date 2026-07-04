Savršeni crni rižoto: Tajne dalmatinskih nona za sočno jelo puno okusa

Riječ je o jelu koje se ili obožava ili izbjegava, ali tko mu pruži priliku bit će nagrađen baršunastom teksturom i slasnim okusom mora. Ovaj specijalitet, čiji se recept prenosi s koljena na koljeno, oda je svježoj sipi i strpljivoj pripremi

Crni rižoto je gastro ikona Dalmacije, iskustvo koje utjelovljuje esenciju Jadrana. Njegova duboka, crna boja može isprva djelovati odbojno, no prvi zalogaj otklanja svaku sumnju.

Ključ je u svježini i pravilnom odabiru

Uspjeh crnog rižota leži u kvaliteti temeljnih sastojaka. Srce jela je, naravno, sipa. Najbolje su svježe, manje sipe iz Jadrana, koje su mekane i slatke te ne postaju gumene. Pri čišćenju je ključno pažljivo izvaditi vrećicu s crnilom, jer ono jelu ne daje samo boju, već i dubinu okusa. Ako koristite smrznutu sipu, vrećicu s crnilom otopite u žlici maslinova ulja i žlici crne kvasine kako biste razbili grudice. Riža mora biti za rižoto, poput arborija ili carnarolija, čiji visoki udio škroba jamči kremastu strukturu.

Tradicionalni recept za četiri osobe

Slijedite ove korake kako biste na stol donijeli autentični okus Dalmacije.

Sastojci

1 kg svježe sipe

300 g riže arborio

1 veća glavica luka

3 režnja češnjaka

1 vezica peršina

150 ml suhog bijelog vina

700 ml toplog ribljeg temeljca

Sipino crnilo (iz očišćene sipe)

100 ml maslinovog ulja

Sol i svježe mljeveni papar

Po želji: kockica maslaca i malo ružmarina

Postupak korak po korak

1. Sipu temeljito očistite, pazeći da sačuvate vrećicu s crnilom. Narežite je na komade veličine zalogaja. Luk, češnjak i peršin sitno nasjeckajte.

2. U široj posudi zagrijte maslinovo ulje i na njemu polako dinstajte luk dok ne postane staklast i sladak, desetak minuta. Zatim dodajte češnjak i kratko ga popržite samo da zamiriše.

3. Dodajte komade sipe i dinstajte ih dok ne puste svu tekućinu i ona ne ispari. Sipa bi trebala lagano omekšati. Ovaj korak je ključan kako sipa ne bi bila žilava.

4. Ulijte bijelo vino i pustite da alkohol gotovo u potpunosti ispari, kako bi u jelu ostala samo aroma.

5. Tek kada je sipa napola mekana, začinite je solju i paprom. Dodavanje soli ranije može je učiniti tvrdom. Dodajte rižu i tostirajte je minutu-dvije uz miješanje, dok zrna ne postanu prozirna na rubovima.

6. Postupno počnite dodavati topli temeljac, kutlaču po kutlaču. Miješajte povremeno i dodajte novu tekućinu tek kada riža upije prethodnu. Ovaj proces traje oko 18 minuta.

7. Nekoliko minuta prije kraja kuhanja, kada je riža skoro 'al dente', umiješajte sipino crnilo. Dobro promiješajte da se boja ravnomjerno rasporedi po cijelom rižotu.

8. Na samom kraju umiješajte sitno sjeckani peršin. Maknite rižot s vatre, po želji dodajte kockicu maslaca za dodatnu kremoznost, poklopite i pustite da odstoji nekoliko minuta prije posluživanja.

Kako poslužiti crni rižot

Poslužite ga odmah, dok je još vruć. Tradicionalisti preskaču parmezan kako ne bi narušio okus mora. Čaša suhe Graševine ili Pošipa idealan je partner ovom jelu.