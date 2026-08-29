'IQ 160' mozgalica: Četiri žene moraju prijeći most - možete li pronaći najbrže rješenje?

Ključna odlika visoko inteligentnih osoba jest divergentno razmišljanje - stvaranje brojnih ideja iz jedne točke. Umjesto da slijede jedan put, oni vide skrivene veze i razmatraju više opcija istovremeno. Ta vještina, uz bržu obradu informacija, omogućuje im pronalaženje rješenja koja drugima promiču. Jedina osobina ličnosti koja ih statistički izdvaja jest otvorenost prema novim iskustvima i idejama.

Lik Marine Kapov u prvoj Voyo Original seriji 'IQ 160' savršeno ilustrira taj koncept. Njezina metoda rješavanja zločina nije magija, već primjena divergentnog uma. Dok se inspektor Ramljak drži protokola, ona primjećuje detalje koji ruše priču. Njezin naizgled kaotičan pristup zapravo je visoko efikasan sustav prepoznavanja obrazaca. Ona demistificira genijalnost, prikazujući je ne kao nadljudsku moć, već kao jedinstven, ali posve ljudski način promatranja svijeta, i podsjeća da se intelekt ne mjeri titulom.

A sada je red na vama. Pred vama je klasična logička mozgalica u kojoj nema skrivenih trikova ni dvosmislenih odgovora - postoji samo jedan točna odgovor. Možete li pronaći rješenje?

Zadatak

Četiri žene moraju prijeći stari most usred noći. Sa sobom imaju jednu svjetiljku, a most je toliko mračan i ruševan da nitko ne može prijeći bez nje. Most istodobno mogu prijeći najviše dvije osobe, a svaka od njih hoda različitom brzinom. Ani je potrebna jedna minuta da ga prijeđe, Petri dvije. Iva se boji visine i potrebno joj je sedam minuta da ga prijeđe, a Marija je ozlijeđena i treba joj 10 minuta za prelazak mosta.

Kada dvije osobe prelaze most zajedno, kreću se brzinom sporije osobe. Primjerice, ako Ana i Marija prijeđu zajedno, treba im 10 minuta. Svaki put kada jedna od njih prijeđe most, svjetiljka mora biti s njom. Zato se netko mora vraćati po nju dok svi ne prijeđu.

Most se zatvara za 17 minuta.

Mogu li sve četiri žene prijeći most u 17 minuta? Kojim redoslijedom?

Nemojte gledati rješenje. Pokušajte sami složiti raspored.

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Rješenje

Da - mogu. I treba im točno 17 minuta.

1. Ana i Petra prelaze most → 2 minute

2. Ana se vraća sa svjetiljkom → 1 minuta

3. Iva i Marija prelaze most zajedno → 10 minuta

4. Petra se vraća sa svjetiljkom → 2 minute

5. Ana i Petra ponovno prelaze most

Ukupno: 17 minuta

Svi su sada na drugoj strani.

Gdje je trik?

Najčešća pogreška je pretpostaviti da najbrža osoba treba pratiti svakoga pojedinačno. U tom slučaju Ana bi morala prijeći most s Petrom, vratiti se, zatim s Ivom, vratiti se i na kraju s Marijom. To bi trajalo: 2 + 1 + 7 + 1 + 10 = 21 minuta. Previše.

Bolja strategija je potpuno suprotna: dvije najsporije osobe treba poslati zajedno. Iva i Marija zajedno trebaju 10 minuta - dakle, njihovo zajedničko putovanje traje 10 minuta, umjesto 17 minuta koliko bi trebalo da prelaze odvojeno.

Cijela stvar funkcionira zato što Petra, koja je druga najbrža, može vratiti svjetiljku, dok Ana ponovno prelazi s njom.

Jeste li uspješno riješili zadatak?

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