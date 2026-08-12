Horoskop za četvrtak: Jarčevi će biti u dobrom odnosu sa šefom, ribe trebaju mir

Nakon dramatične i snažne totalne pomrčine Sunca u lavu koja je obilježila prethodni dan, četvrtak donosi osjetnu promjenu kozmičke energije. Dok je pomrčina potaknula vatru kreativnosti, hrabrosti i osobne transformacije, ulazak Mjeseca u analitičnu djevicu sada nas poziva na uzemljenje

Ovan

LJUBAV: Nema potrebe da se previše zanosite nečijim laskanjem ili da vjerujete u iznenadnu sreću. Budite realni u svojim očekivanjima i usredotočeni na ono što je stvarno. POSAO: Svoju poslovnu budućnost vežete za nečije obećanje, zbog čega biste mogli odbiti ideje koje podržavaju vaši suradnici. Umjesto nepotrebnog rizika, usredotočite se na organizaciju i detalje. Kreativni poticaj pomrčine sada treba pretvoriti u produktivan rad. ZDRAVLJE&SAVJET: Mars u raku može unijeti nemir u obiteljsko okruženje, stoga usmjerite energiju u izgradnju zdravih navika.

Bik

LJUBAV: Djelujete zabrinuto jer osjećate ljubavni nesklad. Vašem partneru možda nedostaje razumijevanja ili dobre volje, a vama nedostaje upornosti da to riješite. Komunikacija je ključ. POSAO: Važno je da upotrijebite svoje diplomatske vještine u susretu s poslovnim partnerima. Ne otkrivajte svoje namjere pred suradnicima s kojima nemate zajedničke interese, već se fokusirajte na stvaranje harmonije, što Venera u vagi podržava. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguće su kronične tegobe. Okrenite se kreativnosti i stvarajte sa samopouzdanjem; to će vam donijeti olakšanje.

Blizanci

LJUBAV: Vaše ponašanje odražava emotivnu slabost ili nemoć da ostvarite svoje namjere. Budite iskreniji u izražavanju svojih osjećaja, čak i ako se osjećate ranjivo. POSAO: Ako netko ima primjedbu na vaš način rada ili ideje, prihvatite to kao dobronamjernu kritiku. Zatražite praktičan savjet od osobe koja ima više iskustva. Mjesec u djevici stavlja fokus na vaš dom, pa razmislite o radu od kuće. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate se dobro. Ojačajte svoje temelje; dom i obitelj danas su vaše emocionalno sidro.

Rak

LJUBAV: Potrudite se obradovati voljenu osobu na neobičan način. Vaša maštovitost i toplina doći će do izražaja, a mali znak pažnje može popraviti raspoloženje. POSAO: Netko u vama potiče novu sumnju, zbog čega ne želite otvoreno govoriti o svojim planovima. Ipak, previše diskrecije može ostaviti negativan dojam. S Marsom u vašem znaku, imate dodatnu energiju i hrabrost da jasno komunicirate svoje namjere. ZDRAVLJE&SAVJET: Mogući su problemi sa zubima. Komunikacija je vaša najveća snaga danas, stoga jasno i glasno podijelite svoje ideje.

Lav

LJUBAV: Očekuje vas emotivno zadovoljstvo koje će vas ispuniti pozitivnom energijom. Nakon osobnog preporoda koji je donijela pomrčina u vašem znaku, sada zračite posebnim sjajem. Uživajte u odabranom društvu. POSAO: Ne sviđaju vam se nečije ideje, stoga pažljivo birate situacije u kojima možete izraziti svoje intelektualne ili praktične sposobnosti. Mjesec u djevici usmjerava vašu pažnju na financije; vrijeme je da nove osobne ciljeve uskladite s budžetom. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate se snažno i poletno. Iskoristite ovaj dan za aktivnosti koje vas vesele i pune energijom.

Djevica

LJUBAV: Pratite svoja osjećanja i možete ostvariti ono što vam srce želi. Mjesec u vašem znaku daje vam emocionalnu jasnoću i olakšava vam da ostanete usredotočeni na ono što je bitno u odnosima. POSAO: Pronalazite pravi smisao i zadovoljstvo u različitim situacijama, što obogaćuje vaše životno iskustvo. Vaša sposobnost da se posvetite detaljima danas je na vrhuncu. To vam pomaže da ostanete na pravom putu dok uspješno obavljate više zadataka. ZDRAVLJE&SAVJET: U odličnoj ste mentalnoj i fizičkoj formi. Vaša sezona se bliži, a vi se već osjećate kao najbolja verzija sebe.

Vaga

LJUBAV: Partner djeluje vrlo poticajno i zna vas navesti na dobar izbor. Uz Veneru u vašem znaku, vaš šarm je neodoljiv. Prepustite se zajedničkim trenucima i uživajte u harmoniji. POSAO: Imate dobre ideje i predviđanja za buduće projekte. Ipak, Mjesec u Djevici vas poziva na kratak predah i introspekciju prije nego što krenete u akciju. Važno je da dobijete nečiju podršku i da se pravilno organizirate iza scene. ZDRAVLJE&SAVJET: U odličnoj ste formi, ali ne zanemarujte potrebu za odmorom.

Škorpion

LJUBAV: Netko vas dovodi u neugodnu situaciju. Osjećate potrebu da se opravdate, ali izbjegavajte raspravu s osobom koja zloupotrebljava vašu dobrotu ili strpljenje. POSAO: Djelujete sumnjičavo i tražite nove informacije kako biste razjasnili nedoumice. Pomrčina je istaknula vašu karijeru, a sada je vrijeme da iskoristite tu vidljivost za povezivanje s prijateljima i saveznicima koji vas mogu podržati. ZDRAVLJE&SAVJET: Obratite pozornost na zdraviji način prehrane kako biste sačuvali energiju.

Strijelac

LJUBAV: Partner točno zna što želi postići. Ipak, vaša slobodoljubiva priroda ne dopušta da vas netko uvjetuje. Pokušajte pronaći kompromis bez osjećaja da žrtvujete sebe. POSAO: Pažljivo analizirate nove događaje na poslovnoj sceni. Želja za širenjem vidika potaknuta pomrčinom sada se mora usmjeriti na konkretne ciljeve u karijeri. Vaša vizija je velika, ali Mjesec u djevici zahtijeva da se posvetite detaljima. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguća je prolazna nervoza. Kratka šetnja u prirodi pomoći će vam da razbistrite misli.

Jarac

LJUBAV: Važno je da sačuvate prisebnost duha i ne provocirate partnera nepotrebnim primjedbama. Kontrolirajte svoje impulse i pokušajte razumjeti i drugu stranu. POSAO: Suradnici odobravaju vaše ideje i spremni su vas podržati. Venera u vagi donosi vam naklonost autoriteta. Pažljivo odaberite trenutak kada ćete iznijeti svoje stavove kako biste postigli maksimalan učinak. Dan je povoljan za planiranje. ZDRAVLJE&SAVJET: Izbjegavajte konfliktne situacije koje vam crpe energiju.

Vodenjak

LJUBAV: Djelujete uznemireno. Pomrčina je aktivirala vaše polje partnerstva, donoseći važne spoznaje. Izbjegavajte velike izazove i budite strpljivi u društvu voljene osobe dok se dojmovi ne slegnu. POSAO: Netko vas navodi na pogrešan zaključak. Budite oprezni i nemojte davati službene izjave, posebno ako vas netko na to nagovara. Mjesec u djevici potiče vas na razgovor o zajedničkim financijama i resursima. ZDRAVLJE&SAVJET: Obratite pozornost na svoje snove; mogli bi vam donijeti važne poruke.

Ribe

LJUBAV: Netko vas dodatno zabrinjava svojim ponašanjem. Osjećate emotivnu nesigurnost, a Mjesec u djevici, vašem suprotnom znaku, stavlja odnose u prvi plan. Otvoren razgovor je neizbježan. POSAO: Izbjegavajte pretjerano eksponiranje i nemojte pričati o stvarima koje predstavljaju potencijalni rizik. Pomrčina je naglasila važnost zdravih radnih navika, a danas je idealan dan da o tome porazgovarate s partnerom ili bliskim suradnikom. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguća je glavobolja uzrokovana napetošću. Pronađite miran kutak za sebe.

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