Ova nova Zarina kožna jakna zaludjela je trendseterice, hoće li biti najpoželjniji komad jeseni?

Zara je već predstavila svoju novu jesensku ponudu, a jedna jakna od umjetne kože posebno se izdvaja i ima sve predispozicije da postane apsolutni hit

S dolaskom prvih svježijih jutara i najavom nove sezone, kožne jakne ponovno se vraćaju u fokus. Jedan su od onih jesenskih klasika kojima se iz godine u godinu vraćamo, no high street kolekcije svake sezone donesu i nekoliko novih modela koji se posebno istaknu. Ovih dana prve jesenske jakne već su stigle u trgovine, a među njima se nalazi i jedan Zarin model koji bi vrlo lako mogao postati novi hit.

Zara je već dobro poznata po tome da gotovo svake sezone predstavi komade koji u kratkom roku privuku pažnju ljubiteljica mode. Od kaputa i sakoa do cipela, torbi i jakni, neki Zarini modeli vrlo brzo postanu viralni na društvenim mrežama i počnu se pojavljivati u brojnim jesenskim kombinacijama. Tako je i s ovom jaknom.

Na prvi pogled privlači pažnju svojim pomalo retro, ali istovremeno vrlo suvremenim izgledom. Karakterizira je naglašena tekstura umjetne kože, voluminozni rukavi i nešto šira silueta, dok remen u struku stvara kontrast i jakni daje ženstveniji oblik. Tu je i visoki ovratnik s kopčanjem, detalj koji joj daje pomalo pilotski karakter, ali će dobro doći i kada jesenske temperature dodatno padnu.

Upravo je spoj volumena i naglašenog struka jedan od detalja zbog kojih model izgleda posebno efektno. Umjesto klasične kožne jakne ravnog kroja, ovaj model ima izraženiju siluetu i dovoljno karaktera da bez puno truda postane središnji dio kombinacije. Crna boja dodatno joj ide u prilog jer je jednostavna za kombiniranje, a istovremeno cijelom komadu daje dozu elegancije.

Zara

A dobra kožna jakna ionako je jedan od onih komada koji mogu spasiti i najjednostavniju jesensku kombinaciju. Možete je nositi uz traperice i basic majicu ili tanki pulover, ali i uz mini haljinu, bermude ili kožne komade za nešto odvažniji look. Odlično će izgledati i uz visoke čizme, mokasinke ili jednostavne tenisice, ovisno o tome kakav stil želite postići.

Zara

Zara

Osim toga, ovo je model koji ne traži previše dodataka. Dovoljni su jednostavni komadi, dobra torba i obuća, a sama jakna odradit će najveći dio posla. Upravo zato ima potencijal postati jedan od onih jesenskih komada koje ćemo početi viđati posvuda – prvo na društvenim mrežama, a zatim i na ulicama.

Zarina nova jakna od umjetne kože već sada izgleda kao vrlo ozbiljan kandidat za status jesenskog bestsellera. S obzirom na to koliko često Zarini upečatljivi komadi postanu viralni, ne bismo se iznenadili da upravo ovaj model bude jedan od najtraženijih komada nove sezone.

Zara - 49,95 €

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