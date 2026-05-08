Je li ovo novi ljetni hit? 'Michael Jackson beat zapakiran u MARCELA zvuk'

MARCELA, rodom iz Crikvenice, umjesto ove pjesme za prijavu na Doru 2024. odlučila se za “Gasoline“, a sada ju je izvadila iz ladice

MARCELA, glazbenica koja svojim moćnim vokalom i autentičnim stilom redefinira moderni pop-rock izričaj, objavljuje novi singl i videospot „Hate That I Love Ya“. Pjesma je rezultat dugogodišnje suradnje s njezinim prokušanim nizozemskim autorskim timom, koji čine Daniel van den Brink, Bjørgen van Essen i Amanda Collis, s kojima je kreirala i Dora 2024. singl “Gasoline”.

Novi singl „Hate That I Love Ya“ donosi slojevitu produkciju inspiriranu energijom Michaela Jacksona, koju je Marcela sa svojim nizozemskim timom pretočila u svoj prepoznatljivi pop-rock izričaj. Tema pjesme zadire u kompleksnost modernih odnosa, istražujući tanku granicu između užitka i toksičnosti u vezi iz koje je teško, ili se jednostavno ne želi, izaći.

“Pjesma je nastala krajem 2023. godine. Sjećam se da sam u studio ušla pod snažnim dojmom glazbe Michaela Jacksona i rekla producentu: 'Ajmo napraviti Michael Jackson beat zapakiran u MARCELA zvuk'. Zadali smo si prilično izazovnu inspiraciju i sjećam se da smo praktički cijeli dan u studiju proveli samo stvarajući produkciju pjesme. Produkcija je toliko specifična da smo se u početku dosta mučili s melodijom i tekstom” otkriva Marcela o kreativnom procesu i nadodaje: “Tek mjesecima kasnije smo opet uzeli tu pjesmu i sjećam se da smo prvo došli na ideju teksta "Hate That I Love Ya". I od tuda je sve krenulo.”

Pjesmu prati i snažan vizualni identitet videospota, o čemu Marcela otkriva: “Cjelokupnu priču i energiju pjesme zaokružila je i ekipa spota - fenomenalni Dario Radusin koji je točno pogodio taj edgy pop vibe spota, Bernard Lelak koji me oduševio stylingom i odabirom outfitima, Dora Marošević koja je priču zaokružila šminkom i frizurom te Lorena Puškarić, koja je iza kulisa kreirala sav prateći BTS sadržaj”.

Zanimljivo je da je upravo ovaj singl bio u užem izboru za njen odabir pjesme za prijavu na Doru 2024., no Marcela se tada odlučila za “Gasoline“. „Jesam li pogriješila? Procijenite sami!“, poručuje glazbenica uz smijeh. Novu pjesmu “Hate That I Love Ya” nedavno je uživo predstavila i u rodnoj Crikvenici, gdje je zajedno s bendom 1. svibnja nastupila na glavnom gradskom trgu na open-air koncertu održanom povodom Praznika rada.

U proteklih nekoliko godina, MARCELA se istaknula kao jedno od najautentičnijih imena nove generacije hrvatske glazbene scene. Njezin specifičan glazbeni izričaj, koji sama opisuje kao „pop u kožnoj jakni“, kombinira moćnu energiju, zarazne himnične refrene i iskrenu ranjivost.

Karijeru je započela u Crikvenici, a pozornost šire javnosti ostvaruje 2011. godine, kao finalistica showa “Hrvatska traži zvijezdu”. Nakon toga, široj regionalnoj i europskoj publici postaje prepoznatljiva kao frontwoman pop-rock benda Luminize. S bendom je ostvarila zapažene međunarodne uspjehe i višegodišnju aktivnu karijeru u Nizozemskoj, koja im je donijela koncerte diljem te regije, uključujući nastup u amsterdamskom Ziggo Domeu. Okrenute i hrvatskoj publici, objavile su i singl „Zašto još volim te“, s kojim su 2016. osvojile sam vrh vrh domaće Top 40 ljestvice.

Lorena Puškarić

Nakon uspješnog međunarodnog razdoblja i debitantskog albuma “All or Nothing”, MARCELA učvršćuje svoj status kao samostalna glazbenica. Singlovima poput „Nismo isti svijet“, „Ovako ne ide“ i „Gasoline“, s kojom sudjeluje i na Dori 2024. Krajem prošle godine objavljuje autorski singl “No Quitter”, predstavlja novu koncertnu formu s bendom i nastavlja graditi energičan pop-rock izričaj, nošen njenim istaknutim moćnim vokalom.