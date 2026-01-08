Ljubio je mnoge, ali volio samo četiri: Kontroverzni ljubavni život Elvisa Presleyja

Neponovljivi kralj rock ‘n’ rolla rođen je 8. siječnja 1935. godine, a njegova glazba i šarm i dalje žive u srcima obožavatelja diljem svijeta. Iako su ga povezivali s nebrojenim ljepoticama, samo je nekoliko žena uistinu ostavilo neizbrisiv trag u njegovom srcu

Elvis Presley, neokrunjeni kralj rock'n'rolla, bio je čovjek čiji je život bio jednako dramatičan na pozornici i izvan nje. Njegova glazba definirala je generaciju, no njegov ljubavni život bio je složena tapiserija strasti, kontroverzi i slomljenih srca. Njegov bivši tjelohranitelj jednom je ustvrdio da je Elvis istinski volio samo četiri žene u svom životu: Anitu Wood, Priscillu Presley, Ann-Margret i Lindu Thompson.

Profimedia

Uspon do slave i prve velike ljubavi

Prije nego što je postao globalni fenomen, Elvis je imao veze koje su nagovijestile složenost njegovih budućih odnosa. Jedna od prvih bila je s June Juanico, obožavateljicom koju je upoznao 1955. godine. Njihova romansa prekinuta je zbog Elvisove rastuće slave i pritiska njegovog menadžera, pukovnika Toma Parkera, koji je želio da ga se povezuje s glumicama.

Ubrzo su uslijedile veze s holivudskim imenima. Kratko je bio s glumicom Natalie Wood, koju je pokušao impresionirati unajmljivanjem cijele kino dvorane samo za njih dvoje. Međutim, veza je pukla zbog Elvisove bliskosti s majkom Gladys, što je glumici navodno bilo odbojno. Zanimljiv je i slučaj s Rittom Moreno, koja je izašla s Elvisom nekoliko puta samo kako bi svog tadašnjeg dečka, Marlona Branda, učinila ljubomornim, kasnije priznajući da joj je pjevač bio "dosadan".

Ipak, prva ozbiljna veza koja je zaokupila pažnju javnosti bila je ona s Anitom Wood, pjevačicom i TV voditeljicom. Od 1957. do 1962. godine, Anita je bila Elvisova "djevojka broj jedan". Zbog njega je čak odbila ugovor s Paramount Picturesom. Njihova veza raspala se dok je služio vojni rok u Njemačkoj, gdje je upoznao ženu koja će mu postati supruga.

"Bila je to najteža odluka u mom životu. Znala sam da, jednom kad odem, nema povratka", izjavila je Anita o prekidu.

Profimedia

Jedini brak i "ženski Elvis"

Najpoznatija veza u Elvisovom životu svakako je bila ona s Priscillom Beaulieu. Upoznali su se u Njemačkoj 1959. godine, kada je on imao 24, a ona samo 14 godina. Unatoč razlici u godinama, ostali su u kontaktu, a Priscilla se kasnije preselila na njegovo imanje Graceland. Vjenčali su se 1967. godine, a devet mjeseci kasnije dobili su kćer Lisu Marie. Ipak, brak je bio ispunjen problemima, uključujući Elvisovu nevjeru i ovisnost o lijekovima. Razveli su se 1973. godine.

"Nisam ga napustila jer ga nisam voljela. On je bio ljubav mog života. Otišla sam jer sam morala otkriti kakav je svijet", objasnila je Priscilla godinama kasnije.

Profimedia

Tijekom veze, a kasnije i braka s Priscillom, Elvis je imao intenzivnu aferu sa švedsko-američkom glumicom Ann-Margret, koju je upoznao na snimanju filma "Viva Las Vegas" 1963. godine. Njihova kemija bila je opipljiva, a mnogi su je nazivali "ženskim Elvisom" zbog slične energije. U svojim memoarima opisala ju je kao "struju koja je prošla kroz oboje" i "silu koju nisu mogli kontrolirati". Iako su se duboko povezali, Elvis je na kraju ispunio obećanje dano Priscilli, prekinuvši vezu s Ann-Margret.

Profimedia

Posljednje godine i potraga za mirom

Nakon razvoda, Elvis je utjehu pronašao u vezi s Lindom Thompson, bivšom miss Tennesseeja. Njihova veza trajala je više od četiri godine, od 1972. do 1976., a Linda je živjela s njim na Gracelandu. Iako su bili bliski, Linda ga je napustila jer više nije mogla podnijeti njegov stil života, nevjeru i sve veću ovisnost o lijekovima. Željela je "normalan život", nešto što uz kralja rock'n'rolla nije mogla imati.

Profimedia

Posljednja žena u njegovom životu bila je Ginger Alden. Upoznao ju je 1976., kada je njoj bilo 20, a njemu 41 godina. Zaručili su se nakon samo nekoliko mjeseci, no do vjenčanja nikada nije došlo. Upravo je Ginger pronašla Elvisovo beživotno tijelo na imanju Graceland 16. kolovoza 1977. godine.

Elvisov ljubavni život bio je odraz njegove karijere: spektakularan, strastven, ali i tragičan. Bio je čovjek koji je pjevao o ljubavi milijunima, a istovremeno se borio da je pronađe i zadrži u vlastitom životu, ostavljajući iza sebe priču o velikim romansama i još većim gubicima.