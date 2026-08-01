Miran Kurspahić otkrio kako je glumiti osumnjičenika u 'IQ 160' i priznao čega se pomalo boji

Glumac i redatelj Miran Kurspahić pridružio se glumačkoj postavi domaće Voyo Original serije 'IQ 160', u kojoj je utjelovio jednog od osumnjičenika za ubojstvo. Otkriva kako se snašao u toj ulozi, kakva je bila suradnja s Dajanom Čuljak te zašto još nikad nije testirao vlastiti IQ

Miran Kurspahić se pojavljuje u 4. epizodi nove serije 'IQ 160', gdje igra tattoo majstora koji zbog sukoba sa žrtvom završava pod policijskom sumnjom. Iako je riječ o sporednoj ulozi, glumac u razgovoru za Net.hr priznaje da mu je bila posebno zanimljiva.

"Bilo je zabavno igrati osumnjičenika, s obzirom na to da sam obično na drugoj strani“, rekao je kroz smijeh.

Njegov lik vodi vlastiti tattoo studio, a prošli sukob sa žrtvom dovodi ga u središte policijske istrage.

"Zamjerio se žrtvi, bušio gume i zbog toga se našao pod sumnjom“, pojasnio je Kurspahić.

Atmosfera na setu bila je odlična

U seriji glavne uloge tumače Dajana Čuljak i Luka Peroš, no Kurspahić je scene dijelio isključivo s Dajanom. Kako kaže, njihova dugogodišnja suradnja iz kazališta znatno je pridonijela opuštenoj atmosferi tijekom snimanja.

"S Lukom nisam snimao, scene sam imao samo s Dajanom. Mi se jako dobro poznajemo iz kazališta i više smo puta surađivali, tako da je atmosfera na setu bila odlična“, kazao je.

Dodaje kako mu je upravo uloga osobe pod policijskom sumnjom predstavljala zanimljiv glumački izazov, a poznanstvo s kolegicom dodatno je olakšalo cijeli proces snimanja.

Zašto nikad nije testirao svoj IQ?

Budući da je inteligencija jedna od glavnih tema serije, glumac je otkrio da se dosad nije odlučio provjeriti vlastiti kvocijent inteligencije.

"Bojim se da nisam. Možda bi rezultati bili poražavajući, tko zna“, priznao je glumac.

Uz osmijeh je dodao:

"Trebao bih se jednom odvažiti i otići na pravo testiranje da vidimo. Ovako si svatko voli tepati da je jako pametan, ali pomalo je zastrašujuće suočiti se s realnošću.“

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Ljeto provodi radno

Dok mnogi glumci ljeto koriste za odmor, Miran Kurspahić trenutačno nema vremena za predah. Na pitanje planira li ipak uzeti godišnji odmor odgovorio je u svom prepoznatljivom stilu:

"Nema odmora dok traje obnova!“

Otkrio je i da već radi na novom projektu, no nije želio otkrivati previše detalja.

"Radim na jednoj adaptaciji serije baš za vas, tako da - radimo“, zaključio je zagonetno.

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