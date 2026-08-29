Operacije, čudan odnos s djecom i tužbe za zlostavljanje: Život Michaela Jacksona iza pozornice

Michael Jackson, neosporni "Kralj popa", 29. kolovoza proslavio bi rođendan. Petnaest godina nakon njegove smrti, njegova glazba i utjecaj ne blijede, a životna priča, isprepletena nevjerojatnim uspjehom i dubokim kontroverzama, i dalje fascinira svijet. Od čuda od djeteta do globalnog fenomena, njegov put bio je jedinstven, ali i tragičan.

Djetinjstvo pod čeličnom disciplinom

Rođen u Garyju, Indiana, kao osmo od desetero djece, Michael je od najranije dobi bio uronjen u svijet glazbe pod strogim nadzorom oca Josepha Jacksona. Zajedno s braćom osnovao je grupu The Jackson 5, koja je krajem šezdesetih potpisala za legendarni Motown Records. S Michaelom kao glavnim vokalom, grupa je nanizala četiri uzastopna hita na prvom mjestu ljestvica, uključujući "I Want You Back" i "ABC", katapultirajući mladog pjevača u stratosferu slave dok je još bio dječak. Iza blještavila pozornice krilo se, međutim, djetinjstvo obilježeno iscrpljujućim probama i, kako je kasnije tvrdio, fizičkim i emocionalnim zlostavljanjem od strane oca.

Stvaranje kralja popa

Prijelaz u solo vode potvrdio je njegov status glazbenog genija. Album "Off the Wall" iz 1979. najavio je dolazak nove superzvijezde, no tek je "Thriller" iz 1982. godine promijenio glazbenu industriju zauvijek. Postao je najprodavaniji album svih vremena, osvojivši rekordnih osam nagrada Grammy. Revolucionarni glazbeni spotovi za pjesme poput "Billie Jean" i "Beat It" doslovno su srušili rasne barijere na tada novonastaloj MTV postaji. Njegov plesni pokret "moonwalk", prvi put izveden 1983., postao je kulturni fenomen i njegov zaštitni znak. S albumima "Bad" i "Dangerous" nastavio je dominirati svjetskim ljestvicama, čime je zasluženo ponio titulu "Kralja popa".

Život pod povećalom

Paralelno s nevjerojatnim uspjehom, Jacksonov privatni život postajao je sve veća enigma i predmet medijske opsesije. Njegova drastična promjena izgleda, koju je uporno objašnjavao bolešću vitiligo i tek nekoliko plastičnih operacija, ekscentričan život na ranču Neverland, te prijateljstva s djecom, potaknuli su brojne spekulacije. Bio je dvaput u braku, prvo s Lisom Marie Presley, kćeri Elvisa Presleyja, a zatim s medicinskom sestrom Debbie Rowe, s kojom je dobio dvoje djece, Princea i Paris. Treće dijete, Bigi, rođeno je putem surogat majke. Njegov ugled ozbiljno je narušen 1993. kada je prvi put optužen za seksualno zlostavljanje djeteta, a slučaj je zaključen izvansudskom nagodbom. Deset godina kasnije, suočio se s novim optužbama, što je rezultiralo iscrpljujućim suđenjem 2005. na kojem je oslobođen po svim točkama optužnice.

Iako oslobođen, suđenje je ostavilo dubok trag na njegovom zdravlju i financijama. Povukao se iz javnosti, no 2009. je najavio veliki povratak serijom koncerata u Londonu pod nazivom "This Is It". Svijet je s nestrpljenjem iščekivao povratak. Nažalost, 25. lipnja 2009., tjednima prije prvog nastupa, Michael Jackson je preminuo u 50. godini od predoziranja snažnim anestetikom propofolom. Njegov osobni liječnik kasnije je osuđen za ubojstvo iz nehaja. Unatoč sjenama koje su ga pratile, njegova ostavština živi. Popularnost mu je u digitalnoj eri ponovno porasla, brodvejski mjuzikl "MJ" niže uspjehe, kao i biografski film "Michael". Njegova glazba, ples i vizija i danas nadahnjuju generacije, potvrđujući da je Kralj popa doista besmrtan.

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