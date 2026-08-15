'IQ 160' kviz znanja: 10 stvari za koje ste cijeli život mislili da su istinite - a nisu

Koliko smo puta nešto čuli kao djeca, prihvatili kao činjenicu i nikada više nismo ni pomislili preispitati? Problem je što neke od njih jednostavno nisu točne

Marina Kapov iz serije 'IQ 160' ima nevjerojatnu sposobnost pamćenja i povezivanja informacija. Njezin mozak radi malo drugačije od našeg pa ono što bi drugima promaknulo ili bilo tek usputna činjenica, Marina pamti i kasnije povezuje na način koji joj pomaže riješiti i najzamršenije slučajeve. Njezin IQ od 160 nije samo broj, već ključan dio njezina načina razmišljanja.

No koliko god činjenica mislile da pamtimo, postoji jedan problem: neke stvari koje smo godinama smatrale činjenicama zapravo su samo mitovi. Čule smo ih od roditelja, prijatelja, učitelja, na televiziji ili negdje usput, ponovile ih dovoljno puta i s vremenom ih jednostavno prihvatile kao istinu.

A upravo je to ono što bi Marina vjerojatno napravila najbolje: zastala bi i pitala - "A tko je rekao da je to stvarno tako?"

Zato smo za vas pripremili mali IQ 160 izazov. U nastavku vas čeka deset tvrdnji za koje ste možda cijeli život mislile da su istinite. Neke su stvarno točne, neke su samo djelomično točne, a neke su potpune izmišljotine koje su se toliko dugo ponavljale da ih više nitko ni ne preispituje.

1. "Koristimo samo 10 posto mozga."

Netočno.

Mozak koristimo puno više od toga, samo ne aktiviramo sve njegove dijelove istodobno. Različita područja mozga uključuju se ovisno o tome što radimo, od razgovora i kretanja do pamćenja, planiranja i spavanja. Ideja da je 90 posto mozga zapravo neiskorišteno jedan je od najpoznatijih znanstvenih mitova.

2. "Zlatne ribice imaju pamćenje od samo tri sekunde."

Netočno.

Zlatne ribice mogu učiti i pamtiti. Istraživanja pokazuju da mogu povezivati određene podražaje s hranom te naučiti jednostavne obrasce ponašanja. Dakle, njihov život nije beskonačno ponavljanje iste tri sekunde.

3. "Šećer djecu čini hiperaktivnom."

Nije potpuno točno.

Ovo je jedan od najpoznatijih roditeljskih mitova. Iako nakon puno slatkiša djeca mogu biti razigrana i puna energije, istraživanja nisu pokazala jednostavnu uzročno-posljedičnu vezu između konzumacije šećera i hiperaktivnosti. Puno toga ovisi i o situaciji u kojoj se slatkiši jedu. Rođendanska zabava, primjerice, sama po sebi prilično je uzbudljiva.

4. "Bikovi polude kada vide crvenu boju."

Netočno.

Bikovima nije posebno važna crvena boja. Ono što ih provocira jest pokret tkanine. Bikovi, kao i druga goveda, ne vide boje na isti način kao ljudi, a crvena boja u tradicionalnoj koridi ima prije svega simboličnu i vizualnu ulogu.

5. "Ako progutate žvakaću gumu, ostat će vam u želucu."

Netočno.

Ovo je vjerojatno jedan od mitova koji smo slušali kao djeca. Žvakaća guma doista se ne probavlja kao većina hrane, ali to ne znači da godinama ostaje u želucu. Tijelo je uglavnom jednostavno provede kroz probavni sustav i izbaci.

6. "Kineski zid se vidi iz svemira golim okom."

Netočno.

Veliki kineski zid impresivan je i iznimno dug, ali tvrdnja da se jasno vidi iz svemira golim okom nije točna. S velike udaljenosti problem predstavljaju njegova relativno mala širina i boja koja se stapa s okolišem.

7. "Šišanje kose čini je gušćom."

Netočno.

Nakon šišanja kosa može izgledati gušće jer su vrhovi odrezani ravno i djeluju punije. No samo šišanje ne mijenja broj folikula niti ubrzava rast kose. Drugim riječima, škare ne mogu stvoriti nove vlasi.

8. "Munja ne udara dvaput u isto mjesto."

Netočno.

Itekako može. Zapravo, visoke građevine i drugi istaknuti objekti mogu biti pogođeni više puta. Empire State Building, primjerice, tijekom grmljavinskih oluja može biti pogođen više puta.

9. "Krv u venama je plave boje."

Netočno.

Krv je uvijek crvena. Venska krv je tamnocrvena jer sadrži manje kisika, dok je arterijska svjetlija. Vene nam kroz kožu mogu izgledati plavo ili zelenkasto zbog načina na koji svjetlost prolazi kroz kožu i kako je naše oko percipira.

10. "Multitasking omogućuje da radimo više stvari odjednom."

Nije baš tako.

Kada istodobno pokušavamo raditi više zahtjevnih zadataka, mozak često zapravo brzo prebacuje pažnju s jednog na drugi. To može stvoriti osjećaj da sve radimo paralelno.

Koliko odgovora ste znali?

0–3: Vrijeme je za još jednu rundu serije 'IQ 160'.

4–6: Sasvim dobro, ali nekoliko mitova vas je uspjelo prevariti.

7–8: Vrlo dobro! Ne prihvaćate baš sve što čujete zdravo za gotovo.

9–10: IQ 160 razina otključana.

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