Kremasti klasik iz tave: Rižoto s piletinom koji uvijek uspijeva

Postoji nešto posebno u tanjuru toplog, kremastog rižota koji miriše na dom i okuplja sve za stolom. Uz nekoliko jednostavnih trikova, ovaj rižoto s piletinom postat će vaš omiljeni recept za brzi ručak koji svima paše

Rižoto je jedno od onih jela koje istovremeno pruža osjećaj utjehe i dašak elegancije. Iako se mnogima čini kompliciranim, uz nekoliko ključnih pravila svatko može pripremiti savršeno kremasti rižoto koji će oduševiti cijelu obitelj.

Tajna savršenog rižota krije se u detaljima

Ključ uspjeha leži u odabiru prave riže i tehnici. Za rižoto koristite sorte bogate škrobom, poput Arborio ili Carnaroli riže, koju nikada ne smijete ispirati. Škrob je zaslužan za baršunastu teksturu. Drugo pravilo je korištenje vrućeg temeljca koji se dodaje postupno, kutlaču po kutlaču, kako bi riža ravnomjerno kuhala. Pravi talijanski rižoto ne sadrži vrhnje, kremasta tekstura dolazi isključivo iz škroba, maslaca i sira dodanih na kraju.

Recept: Rižoto s piletinom

Sastojci

400 g pilećih prsa ili zabatka, narezanih na kockice

250 g Arborio riže

jedna litra pilećeg ili povrtnog temeljca

jedna glavica luka, sitno nasjeckana

dva češnja češnjaka, protisnuta

100 ml suhog bijelog vina (opcionalno)

50 g svježe naribanog parmezana

dvije žlice maslaca

jedna žlica maslinovog ulja

sol i svježe mljeveni papar

svježi peršin za posipanje

Postupak

1. Temeljac zagrijte u zasebnom loncu i držite ga vrućim na laganoj vatri.

2. U dubljoj tavi na maslinovom ulju popržite piletinu do zlatne boje. Začinite, izvadite je iz tave i stavite sa strane.

3. U istu tavu dodajte žlicu maslaca i nasjeckani luk. Pirjajte dok ne postane staklast pa dodajte češnjak i kratko ga popržite.

4. Dodajte rižu i tostirajte je minutu-dvije uz miješanje, sve dok rubovi zrna ne postanu prozirni.

5. Ulijte vino (ako koristite) i kuhajte dok ne ispari.

6. Smanjite vatru i dodajte vrući temeljac, kutlaču po kutlaču. Novu tekućinu dodajte tek kad je prethodna upijena. Kuhajte uz često miješanje 17 do 20 minuta, dok riža ne bude *al dente*.

7. Pet minuta prije kraja vratite piletinu u rižoto.

8. Maknite s vatre, umiješajte preostali maslac i parmezan. Energično promiješajte, kušajte i po potrebi dodatno začinite.

9. Pustite da odstoji minutu-dvije, a zatim poslužite posuto svježim peršinom.

Ovaj jednostavan, a opet raskošan rižoto idealan je za brzi ručak, ali i dovoljno elegantan za večeru. Jednom kada savladate osnovnu tehniku, otvaraju se vrata za bezbrojne varijacije s različitim povrćem i začinima.