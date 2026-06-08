Monaco chic: Catherine Zeta-Jones plijenila pažnju u neobičnoj modnoj kombinaciji

Poznata po tome da izgleda kao da ne stari, prekrasna glumica oduševila je modnim odabirom za vrući dan kraj staze

Na utrci Formule 1 Velika nagrada Monaka 2026. našla su se brojna poznata lica, a među njima su bili i Catherine Zeta-Jones (56) i njezin suprug Michael Douglas (81). Ovaj par već desetljećima interesira javnost zbog velike razlike u godinama. Naime, Michael je stariji 25 godina od svoje supruge (i to točno 25, jer dijele datum rođenja), no usprkos očekivanjima mnogih, i nakon 25 godina braka još su uvijek zajedno. U Monaku su gledali utrku držeći se za ruke i komentirajući bolide, a kao i uvijek, Catherine je plijenila pažnju svojom ljepotom.

Profimedia

Poznata po tome da izgleda kao da ne stari, prekrasna glumica oduševila je modnim odabirom za vrući dan kraj staze. U elegantnoj kombinaciji u stilu mediteranskog glamura, Catherine je pokazala svoju modnu dovitljivost. Odjenula je crno-plavi komplet paisley uzorka, a struk je naglasila tamnim pojasom kojim je vizualno suzila siluetu.

Ono što nitko nije očekivao je njen izbor obuće - sportske tenisice. Na glavi je nosila bijeli panama šešir s crnom trakom, a u ruci torbicu. Cijeli look upotpunila je crnim sunčanim naočalama i velikim okruglim naušnicama.

Profimedia

Ukupan dojam je "Monaco chic" - kombinacija glamura i udobnosti. Odjeća izgleda dovoljno elegantno za VIP zonu, ali dovoljno praktično za višesatno hodanje po stazi na jakom suncu.