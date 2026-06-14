Elegantne i u avionu: Putnice iz Nice pokazale kako putovati sa stilom

Ako ste među onima koji za putovanje avionom automatski posegnu za trenirkom, možda je vrijeme za promjenu. Nakon 83. izdanja utrke Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco, zračna luka u Nici pretvorila se u pravu modnu pistu na kojoj su putnice pokazale kako se udobnost i elegancija mogu savršeno nadopunjavati.

Umjesto širokih trenirki i predimenzioniranih dukserica, u fokusu su bili lagani ljetni komadi koji izgledaju dotjerano, ali ne sputavaju tijekom putovanja. Posebno su se istaknule široke lanene hlače, lepršavi kompleti s uzorcima, klasične traperice te prozračne košulje u svijetlim tonovima.

Modne zaljubljenice svoje su kombinacije upotpunile dizajnerskim torbicama i luksuznom prtljagom, a među najčešće viđenim brendovima našli su se Louis Vuitton i Loewe. Ipak, najveća zvijezda putnog stila bila je obuća. Udobne bijele tenisice i elegantne kožne natikače pokazale su se kao savršen izbor za duge šetnje terminalima i višesatne letove. Dok su neke putnice igrale na kartu bezvremenske elegancije uz bijele košulje i slamnate šešire, druge su se odlučile za trendi kombinacije s mini suknjama, topovima i upečatljivim modnim dodacima. Zajedničko im je svima bilo jedno - nijedna nije žrtvovala stil zbog udobnosti.