Preminuo je Tim Curry, omiljeni 'zlikovac' s velikog platna: Pogledajte njegove kultne uloge

Britanski glumac Tim Curry, čija je ekscentrična izvedba dr. Frank-N-Furtera u kultnom klasiku 'The Rocky Horror Picture Show' obilježila generacije, preminuo je u 80. godini. Njegov menadžer potvrdio je da je glumac umro u svojoj kući u Los Angelesu. Curryjeva karijera, duga više od pet desetljeća, bila je ispunjena nezaboravnim ulogama negativaca, ali i teškom osobnom borbom nakon moždanog udara 2012. godine.

Uloga koja ga je proslavila i proganjala

Iako ga je uloga znanstvenika transvestita lansirala u zvjezdano nebo, Curry je godinama izbjegavao govoriti o 'Rocky Horroru'. Film, koji je postao ponoćni fenomen s interaktivnim projekcijama, bio je nešto od čega se distancirao. Tek se kasnije u životu pomirio s nasljeđem te uloge. "Gledam na to s nekom vrstom zbunjene tolerancije. Nije ni blagoslov ni prokletstvo", izjavio je. Prepoznatljivi otmjeni naglasak lika pronašao je sasvim slučajno, čuvši jednu ženu kako razgovara u londonskom autobusu.

Galerija nezaboravnih zlikovaca

Curry je postao jedan od najprepoznatljivijih karakternih glumaca, specijaliziran za uloge koje su istovremeno šarmantne i zastrašujuće. Za mnoge je ostao utjelovljenje straha kao klaun Pennywise u mini-seriji 'Ono'. Njegov talent za komediju i zlobu spojio se u liku portira u filmu 'Sam u kući 2', a briljirao je i kao batler Wadsworth u kultnoj komediji 'Clue'. Glumio je i Gospodara Tame u 'Legendi' te kardinala Richelieua u 'Tri mušketira'. "Hollywood često koristi engleske glumce za zlikovce jer preferiraju da junaci budu Amerikanci", objasnio je u jednom intervjuu.

Borba nakon moždanog udara

Njegov život drastično se promijenio 2012. godine, u 67. godini, kada je doživio težak moždani udar. Incident se dogodio tijekom masaže, a glumac u svojim memoarima 'Vagabond' otkriva kako je maser inzistirao na pozivu hitnoj pomoći, unatoč Curryjevom protivljenju. "Vjerojatno dugujem svoj život činjenici da me ignorirao", napisao je. Posljedice su bile trajne: ostao je vezan za invalidska kolica s paraliziranom lijevom stranom tijela. Nakon udara tjednima nije mogao govoriti i borio se s kratkoročnim pamćenjem. Unatoč svemu, nije izgubio svoj smisao za humor. "Neću pjevati ni plesati tako skoro", šalio se. Svoju paraliziranu lijevu ruku nazvao je 'Teddy' kako bi se lakše nosio s frustracijom.

Tim Curry iza sebe ostavlja nasljeđe jedinstvenog talenta koji se nije bojao istraživati "znatiželjne kutke ljudskog uma". Od kazališnih dasaka do filmskog platna, njegov glas i pojava ostavili su neizbrisiv trag u popularnoj kulturi.

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