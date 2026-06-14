Elegantne i u avionu: Putnice iz Nice pokazale kako putovati sa stilom
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MODA S AERODROMA

Elegantne i u avionu: Putnice iz Nice pokazale kako putovati sa stilom

Ana Ivančić
14. lipnja 2026.

Ako ste među onima koji za putovanje avionom automatski posegnu za trenirkom, možda je vrijeme za promjenu. Nakon 83. izdanja utrke Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco, zračna luka u Nici pretvorila se u pravu modnu pistu na kojoj su putnice pokazale kako se udobnost i elegancija mogu savršeno nadopunjavati.

Umjesto širokih trenirki i predimenzioniranih dukserica, u fokusu su bili lagani ljetni komadi koji izgledaju dotjerano, ali ne sputavaju tijekom putovanja. Posebno su se istaknule široke lanene hlače, lepršavi kompleti s uzorcima, klasične traperice te prozračne košulje u svijetlim tonovima.

Modne zaljubljenice svoje su kombinacije upotpunile dizajnerskim torbicama i luksuznom prtljagom, a među najčešće viđenim brendovima našli su se Louis Vuitton i Loewe. Ipak, najveća zvijezda putnog stila bila je obuća. Udobne bijele tenisice i elegantne kožne natikače pokazale su se kao savršen izbor za duge šetnje terminalima i višesatne letove. Dok su neke putnice igrale na kartu bezvremenske elegancije uz bijele košulje i slamnate šešire, druge su se odlučile za trendi kombinacije s mini suknjama, topovima i upečatljivim modnim dodacima. Zajedničko im je svima bilo jedno - nijedna nije žrtvovala stil zbog udobnosti.

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