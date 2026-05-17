Za sve prilike: Bermude se vraćaju u velikom stilu, nosit ćemo ih cijelo ljeto

Bermude su i ovog proljeća i ljeta ponovno među najpoželjnijim komadima u garderobi. Iako je riječ o svestranom klasiku koji se već godinama vraća u toplijim mjesecima, posljednjih nekoliko sezona bermude su postale izrazito popularne i na modnoj sceni, gdje ih viđamo u bezbroj različitih interpretacija. Od ležernih lanenih i traper modela do elegantno krojenih verzija koje bez problema mogu zamijeniti klasične hlače, bermude su se nametnule kao jedan od najpraktičnijih i najchic komada za prijelazno razdoblje i ljeto.

Njihova najveća prednost krije se upravo u tome što spajaju udobnost i eleganciju. Prozračne su, ugodne za nošenje tijekom toplijih dana, a istovremeno izgledaju dotjerano i moderno. Dolaze u raznim krojevima i stilovima pa se lako prilagođavaju različitim prilikama, stilovima i okruženjima. Upravo zato danas više nisu rezervirane samo za ležerne outfite, već ih sve češće nosimo i u poslovnim kombinacijama.

Jedan od najpopularnijih načina nošenja bermuda ove sezone svakako je uz oversized blejzer. Takva kombinacija djeluje sofisticirano, ali i dalje opušteno, što je čini savršenim izborom za posao, gradske šetnje ili odlazak na kavu. Bermude ravnog kroja odlično izgledaju uz jednostavnu bijelu majicu, mokasinke ili sandale te efektan nakit, dok će laneni modeli u neutralnim tonovima stvoriti onaj bezvremenski minimalistički look koji uvijek izgleda chic.

Za ležernije dnevne kombinacije bermude možete nositi uz oversized košulje, tanke pletene pulovere ili klasične topove. Traper modeli odlično funkcioniraju uz tenisice i ravne sandale, dok će duže krojene bermude u tamnijim nijansama lako zamijeniti klasične hlače u večernjim outfitima. Posebno su popularni modeli visokog struka koji lijepo naglašavaju siluetu i pristaju uz gotovo svaki tip obuće.

Ove sezone viđamo sve – od klasičnih crnih i bež bermuda do modela u pastelnim nijansama, prugastim uzorcima i laganim ljetnim materijalima. Upravo zbog te raznolikosti bermude su postale komad koji se bez problema uklapa u gotovo svaki stil, bilo da preferirate minimalističke, poslovne ili opuštene kombinacije.

Ako ste u potrazi za modelom koji ćete nositi cijelo proljeće i ljeto, dobra je vijest da su high street kolekcije prepune odličnih izbora. U nastavku izdvajamo favorite iz novih kolekcija koji će se lako uklopiti u svaku garderobu.

COS - 89 €

COS - 69 €

COS - 129 €

Mango - 39,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 39,99 €

Mango - 39,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 49,99 €

Zara - 25,95 €

Zara - 27,95 €

Zara - 27,95 €

Zara - 25,95 €