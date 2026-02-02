Petra Meštrić za Žena.hr: Prepoznajte ove atipične simptome na vrijeme i spasite si život

Ususret Danu crvenih haljina, koji se obilježava 6. veljače, podsjetimo se da moždani udar nije rezerviran samo za muškarce. Donosimo popis simptoma specifičnih za žene - jer to je znanje koje nam može spasiti život

Postoje bolesti koje nekako dominantno pripisujemo ženama. Moždani udar nije jedna od njih. Moždani udar više povezujemo s muškarcima, u srednjim ili starijim godinama, s dugogodišnjom hipertenzijom, stresnim radnim mjestom i sklonosti nezdravom načinu života. Ipak, moždani udar u velikoj mjeri pogađa i žene, ne samo muškarce.

Zato ususret Danu crvenih haljina, koji se obilježava 6. veljače idemo se podsjetiti da moždani udar kod žena nije nešto neočekivano već je veliki javnozdravstveni problem.

Moždani udar ima različite simptome, a kod žena oni se mogu zamijeniti i za anksioznost, glavobolje, umor ili jaki stres. A dobro znamo da kod ove bolesti najvažnije je pravovremeno reagiranje.

Moždani udar nastaje kada se prekine dotok krvi u dio mozga. Bez kisika i hranjivih tvari moždane stanice počinju odumirati.

Postoje dvije vrste moždanog udara

Ishemijski moždani udar - on je najčešći. Nastaje zbog ugruška koji začepljuje krvnu žilu.

Hemoragijski moždani udar - nastaje zbog puknuća krvne žile i krvarenja u mozgu.

Koji god da bio, jako je važno što ranije reagirati. Ovo je stanje u kojem je svaka sekunda važna.

Simptomi kod žena

Mogu se javiti atipični simptomi. Žene često te simptome zamjenjuju za stres i anksioznost pa se i kasnije javljaju liječniku.

Trebamo obratiti pažnju na ove tipične simptome i kod muškaraca i žena. Oni se mogu jednostavno zapamtiti koristeći FAST pravilo.

F - Face: lice, koje je često obješeno, iskrivljeno,

A - Arm: slabost ruke,

S - Speech: govor koji je otežan ili nerazumljiv,

T - Time: vrijeme je ovdje jako važno, svaka sekunda je ključna i hitnu pomoć treba zvati odmah.

Pexels

Atipični simptomi

Mučnina i povraćanje

Jaka glavobolja

Vrtoglavica i gubitak ravnoteže

Nagla slabost u cijelom tijelu

Zbunjenost, dezorijentiranost

Bol u prsima

Kratkoća daha

Anksioznost

Zbog atipičnih simptoma žene rjeđe posumnjaju na moždani udar, te kasnije dolaze u bolnicu.

Faktori rizika

1. Stres: Dugotrajni stres, burnout, depresija, anksioznost

2. Hormoni: Oralni kontraceptivi, posebno u žena koje puše, hormonska nadomjesna terapija u menopauzi.

3. Autoimune bolesti

4. Migrene s aurom

5. Trudnoća i postporođajno razdoblje: Zbog povećane sklonosti zgrušavanju krvi, te preeklampsije, povišenog tlaka u trudnoći.

Kako smanjiti rizik od moždanog udara?

Moždani udar se ne događa odjednom. Često su tu mali signali koje zanemarujemo poput umora koji ne prolazi, povišenog krvnog tlaka, kroničnog stresa... Jako je važno voditi brigu o svom zdravlju. Posebno žene starije od 35 godina, i one koje imaju neki od rizičnih čimbenika poput pušenja, hormonske terapije, migrene, velikog stresa ili moždani udar u obiteljskoj anamnezi.

1. Mjerite krvni tlak,

2. Izvadite lipidogram - kolesterol, trigliceridi, LDL, HDL,

3. Pratite šećer u krvi,

4. Vodite brigu o tjelesnoj težini,

5. Mjerite opseg struka.